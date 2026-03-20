Il recupero dei sottotetti e la trasformazione delle soffitte in superfici residenziali rappresentano interventi che, almeno in apparenza, si collocano all’interno della sagoma dell’edificio e che, proprio per questo, vengono spesso percepiti come operazioni “interne”, a basso impatto e quindi riconducibili alla manutenzione straordinaria.

Questa lettura si scontra con una realtà tecnica e giuridica molto diversa, perché il passaggio da spazio accessorio o volume tecnico a superficie abitabile incide direttamente sull’assetto urbanistico dell’immobile e, più in generale, sul carico insediativo del territorio.

Ciò che rileva è l’effetto finale che queste producono in termini di superficie utile, destinazione d’uso e incidenza sugli standard urbanistici.

In questo scenario si inserisce la sentenza del Consiglio di Stato del 18 marzo 2026, n. 2315, che affronta in modo diretto il tema della trasformazione di una soffitta in abitazione, offrendo una lettura perfettamente coerente con l’impianto del d.P.R. n. 380/2001 e, in particolare, con la disciplina delle variazioni essenziali di cui all’art. 32. Oltre a qualificare l’intervento come ristrutturazione edilizia soggetta a permesso di costruire, il Collegio ne ha chiarito le ragioni, fornendo indicazioni utili soprattutto nei casi in cui il confine tra manutenzione straordinaria e ristrutturazione edilizia viene interpretato in modo eccessivamente elastico.

Recupero sottotetto: quando serve il permesso di costruire

La controversia trae origine da un intervento realizzato all’interno di un fabbricato residenziale, consistente nella trasformazione di una soffitta, originariamente destinata a vano accessorio e volume tecnico, in superficie abitativa, con contestuale accorpamento ad un locale attiguo.

L’operazione ha determinato un incremento della superficie utile lorda e ha introdotto un utilizzo stabile a fini residenziali di uno spazio che, per sua natura, non era destinato alla permanenza di persone.

L’abuso è stato accertato dall’amministrazione comunale, che ha avviato il procedimento sanzionatorio e, all’esito dell’istruttoria, ha adottato un’ordinanza di demolizione, valutando altresì la possibilità di applicare la sanzione pecuniaria in via alternativa nei casi previsti dalla normativa vigente.

La collocazione dell’immobile in zona omogenea A ha reso necessario attivare il procedimento previsto per tali contesti, con richiesta del parere alla Soprintendenza in ordine alla possibilità di applicare la sanzione pecuniaria in luogo della rimessione in pristino.

Il provvedimento è stato impugnato dinanzi al TAR, che ha accolto il ricorso solo limitatamente alla determinazione della sanzione pecuniaria, ritenuta carente sotto il profilo motivazionale, ma ha confermato integralmente la legittimità dell’ordine di demolizione, ritenendo corretta la qualificazione dell’intervento come trasformazione urbanisticamente rilevante.

Avverso tale decisione è stato quindi proposto appello al Consiglio di Stato, contestando, tra gli altri profili, la qualificazione giuridica dell’intervento e ribadendo che si trattasse di opere riconducibili alla manutenzione straordinaria, nonché negando che il cambio di destinazione d’uso, pur in assenza di nuova volumetria esterna, avesse prodotto un effettivo incremento del carico urbanistico.

Categorie edilizie, cambio d’uso e variazioni essenziali: il perimetro normativo

La decisione del Consiglio di Stato si inserisce in un quadro normativo articolato e coerente, che richiede una lettura sistematica delle disposizioni del Testo Unico Edilizia, anche alla luce delle recenti modifiche introdotte dal decreto-legge n. 69/2024 (c.d. Salva Casa), che hanno inciso su alcuni snodi rilevanti, senza tuttavia alterare i principi di fondo che governano la qualificazione degli interventi edilizi.

Il punto di partenza resta l’art. 3 del d.P.R. n. 380/2001, che individua le categorie di intervento e costituisce la base di ogni valutazione tecnico-giuridica.

Il comma 1 distingue espressamente:

lett. a) interventi di manutenzione ordinaria;

interventi di manutenzione ordinaria; lett. b) interventi di manutenzione straordinaria;

interventi di manutenzione straordinaria; lett. c) interventi di restauro e risanamento conservativo;

interventi di restauro e risanamento conservativo; lett. d) interventi di ristrutturazione edilizia;

interventi di ristrutturazione edilizia; lett. e) interventi di nuova costruzione;

interventi di nuova costruzione; lett. f) interventi di ristrutturazione urbanistica.

Questa classificazione incide sulla qualificazione dell’intervento, sul titolo edilizio richiesto e, in ultima analisi, sul regime sanzionatorio applicabile.

In particolare, la manutenzione straordinaria consente anche interventi rilevanti sul piano distributivo, inclusi accorpamenti e modifiche delle superfici, ma resta vincolata a due condizioni fondamentali:

non deve essere alterata la volumetria complessiva;

deve essere mantenuta la destinazione d’uso originaria.

Quando una di queste condizioni viene meno, l’intervento esce da questo perimetro e si colloca nella ristrutturazione edilizia, che può assumere anche carattere “pesante” quando incide in modo sostanziale sull’organismo edilizio.

A questo impianto si collega l’art. 10, che individua gli interventi subordinati a permesso di costruire e include espressamente le ristrutturazioni edilizie che comportano modifiche della volumetria complessiva, dei prospetti o mutamenti della destinazione d’uso, con una particolare rilevanza per gli immobili ricadenti nelle zone omogenee A, dove anche il solo cambio d’uso assume una dimensione urbanisticamente significativa.

Il passaggio decisivo è rappresentato però dall’art. 32, che introduce la nozione di variazione essenziale e consente di leggere l’intervento in termini sostanziali, valorizzando l’impatto sugli standard urbanistici e sulla superficie utile. La norma chiarisce che tale essenzialità ricorre, tra l’altro, quando si verifica un mutamento della destinazione d’uso che comporta variazione degli standard previsti dal D.M. 1444/1968 o quando si registra un aumento significativo della superficie di solaio, spostando così l’attenzione dal dato formale a quello funzionale.

Il comma 2 dello stesso articolo, che esclude dalla nozione di variazione essenziale gli interventi che incidono su volumi tecnici e cubature accessorie, non può essere interpretato in modo estensivo, perché tale esclusione opera solo finché questi spazi mantengono la loro natura originaria; nel momento in cui vengono trasformati in ambienti abitabili, entrano nel circuito della superficie utile e perdono la loro neutralità urbanistica.

Le modifiche introdotte dal Salva Casa hanno inciso su diversi profili del Testo Unico, tra cui la disciplina dei mutamenti di destinazione d’uso (art. 23-ter) e alcune disposizioni in materia di regolarizzazione degli interventi edilizi, con l’obiettivo di favorire il recupero del patrimonio esistente e semplificare determinate fattispecie. In particolare, è stata ampliata la possibilità di mutare la destinazione d’uso tra categorie funzionali compatibili, soprattutto in assenza di opere o con opere limitate.

Tuttavia, tali innovazioni non incidono sul principio fondamentale che emerge dall’art. 32, né sulla rilevanza urbanistica degli interventi che determinano un incremento della superficie utile e un conseguente aggravio del carico urbanistico. In altri termini, la maggiore flessibilità introdotta dal Salva Casa non elimina la necessità di valutare l’impatto dell’intervento sugli standard urbanistici, che resta il criterio decisivo per distinguere le trasformazioni “leggere” da quelle sostanziali.

Il quadro si completa con il D.M. 1444/1968, che definisce appunto gli standard urbanistici e rappresenta il parametro attraverso cui misurare l’incidenza concreta del mutamento di destinazione d’uso, e con l’art. 33 del d.P.R. 380/2001, che, per gli immobili ricadenti in zona omogenea A, impone l’acquisizione del parere dell’autorità preposta alla tutela dei beni culturali e paesaggistici, rafforzando il livello di controllo su tali interventi.

Nel loro insieme, queste disposizioni delineano un sistema che, pur evolvendosi verso una maggiore flessibilità in alcune fattispecie, mantiene fermo un principio di fondo: quando il cambio di destinazione d’uso comporta un aumento della superficie utile e incide sugli standard urbanistici, l’intervento assume una rilevanza sostanziale e deve essere trattato come trasformazione edilizia e urbanistica, con tutte le conseguenze in termini di titolo abilitativo e regime sanzionatorio.

L’analisi del Consiglio di Stato

Nel valutare la questione, il Collegio non si è limitato a ricondurre formalmente l’intervento alla ristrutturazione edilizia, ma ha chiarito in modo netto il criterio interpretativo da utilizzare, che rappresenta il vero fulcro della decisione.

Non è la tipologia delle opere realizzate a determinare la qualificazione dell’intervento, ma l’effetto urbanistico che esse producono.

Il riferimento è alla definizione di manutenzione straordinaria di cui all’art. 3 del d.P.R. 380/2001, che ammette anche interventi incisivi sul piano distributivo, inclusi accorpamenti e modifiche delle superfici, ma pone due limiti precisi e non superabili: il mantenimento della volumetria complessiva e, soprattutto, il mantenimento della destinazione d’uso originaria.

È proprio su questo secondo profilo che l’intervento oggetto di causa si colloca al di fuori della categoria, perché il passaggio da soffitta a superficie abitabile non rappresenta una semplice modifica interna, ma una trasformazione funzionale che incide direttamente sull’assetto dell’immobile.

Il cambio d’uso da volume tecnico a residenziale

Il Consiglio di Stato ha sottolineato come il cambio di destinazione d’uso da volume tecnico a superficie residenziale non possa essere considerato un’operazione neutra.

La soffitta, per sua natura, è uno spazio non destinato alla permanenza stabile di persone e privo di autonoma rilevanza abitativa: la sua trasformazione in ambiente residenziale introduce invece un utilizzo stabile e continuativo, con conseguente incremento delle superfici utili effettivamente fruibili. Questo passaggio incide direttamente sul carico urbanistico, inteso come domanda di servizi, infrastrutture e standard.

Il Collegio si è così inserito el solco di un orientamento ormai consolidato, secondo cui anche in assenza di nuova volumetria esterna l’incremento della superficie utile interna è sufficiente a determinare una modifica sostanziale dell’organismo edilizio.

Il collegamento con la variazione essenziale (art. 32)

Il ragionamento del Consiglio di Stato trova il suo naturale completamento nella disciplina delle variazioni essenziali di cui all’art. 32 del d.P.R. 380/2001. La norma, infatti, sposta l’attenzione dal dato formale delle opere al loro impatto sugli standard urbanistici, individuando come essenziale ogni mutamento della destinazione d’uso che comporti una variazione degli standard previsti dal D.M. 1444/1968.

Nel caso di specie, la trasformazione del sottotetto in abitazione comporta inevitabilmente un aumento della superficie utile e, conseguentemente, una maggiore incidenza sugli standard urbanistici. È proprio questo effetto che consente di qualificare l’intervento non solo come ristrutturazione edilizia, ma come trasformazione sostanziale dell’organismo edilizio, riconducibile alla logica della variazione essenziale.

Il Collegio ha così chiarito che l’assenza di nuove volumetrie non esclude la rilevanza urbanistica dell’intervento, perché ciò che rileva è la trasformazione funzionale dello spazio e il suo impatto sul territorio.

Zona omogenea A e rafforzamento del controllo

La collocazione dell’immobile in zona omogenea A rafforza ulteriormente questo impianto interpretativo. In tali contesti, infatti, il mutamento di destinazione d’uso assume una rilevanza autonoma e richiede un livello di controllo più rigoroso, proprio in ragione della necessità di preservare l’equilibrio urbanistico e il valore storico-ambientale.

Il Consiglio di Stato ha ritenuto corretto l’operato dell’amministrazione, che ha attivato il procedimento previsto dall’art. 33, comma 4, del d.P.R. 380/2001, richiedendo il parere della Soprintendenza e procedendo poi autonomamente decorso il termine di legge.

Ne consegue la piena legittimità dell’ordine di demolizione, qualificato come atto vincolato una volta accertata la realizzazione di opere in assenza del necessario titolo edilizio.

Conclusioni

L’appello è stato respinto, confermando la legittimità dell’ordine di demolizione ed escludendo che il recupero di una soffitta possa essere considerato un intervento neutro solo perché si sviluppa all’interno del volume esistente. Il passaggio da spazio accessorio o volume tecnico a superficie abitabile determina un incremento della superficie utile e, soprattutto, un aggravio del carico urbanistico, con incidenza diretta sugli standard del D.M. 1444/1968.

È proprio questo effetto che conduce alla qualificazione dell’intervento come ristrutturazione edilizia soggetta a permesso di costruire e, sul piano sostanziale, come variazione essenziale ai sensi dell’art. 32 del d.P.R. 380/2001.

Non è quindi la natura interna delle opere a rilevare, ma il loro impatto sull’equilibrio urbanistico complessivo.