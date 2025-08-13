Qualificazione stazioni appaltanti: il nuovo Regolamento ANAC 2025
Approvato con Delibera n. 334/2025, il Regolamento definisce criteri, punteggi e procedure per ottenere, mantenere o integrare la qualificazione prevista dal Codice dei contratti pubblici.
L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), con Delibera n. 334 del 30 luglio 2025 depositata presso la Segreteria del Consiglio in data 11 agosto 2025, ha aggiornato in modo organico il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza, disciplinando qualificazione ordinaria, assegnazione d’ufficio e qualificazione con riserva.
Il Regolamento si applica alle amministrazioni aggiudicatrici e rende la qualificazione necessaria per lavori oltre 500.000 euro e per servizi/forniture oltre la soglia dell’affidamento diretto, salvo le eccezioni del Codice.
La struttura del nuovo Regolamento ANAC
Il nuovo regolamento in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti si compone di 46 articoli e 2 allegati:
- Articolo 1 – Definizioni
- Articolo 2 – Finalità e ambito di applicazione
SEZIONE PRIMA – DISPOSIZIONI COMUNI AL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE
- Articolo 3 – Ambito di applicazione della qualificazione
- Articolo 4 – Ambito soggettivo di applicazione del sistema di qualificazione
- Articolo 5 – Ambito soggettivo di esclusione dal sistema di qualificazione
- Articolo 6 – Modalità di presentazione delle domande
- Articolo 7 – Modalità di presentazione delle domande da parte dei soggetti esclusi
- Articolo 8 – Esoneri dagli obblighi dichiarativi
- Articolo 9 – Soggetti qualificati di diritto
- Articolo 10 – Cancellazione delle istanze di qualificazione
- Articolo 11 – Rettifica delle istanze di qualificazione in caso di errore nella compilazione.
- Articolo 12 – Perdita dei requisiti di qualificazione
SEZIONE SECONDA – QUALIFICAZIONE PER LA FASE DI PROGETTAZIONE E AFFIDAMENTO
- Articolo 13 – Criteri e modalità per il calcolo del punteggio di qualificazione delle stazioni appaltanti per le fasi di progettazione e affidamento
- Articolo 14 – Validità della domanda di qualificazione
- Articolo 15 – Perdita dei requisiti successivamente alla qualificazione
SEZIONE TERZA - QUALIFICAZIONE PER LA FASE DI ESECUZIONE
- Articolo 16 – Criteri e modalità per il calcolo del punteggio di qualificazione delle stazioni appaltanti per la fase di esecuzione
- Articolo 17 – Ambito di applicazione
- Articolo 18 – Modifica del livello di qualificazione
SEZIONE QUARTA - ASSEGNAZIONE D’UFFICIO DI UNA STAZIONE APPALTANTE O CENTRALE DI COMMITTENZA QUALIFICATA, AI SENSI DELL’ART. 62, COMMA 10, DEL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36.
- Articolo 19 – Ambito di applicazione
- Articolo 20 – Presentazione della domanda
- Articolo 21– Casi di inammissibilità della domanda
- Articolo 22 – Durata del procedimento
- Articolo 23 – Avvio fase istruttoria
- Articolo 24 – Individuazione delle stazioni appaltanti/centrali di committenza
- Articolo 25 – Fase di interpello delle stazioni appaltanti
- Articolo 26 – Verifiche
- Articolo 27 – Sospensione dei termini del procedimento
- Articolo 28 – Conclusione del procedimento
- Articolo 29 – Rinuncia
- Articolo 30 – Relazione al Consiglio
SEZIONE QUINTA - QUALIFICAZIONE CON RISERVA AI SENSI DELL’ART. 63, COMMA 13, DEL D.LGS. 36/2023
- Articolo 31 - Ambito di applicazione
- Articolo 32 – Casi ammissibili
- Articolo 33 – Modalità di presentazione dell’istanza
- Articolo 34– Casi di inammissibilità
- Articolo 35 – Istruttoria e criteri di valutazione
- Articolo 36 – Iter istruttorio
- Articolo 37 - Conclusione del procedimento
- Articolo 38 – Durata della qualificazione con riserva
- Articolo 39 – Richiesta di rinnovo della qualificazione con riserva
- Articolo 40 – Relazione al Consiglio
SEZIONE SESTA - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, DIRITTO DI ACCESSO E COMUNICAZIONI – VERIFICHE E SANZIONI
- Articolo 41 – Responsabile del procedimento
- Articolo 42 – Diritto di accesso
- Articolo 43 – Comunicazioni
- Articolo 44 – Verifiche e sanzioni
DISPOSIZIONI FINALI
- Articolo 45 - Abrogazione e norme transitorie
- Articolo 46 – Entrata in vigore
ALLEGATI
- Allegato 1 - Documento tecnico di indirizzo per il calcolo del punteggio di qualificazione, approvato con Delibera ANAC n. 236 del 3 giugno 2025;
- Allegato 2 - Atto a carattere generale adottato dall’Autorità in data 2 luglio 2025, ai sensi dell’art. 222 del decreto legislativo n. 36/2023, relativo ai requisiti di formazione per la qualificazione, come modificato dal decreto legislativo n. 209/2024.
Documenti AllegatiDelibera ANAC 30 luglio 2025, n. 334
