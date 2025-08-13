L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), con Delibera n. 334 del 30 luglio 2025 depositata presso la Segreteria del Consiglio in data 11 agosto 2025, ha aggiornato in modo organico il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza, disciplinando qualificazione ordinaria, assegnazione d’ufficio e qualificazione con riserva.

Il Regolamento si applica alle amministrazioni aggiudicatrici e rende la qualificazione necessaria per lavori oltre 500.000 euro e per servizi/forniture oltre la soglia dell’affidamento diretto, salvo le eccezioni del Codice.

La struttura del nuovo Regolamento ANAC

Il nuovo regolamento in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti si compone di 46 articoli e 2 allegati:

Articolo 1 – Definizioni

Articolo 2 – Finalità e ambito di applicazione

SEZIONE PRIMA – DISPOSIZIONI COMUNI AL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE

Articolo 3 – Ambito di applicazione della qualificazione

Articolo 4 – Ambito soggettivo di applicazione del sistema di qualificazione

Articolo 5 – Ambito soggettivo di esclusione dal sistema di qualificazione

Articolo 6 – Modalità di presentazione delle domande

Articolo 7 – Modalità di presentazione delle domande da parte dei soggetti esclusi

Articolo 8 – Esoneri dagli obblighi dichiarativi

Articolo 9 – Soggetti qualificati di diritto

Articolo 10 – Cancellazione delle istanze di qualificazione

Articolo 11 – Rettifica delle istanze di qualificazione in caso di errore nella compilazione.

Articolo 12 – Perdita dei requisiti di qualificazione

SEZIONE SECONDA – QUALIFICAZIONE PER LA FASE DI PROGETTAZIONE E AFFIDAMENTO

Articolo 13 – Criteri e modalità per il calcolo del punteggio di qualificazione delle stazioni appaltanti per le fasi di progettazione e affidamento

Articolo 14 – Validità della domanda di qualificazione

Articolo 15 – Perdita dei requisiti successivamente alla qualificazione

SEZIONE TERZA - QUALIFICAZIONE PER LA FASE DI ESECUZIONE

Articolo 16 – Criteri e modalità per il calcolo del punteggio di qualificazione delle stazioni appaltanti per la fase di esecuzione

Articolo 17 – Ambito di applicazione

Articolo 18 – Modifica del livello di qualificazione

SEZIONE QUARTA - ASSEGNAZIONE D’UFFICIO DI UNA STAZIONE APPALTANTE O CENTRALE DI COMMITTENZA QUALIFICATA, AI SENSI DELL’ART. 62, COMMA 10, DEL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36.

Articolo 19 – Ambito di applicazione

Articolo 20 – Presentazione della domanda

Articolo 21– Casi di inammissibilità della domanda

Articolo 22 – Durata del procedimento

Articolo 23 – Avvio fase istruttoria

Articolo 24 – Individuazione delle stazioni appaltanti/centrali di committenza

Articolo 25 – Fase di interpello delle stazioni appaltanti

Articolo 26 – Verifiche

Articolo 27 – Sospensione dei termini del procedimento

Articolo 28 – Conclusione del procedimento

Articolo 29 – Rinuncia

Articolo 30 – Relazione al Consiglio

SEZIONE QUINTA - QUALIFICAZIONE CON RISERVA AI SENSI DELL’ART. 63, COMMA 13, DEL D.LGS. 36/2023

Articolo 31 - Ambito di applicazione

Articolo 32 – Casi ammissibili

Articolo 33 – Modalità di presentazione dell’istanza

Articolo 34– Casi di inammissibilità

Articolo 35 – Istruttoria e criteri di valutazione

Articolo 36 – Iter istruttorio

Articolo 37 - Conclusione del procedimento

Articolo 38 – Durata della qualificazione con riserva

Articolo 39 – Richiesta di rinnovo della qualificazione con riserva

Articolo 40 – Relazione al Consiglio

SEZIONE SESTA - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, DIRITTO DI ACCESSO E COMUNICAZIONI – VERIFICHE E SANZIONI

Articolo 41 – Responsabile del procedimento

Articolo 42 – Diritto di accesso

Articolo 43 – Comunicazioni

Articolo 44 – Verifiche e sanzioni

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 45 - Abrogazione e norme transitorie

Articolo 46 – Entrata in vigore

ALLEGATI