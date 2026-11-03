È stato prorogato al 31 gennaio 2027 il termine entro il quale i Responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) devono predisporre e pubblicare la Relazione annuale 2026 sui risultati dell'attività svolta, prevista dall'art. 1, comma 14, della Legge n. 190/2012.

Il differimento, confermato da ANAC con il Comunicato del Presidente n. 12 del 21 ottobre 2026, permette alle amministrazioni di completare le attività connesse alla predisposizione della sottosezione “Rischi corruttivi e trasparenza” del PIAO o dei Piani triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT).

Insieme al comunicato, l’Autorità ha pubblicato il modello Excel e le relative istruzioni, che illustrano le modalità di compilazione e pubblicazione della Relazione e le alternative disponibili per chi utilizza le piattaforme informatiche dell'Autorità.

Relazione annuale RPCT 2026: proroga al 31 gennaio 2027

La proroga riguarda sia la predisposizione sia la pubblicazione della Relazione annuale con cui il RPCT rendiconta i risultati dell'attività di prevenzione della corruzione svolta durante l'anno, verificando l'attuazione delle misure programmate e le eventuali criticità riscontrate.

Anche per il 2026 ANAC ha ritenuto opportuno differire la scadenza per consentire ai Responsabili di svolgere adeguatamente le attività collegate agli strumenti di programmazione anticorruzione, tenendo conto del lavoro necessario per raccogliere le informazioni sul monitoraggio delle misure e completare la rendicontazione.

Modello ANAC 2026: come compilare la Relazione RPCT

La scheda Excel per la compilazione è articolata in tre fogli, ai quali si aggiunge un foglio tecnico contenente gli elenchi delle risposte selezionabili: il primo raccoglie le informazioni anagrafiche del RPCT o, quando questa figura sia assente, dell'organo di indirizzo; il secondo è riservato alle considerazioni generali sull'attuazione delle misure anticorruzione e sul ruolo del Responsabile all'interno dell'amministrazione; il terzo riguarda le singole misure adottate, il loro livello di attuazione e le motivazioni dell'eventuale mancata attuazione.

La compilazione avviene attraverso i menu a tendina presenti nella colonna “Risposta”, oppure mediante l'inserimento diretto dei dati quando non sono previste opzioni predefinite, mentre nella colonna “Ulteriori informazioni” devono essere riportate le valutazioni e gli elementi integrativi richiesti dai quesiti, compresi quelli relativi alle difficoltà incontrate nell'attuazione delle misure.

Alcune domande sono state rese facoltative, sebbene ANAC raccomandi di rispondere anche a queste, quando possibile, per restituire un quadro più completo dell'attività svolta.

Misure anticorruzione e trasparenza: le informazioni richieste

La sezione dedicata alle misure anticorruzione comprende quesiti sull'attuazione degli interventi programmati, dalla mappatura dei processi alla formazione del personale, dalla rotazione agli obblighi di trasparenza, interessando anche ambiti dell'attività amministrativa quali i contratti pubblici, le autorizzazioni e concessioni, la gestione delle risorse finanziarie e gli interventi finanziati con fondi PNRR e strutturali.

Per quanto riguarda la trasparenza, le istruzioni richiamano espressamente le indicazioni contenute nel Piano nazionale anticorruzione 2025, approvato con Delibera ANAC n. 19/2026, chiedendo di formulare un giudizio sul livello di adempimento degli obblighi di pubblicazione e di individuare le principali inadempienze riscontrate, insieme ai fattori che ne rallentano l'assolvimento, riportando tali valutazioni nella colonna “Ulteriori informazioni”.

Dove pubblicare la Relazione RPCT 2026: sezione Amministrazione trasparente e formato Excel

Una volta completata, la scheda deve essere pubblicata nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale, sottosezione “Altri contenuti – prevenzione della corruzione”, mantenendo lo stesso formato Excel rilasciato dall'Autorità, senza stamparla, scansionarla e pubblicarla successivamente come file immagine o PDF.

Per le società e gli altri enti interessati, la pubblicazione deve avvenire nella corrispondente sezione “Società trasparente”, mentre le amministrazioni che utilizzano la Piattaforma di acquisizione dei PTPCT possono pubblicare la Relazione in formato Word generata dal sistema, secondo le modalità indicate nelle istruzioni.

Piattaforma ANAC PTPCT: come generare automaticamente la Relazione annuale

I Responsabili che utilizzano la Piattaforma di acquisizione dei PTPCT possono evitare la compilazione della scheda Excel ricorrendo alla generazione automatica della Relazione, disponibile dopo aver completato l'inserimento dei dati relativi ai PTPCT oppure alla sottosezione “Rischi corruttivi e trasparenza” del PIAO e alle misure di attuazione, sulla base dei quali il sistema predispone il documento da pubblicare.

La Relazione viene prodotta in formato Word e deve essere mantenuta nei contenuti generati dalla piattaforma, dal momento che ANAC consente soltanto l'inserimento di informazioni integrative nelle apposite note previste alla fine di ogni paragrafo e le modifiche necessarie a migliorarne la formattazione e la presentazione.

Relazione RPCT 2026 per i piccoli Comuni: compilazione automatica e requisiti

Per le amministrazioni con meno di 50 dipendenti, compresi i Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, con sede nelle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, che utilizzano il Sistema informatico ANAC per la redazione della sottosezione “Rischi corruttivi e trasparenza” del PIAO, è disponibile una funzione che permette di predisporre la Relazione annuale recuperando automaticamente gli esiti del monitoraggio delle misure programmate.

Dopo aver completato il monitoraggio relativo all'annualità, il RPCT può accedere alla compilazione della Relazione, nella quale la sezione anagrafica risulta già precompilata con i dati inseriti nel sistema, mentre la parte generale richiede informazioni sul livello di attuazione delle misure, sul ruolo del Responsabile, sull'eventuale verificarsi di eventi corruttivi e sul coordinamento con gli altri responsabili coinvolti nella predisposizione della sottosezione del PIAO.

La parte dedicata alle misure generali e specifiche recepisce invece automaticamente gli esiti del monitoraggio, richiedendo ulteriori informazioni sulla formazione, sulla rotazione straordinaria, sulla trasparenza e sulle altre misure adottate, secondo una procedura che ANAC considera preferibile alla compilazione della scheda Excel e ne raccomanda pertanto l'utilizzo alle amministrazioni interessate.