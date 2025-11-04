Relining delle tubazioni: un metodo innovativo per il rinnovo degli impianti

Il relining delle tubazioni rappresenta oggi una delle soluzioni più innovative, sostenibili e a basso impatto ambientale per la rigenerazione degli impianti di scarico deteriorati. È un metodo che consente interventi mirati e ad alta specializzazione senza bisogno di demolizioni, perfetto per immobili pubblici, di pregio e ad alta frequentazione.

Vediamo nel dettaglio come funziona questa tecnologia e perché sta rivoluzionando la gestione immobiliare sostenibile.

Cos'è il relining e come funziona

Il relining è una tecnologia non distruttiva che permette di rigenerare le tubazioni di scarico dall’interno, applicando una nuova superficie in resina capace di aderire perfettamente alla tubazione esistente.

Il metodo Tubus System prevede diverse fasi:

Diagnostica preliminare

Preparazione della tubazione

Ricostruzione della tubazione

Controllo di qualità

Preliminarmente all’intervento, viene effettuata una specifica diagnostica con videoispezione per valutare lo stato delle tubazioni, identificare usura e criticità e pianificare l’intervento in modo preciso.

La prima fase dell’intervento è la preparazione delle tubazioni: le superfici interne dei tubi vengono pulite a fondo con utensili meccanici rotativi e successivamente asciugate.

Dopo la preparazione, vengono introdotte speciali sonde che spruzzano in più passaggi diversi strati di resina all’interno delle tubazioni verticali, fino a formare un nuovo tubo autoportante.

Dopo che l’ultimo strato di resina si è asciugato, le tubazioni ricostruite vengono novamente ispezionate per verificare la corretta esecuzione dell’intervento.

Il risultato? Una tubazione interna nuova, resistente e duratura fino a 50 anni.

I vantaggi funzionali del relining

Questa tecnologia porta con sé benefici concreti per chi gestisce grandi immobili o patrimoni immobiliari pubblici, soprattutto in un’ottica di sostenibilità e ottimizzazione dei costi:

Nessuna demolizione - gli interventi si svolgono senza rompere muri, pavimenti o controsoffitti;

- gli interventi si svolgono senza rompere muri, pavimenti o controsoffitti; Tempistiche ridotte - l’attività si concentra in pochi giorni, con tempi certi e minime interferenze con le attività che si svolgono nell’immobile;

- l’attività si concentra in pochi giorni, con tempi certi e minime interferenze con le attività che si svolgono nell’immobile; Risparmio economico - evitano lavori edili invasivi e costosi, oltre alla dismissione temporanea degli spazi e all’interruzione delle attività;

- evitano lavori edili invasivi e costosi, oltre alla dismissione temporanea degli spazi e all’interruzione delle attività; Impatto ambientale ridotto - il relining abbatte la produzione di rifiuti edili, evita lo spreco di materie prime e i trasporti connessi;

- il relining abbatte la produzione di rifiuti edili, evita lo spreco di materie prime e i trasporti connessi; Lunga durata - la nuova tubazione in resina ha una durata certificata di 50 anni, rendendo l'intervento una soluzione definitiva;

- la nuova tubazione in resina ha una durata certificata di 50 anni, rendendo l'intervento una soluzione definitiva; Sicurezza e salubrità - si evitano contaminazioni, ostruzioni e perdite legate alla corrosione delle tubazioni esistenti. Gli interventi di relining inoltre tutelano la sicurezza sul lavoro perché sono lavorazioni a basso rischio rispetto alle lavorazioni edili tradizionali.

Perché il relining è ideale per immobili pubblici e strategici

Tubus System offre soluzioni di relining per tubi che portano benefici concreti a chi gestisce grandi immobili o patrimoni immobiliari complessi, in un’ottica di gestione del rischio, sostenibilità e ottimizzazione dei costi:

Il metodo Tubus System è particolarmente indicato per edifici di elevato pregio culturale e per edifici che devono rimanere operativi o che non possono essere sgombrati e in tutti quei casi in cui un intervento edile tradizionale comporterebbe, oltre a notevoli danni al patrimonio, numerosi disagi e lunghi tempi di inattività, come per esempio:

Edifici a destinazione residenziale;

Scuole e università;

Ospedali e strutture sanitarie;

Musei e beni culturali;

Chiese e palazzi storici;

Immobili produttivi e sedi istituzionali;

Immobili operativi come aeroporti o palazzi per uffici.

Alcuni nostri interventi in immobili operativi svolti senza interferire con le attività sono:

L’Aeroporto di Malpensa

L’Ospedale Parini di Aosta

Il Palazzo per uffici COVIVIO in via Torino a Milano

Lo Stabilimento ABB a Dalmine

Lo Stabilimento ST Microelectronics ad Arese

Alcuni nostri interventi in immobili di pregio o valore culturale svolti nella massima tutela del bene sono:

L’Arco della Pace a Milano

La Chiesa di Santa Maria del Carmine a Milano

La Chiesa di San Luca a Milano

La Galleria Vittorio Emanuele a Milano

Il Museo Bagatti Valsecchi a Milano

Un intervento ad alta specializzazione per la gestione immobiliare sostenibile

Tubus System collabora fin dagli anni ‘90 con professionisti della gestione immobiliare (come property manager, amministratori condominiali, ingegneri e architetti) che operano nel Nord Italia e che cercano soluzioni durature, efficienti e sostenibili.

Il relining non è una soluzione temporanea: è una vera e propria rigenerazione delle tubazioni di scarico.

Con questa tecnologia è possibile prolungare il ciclo di vita degli impianti, migliorare la salubrità degli ambienti interni e ridurre drasticamente sprechi e manutenzioni frequenti, contribuendo a una gestione immobiliare più green e in linea con gli obiettivi ESG.

Per tutti questi motivi, il relining rappresenta una scelta strategica per chi mira a valorizzare il proprio patrimonio edilizio con interventi efficaci, duraturi e non invasivi.

Grazie alle soluzioni offerte da Tubus System, è possibile rigenerare le tubazioni di scarico verticali senza compromettere la fruibilità dell’edificio, nel rispetto delle persone, dell’ambiente e del valore economico del patrimonio immobiliare.