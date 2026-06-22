Tra i temi più sottovalutati dell'edilizia, sul podio figura senza dubbio l'acustica, con i requisiti acustici passivi che ogni edificio di nuova costruzione deve garantire alla luce della Legge n. 447/1995 (Legge quadro sull'inquinamento acustico) e del d.P.C.M. 5 dicembre 1997. Si bada al cemento, agli impianti, alle finiture e alle caratteristiche energetiche, e ci si accorge del comfort sonoro solo quando il rumore di calpestio del piano di sopra diventa il problema di tutti.

E quando quei requisiti non vengono rispettati in un edificio nuovo, chi ne risponde, il costruttore-venditore o i tecnici che lo hanno progettato e diretto? E fino a che punto pesa, sull'esito, il modo in cui la causa viene impostata e portata avanti?

Requisiti acustici passivi e responsabilità di progettista e direttore dei lavori: cosa chiarisce la Cassazione

A questi interrogativi risponde la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 17135 del 31 maggio 2026, che mette al centro non la responsabilità professionale di progettista e direttore dei lavori per i requisiti acustici passivi di un edificio, ma le regole dell'impugnazione che, prima ancora del merito, decidono se a quella responsabilità si possa anche solo arrivare.

La vicenda: dai vizi acustici dei solai alla rivalsa sui tecnici

La storia nasce a valle di un primo contenzioso in cui gli acquirenti degli appartamenti di una palazzina avevano ottenuto la condanna del costruttore-venditore perché i solai interpiano non rispettavano i requisiti acustici passivi imposti per gli edifici di nuova costruzione, come accertato in un giudizio definito nel 2014.

Chiamato a rispondere di quei difetti, il costruttore ha agito a sua volta contro il progettista e il direttore dei lavori, sostenendo che la responsabilità andasse ascritta a loro per aver consentito la posa di solai inidonei a garantire un adeguato isolamento acustico degli ambienti domestici.

In primo grado il Tribunale ha accolto la domanda, dichiarando i due tecnici corresponsabili in solido e in via concorrente con il costruttore e condannandoli a tenerlo indenne per due terzi dei danni. In secondo grado, però, la Corte d'appello ha riformato quella decisione e ha rigettato le domande del costruttore verso progettista e direttore dei lavori. Di qui il ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi.

Il quadro normativo tra requisiti acustici, garanzia dell'appaltatore e responsabilità professionale

I requisiti acustici passivi degli edifici di nuova costruzione trovano fondamento nella Legge n. 447/1995 (Legge quadro sull'inquinamento acustico) e nel d.P.C.M. 5 dicembre 1997, che fissa i valori limite dei requisiti acustici passivi dei componenti dell'edificio, solai compresi. È su questa disciplina che si era radicato l'accertamento dei vizi nel primo giudizio.

Sul versante civilistico si intrecciano due piani distinti. Verso gli acquirenti aveva operato la garanzia dell'appaltatore per le difformità e i vizi dell'opera, prevista dagli artt. 1667 e 1668 c.c. La rivalsa verso i tecnici chiamava invece in causa la responsabilità del prestatore d'opera intellettuale, disciplinata dagli artt. 2229 e seguenti c.c. e misurata sul parametro di diligenza dell'art. 1176 c.c.

A questi profili si aggiungono le regole del giudizio di legittimità, in particolare l'onere di specificità dei motivi (art. 366 c.p.c.) e i limiti del sindacato sulla violazione di legge (art. 360 c.p.c.), che separano il controllo sul diritto dalla rivalutazione dei fatti.

Quando un ricorso per cassazione è inammissibile: specificità dei motivi e ragioni autonome

Alla luce di questo quadro, i giudici di legittimità muovono dal motivo logicamente prioritario, quello che contesta alla Corte d'appello di aver escluso ogni responsabilità professionale del progettista e del direttore dei lavori. Il ragionamento si concentra anzitutto sul terreno della tecnica del ricorso.

La Cassazione ribadisce un onere di specificità ormai consolidato. Chi denuncia una violazione di legge deve confrontare il contenuto della norma con le affermazioni della sentenza impugnata, e chi lamenta l'inadempimento di un professionista deve indicare in modo puntuale quale obbligo, desunto dal contratto, dal progetto, dal capitolato o dalle regole della buona tecnica, imponeva una condotta diversa e in che cosa l'inadempimento sia consistito. Il richiamo generico a quegli atti, senza che siano riprodotti né individuato l'obbligo violato, non soddisfa quell'onere e rende la censura inammissibile.

A questo si aggiunge il limite del sindacato di legittimità, perché la denuncia dell'erronea riconduzione di un fatto alla norma che lo disciplina presuppone fermo l'accertamento compiuto dal giudice di merito, per cui ogni critica che investa la ricostruzione dei fatti resta estranea a quel vizio. Nel caso in esame i giudici d'appello avevano accertato in fatto un legittimo affidamento dei tecnici sulle indicazioni inizialmente fornite dalla scheda tecnica del produttore dei solai, che solo in un secondo momento aveva prescritto la posa di un tappetino fonoassorbente, e un simile apprezzamento non è rivedibile davanti alla Cassazione.

Da qui il passaggio che chiude il ragionamento. È principio ormai fermo che, quando una sentenza si fonda su più ragioni distinte e autonome, ciascuna idonea a sorreggerla, l'inammissibilità o l'infondatezza delle censure rivolte a una di esse rende prive di interesse anche quelle dirette contro le altre, che non potrebbero comunque condurre all'annullamento. Così è anche in questa vicenda, perché la ragione sull'insussistenza della responsabilità professionale, non efficacemente censurata, resiste e toglie ogni rilievo alle censure rivolte all'altra, quella che aveva dichiarato inammissibile la domanda di regresso e tardiva la sua riqualificazione in chiave contrattuale.

Analisi tecnica: il tappetino fonoassorbente e i limiti della pronuncia

Dal punto di vista tecnico il nodo dei solai interpiano è di immediata leggibilità. L'isolamento dal rumore di calpestio, che il d.P.C.M. 5 dicembre 1997 che il d.P.C.M. 5 dicembre 1997 misura con l'indice del livello di rumore di calpestio (L' n,w ), dipende dal disaccoppiamento tra solaio e pavimentazione, e il tappetino fonoassorbente posato tra solaio e massetto è proprio l'elemento che quel disaccoppiamento realizza. La sua presenza o assenza nelle indicazioni di posa diventa quindi dirimente, ed è attorno a quel dettaglio che si è concentrata l'analisi del giudizio di merito.

Va però messo a fuoco un punto di metodo, perché la pronuncia non ha stabilito se progettista e direttore dei lavori rispondano dei vizi acustici. La Corte si è fermata prima, sul terreno delle regole dell'impugnazione, limitandosi a registrare come insindacabile la valutazione dei fatti compiuta in appello.

Conclusioni operative: cosa cambia per costruttori, progettisti e direttori dei lavori

In conclusione, la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, con la conseguenza che è rimasta definitiva la sentenza d'appello che aveva rigettato le domande del costruttore verso il progettista e il direttore dei lavori. Resta perciò il costruttore-venditore a doversi far carico, verso gli acquirenti, del peso dei vizi acustici.

Una sentenza che si regge su più ragioni autonome va impugnata aggredendole tutte, perché basta che ne resista una a vanificare ogni altra censura, e l'addebito di un inadempimento professionale va sempre ancorato a un obbligo specifico e documentato, mai a formule generiche sulla buona tecnica. Per il costruttore-venditore che intenda rivalersi sui tecnici, come per i tecnici chiamati a difendersi, è la tracciabilità delle scelte progettuali e costruttive, dalle schede dei materiali alle prescrizioni di posa, a fare la differenza tanto in cantiere quanto in giudizio.

La pronuncia si colloca in un orientamento ormai fermo del giudizio di legittimità, attento al rigore formale dell'impugnazione anche quando in gioco vi sono questioni sostanziali di peso come la tenuta acustica di un edificio. Resta l'immagine di fondo, quella di un argomento che, per quanto solido nel merito, in cassazione rimane muto se non viene fatto valere con la censura giusta.

Vizi acustici e responsabilità dei tecnici: le domande frequenti

Il costruttore-venditore può rivalersi sul progettista e sul direttore dei lavori per i vizi acustici?

In linea generale può agire nei loro confronti, ma deve dedurre e provare uno specifico inadempimento professionale. Nella vicenda decisa la pretesa non ha superato il vaglio processuale e la responsabilità dei tecnici non è stata valutata nel merito.

La Cassazione con l'ordinanza n. 17135/2026 ha stabilito che i tecnici non rispondono dei requisiti acustici?

No. La Corte non ha deciso il merito, ma ha dichiarato inammissibile il ricorso per ragioni processuali, lasciando definitiva la sentenza d'appello che aveva rigettato le domande del costruttore.

Il progettista e il direttore dei lavori possono fare affidamento sulle schede tecniche dei materiali?

Nel caso deciso i giudici di merito hanno riconosciuto un legittimo affidamento dei tecnici sulla scheda tecnica del produttore, che solo in un secondo momento aveva prescritto il tappetino fonoassorbente. È un apprezzamento legato a quella vicenda e non uno scudo automatico, per cui restano decisive la verifica e la conservazione della documentazione tecnica.