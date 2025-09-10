Saie La Fiera delle Costruzioni progettazione, edilizia, impianti
Saie La Fiera delle Costruzioni progettazione, edilizia, impianti
bive Ingresso gratuito per tutti i visitatori
SAIE La Fiera delle Costruzioni progettazione, edilizia, impianti

Requisiti di capacità tecnica: il TAR sui servizi analoghi e non identici

La conferma in una nuova sentenza: il concetto di analogia nei contratti non implica identità assoluta, ma affinità sostanziale con l’oggetto della gara

Entra nel nuovo canale WhatsApp di LavoriPubblici.it!
di Redazione tecnica - 10/09/2025

Quando la lex specialis richiede l’esperienza in “servizi analoghi”, cosa deve intendersi? È necessario che i contratti pregressi siano perfettamente identici a quello da affidare? Oppure basta una vicinanza di contenuti e di settore? E fino a che punto la discrezionalità della stazione appaltante può incidere sulla valutazione di tali requisiti?

Servizi analoghi: il TAR sull'identità sostanziale e non formale

Si tratta di questioni abbastanza frequenti nell’ambito degli affidamenti di servizi, a cui questa volta fornisce una risposta chiara il TAR Puglia con la sentenza 11 agosto 2025, n. 1033 relativa al ricorso presentato contro il provvedimento di aggiudicazione di una gara.

Secondo l’OE ricorrente, la capogruppo del RTI aggiudicatario non avrebbe dimostrato il requisito di capacità tecnico-professionale richiesto, corrispondente a un contratto per servizi analoghi di almeno 200mila euro. I contratti presentati riguardavano infatti attività svolte per alcuni Comuni, che - a detta della ricorrente - non potevano essere considerati “analoghi” in senso stretto, poiché includevano anche prestazioni edilizie o estranee all’oggetto della gara.

Nel valutare la questione, il TAR ha richiamato quanto stabilito in passato dal Consiglio di Stato, che ha più volte ribadito la distinzione tra servizi identici e servizi anaoghi, motivando così la propria decisione finale.

© Riproduzione riservata
Tag:
LAVORI PUBBLICI Appalti pubblici Codice Appalti Codice dei contratti Codice Appalti 2023

Documenti Allegati

INDICE

1
Requisiti di capacità tecnica: il TAR sui servizi analoghi e non identici
2
Analisi tecnica
3
La sentenza del TAR
Assicurazione professionale

IL NOTIZIOMETRO

1
EDILIZIA - 01/09/2025
Da ufficio ad abitazione: il TAR sul cambio di destinazione d’uso senza opere
2
EDILIZIA - 05/09/2025
Prefabbricati e vincoli paesaggistici: il Consiglio di Stato sui limiti della precarietà
3
EDILIZIA - 08/09/2025
Salva Casa e pergotenda: ecco quando non è edilizia libera e si commette reato
4
LAVORI PUBBLICI - 08/09/2025
Struttura di supporto al RUP: chiarimenti MIT su interni, esterni e utilizzo delle risorse
5
LAVORI PUBBLICI - 09/09/2025
RUP, progettista e direttore dei lavori: i limiti al cumulo di funzioni nel Codice dei contratti
6
LAVORI PUBBLICI - 05/09/2025
Varianti in corso d'opera: richiamo di ANAC sulle carenze progettuali