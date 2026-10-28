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Soluzioni termoisolanti POROTON®: aggiornata la documentazione tecnica alle novità del Decreto Requisiti Minimi

Il Consorzio POROTON® Italia ha aggiornato il Capitolo 3 della propria Documentazione Tecnica, dedicato alle Soluzioni termoisolanti POROTON®. Un quadro completo dell'evoluzione normativa sull'efficienza energetica degli edifici, dalla Direttiva EPBD al nuovo decreto “Requisiti minimi” (D.M. 28.10.2025), con indicazioni ed esempi di soluzioni di involucro ad elevate prestazioni.

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di Consorzio POROTON® Italia - 28/10/2026
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Soluzioni termoisolanti POROTON®: aggiornata la documentazione tecnica alle novità del D.M. 28.10.2025

La nuova documentazione tecnica sulle Soluzioni termoisolanti POROTON® recepisce tutte le novità derivanti dalla recente entrata in vigore del D.M. 28.10.2025, il decreto attuativo di aggiornamento dei requisiti minimi per l'efficienza energetica degli edifici correlato alla Direttiva europea EPBD III.

Scarica gratutamente la documentazione tecnica

Cosa cambia con il D.M. 28.10.2025

Il nuovo decreto aggiorna il D.M. 26.6.2015 “Requisiti minimi degli edifici” con un restyling che interviene su diversi aspetti:

  • l'approccio alla verifica dell'involucro edilizio nei diversi ambiti di applicazione (nuova costruzione, ristrutturazione importante, riqualificazione energetica);
  • la trattazione dei ponti termici;
  • gli aspetti impiantistici, i sistemi di automazione e controllo (BACS) e le infrastrutture per la mobilità elettrica.

Per la certificazione energetica e la relazione tecnica di progetto l'impostazione resta sostanzialmente quella introdotta nel 2015, mentre per il calcolo della prestazione energetica degli edifici il riferimento diventa il D.M. 28.10.2025.

A livello nazionale si attende inoltre il recepimento della Direttiva EPBD IV, cui seguirà l'emanazione di nuovi decreti attuativi e un ulteriore aggiornamento del quadro legislativo.

Una documentazione in due parti

Per supportare progettisti e tecnici nella scelta delle soluzioni costruttive, la documentazione è organizzata in due sezioni:

  • Parte 1 - illustra il quadro normativo sull'efficienza energetica a livello europeo e nazionale, chiarisce il significato dei parametri prestazionali previsti dai decreti vigenti e approfondisce le novità introdotte dal D.M. 28.10.2025;
  • Parte 2 - fornisce indicazioni ed esempi di soluzioni tecniche di involucro realizzabili con i prodotti POROTON®, idonee a soddisfare tutti i requisiti richiesti.

Scarica la documentazione tecnica 

Inerzia termica e comfort: le criticità ancora aperte

La documentazione evidenzia anche le questioni rimaste irrisolte nel quadro normativo. Tra queste, la totale assenza di riferimenti all'inerzia termica e al parametro “capacità termica”, nonostante già la Direttiva 2010/31/UE (riconfermata dalla Direttiva 2018/844/UE) richiedesse esplicitamente di tenerne conto.

Il contenimento del fabbisogno energetico di un edificio non può infatti prescindere dal comfort interno: per questo la documentazione propone criteri qualitativi di valutazione che il progettista potrà considerare nel modo più opportuno, valorizzando le caratteristiche delle murature massive in laterizio POROTON®.

Conclusioni

Con l'aggiornamento del Capitolo 3 della propria documentazione tecnica, il Consorzio POROTON® Italia conferma il proprio impegno nel fornire ai professionisti strumenti tecnici aggiornati e affidabili per una progettazione dell'involucro consapevole, conforme alla normativa e attenta al comfort abitativo.

La documentazione tecnica sulle Soluzioni termoisolanti POROTON® è scaricabile gratuitamente dal sito ufficiale, nella sezione Tools & Download, insieme agli altri capitoli della Documentazione Tecnica POROTON® e agli applicativi di calcolo, tra cui il software WinPar 3.0 per la verifica termoigrometrica delle strutture.

© Riproduzione riservata
Tag:
ENERGIA Riqualificazione energetica Efficienza energetica Efficientamento energetico Direttiva Green Decreto Requisiti Minimi
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