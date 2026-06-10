Con l’entrata in vigore del D.M. 28 ottobre 2025 — il decreto di aggiornamento dei Requisiti Minimi — a partire dal 3 giugno 2026, tra i tecnici dell’energia è tornata una domanda ricorrente: il nuovo decreto si applica a tutto ciò che si redige da quella data, oppure il riferimento normativo dipende dal tipo di documento?

Come abbiamo già osservato analizzando le novità del provvedimento, la risposta non è uniforme. Il decreto fissa un’unica data di entrata in vigore, ma il momento da considerare per capire quale disciplina applicare cambia a seconda dell’elaborato: l’attestato di prestazione energetica (APE) segue una logica, la relazione di progetto un’altra, gli obblighi sulle rinnovabili un’altra ancora.

Vale la pena ricostruire il quadro con ordine, distinguendo ciò che il decreto stabilisce espressamente da ciò che discende invece da principi consolidati.

Sul piano testuale, il D.M. 28 ottobre 2025 dice una cosa sola in materia di tempi: all’articolo 11 fissa l’entrata in vigore “centottanta giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale”, avvenuta sul n. 283 del 5 dicembre 2025. Di qui la data del 3 giugno 2026, dalla quale le nuove disposizioni diventano pienamente cogenti.

Il decreto non contiene però una disciplina transitoria di dettaglio per i procedimenti già avviati, né indica espressamente quale documento debba seguire quale data. È un punto da tenere presente: la distinzione operativa tra APE e relazione tecnica ex Legge n. 10/1991 — di cui si dirà — non è scritta nel D.M. 28 ottobre 2025, ma discende da una lettura applicativa fondata sulla diversa funzione dei due documenti e sui principi generali che governano l’iter edilizio. Conviene quindi trattarla come lettura interpretativa prevalente, non come prescrizione testuale del nuovo decreto.

APE: il riferimento operativo è la data di emissione

Per l’attestato di prestazione energetica, la lettura operativa più coerente è quella della normativa vigente al momento della redazione: l’APE “fotografa” la prestazione dell’edificio nell’istante in cui viene certificato e adotta perciò il quadro tecnico in vigore alla data di emissione. In questa prospettiva, non assumono rilievo decisivo l’epoca di costruzione dell’edificio, la data del titolo edilizio o quella di esecuzione dei lavori: il riferimento diventa la data in cui l’attestato è emesso.

Sul piano della metodologia di calcolo, ciò significa che un APE emesso dal 3 giugno 2026 dovrà essere redatto assumendo come riferimento il quadro metodologico aggiornato dal D.M. 28 ottobre 2025 — la famiglia UNI/TS 11300 completata con le parti 5 e 6, i fattori di conversione aggiornati, il nuovo Allegato 1 — mentre un attestato emesso entro il 2 giugno 2026 resta ancorato alla disciplina previgente.

Occorre però una precisazione, per non incorrere nelle semplificazioni che circolano in queste settimane e che abbiamo già segnalato a proposito dell’APE. Una cosa è la metodologia di calcolo sottesa all’attestato, che effettivamente segue la data di emissione; altra cosa è il nuovo assetto dell’APE previsto dalla direttiva (UE) 2024/1275 (“Case Green”) — attestato conforme al modello comune dell’Allegato V, con scala da A a G — che non diventa operativo in automatico con una singola data e dipende dal recepimento nazionale e dal relativo coordinamento tecnico (software certificati, Linee guida APE, SIAPE, piattaforme regionali), alla data attuale ancora in via di definizione.

È ragionevole attendersi che, a regime, gli attestati redatti con le nuove metodologie non siano più direttamente confrontabili con i precedenti e che la classificazione vada riallineata; ma si tratta di una conseguenza tecnica e graduale, da leggere insieme al coordinamento nazionale e al recepimento della nuova EPBD, non di un cambio automatico legato a una data. In sintesi: il riferimento di calcolo dell’APE si aggiorna con la data di emissione; l’impianto complessivo dell’APE secondo la nuova EPBD è un binario distinto e ancora in costruzione.

Relazione ex Legge n. 10/1991: il riferimento operativo è la data del titolo edilizio

La relazione tecnica ex Legge n. 10/1991 risponde a una logica diversa. È un documento di progetto e, proprio per questa sua funzione, viene generalmente ricondotto alla disciplina vigente al momento in cui il progetto viene presentato per l'autorizzazione. Il riferimento, quindi, è la data di richiesta del titolo edilizio.

Secondo questa lettura operativa, se il permesso di costruire, la SCIA o altro titolo abilitativo è stato richiesto prima del 3 giugno 2026, la relazione tecnica ex Legge n. 10/1991 può essere ricondotta alla disciplina vigente alla data di richiesta del titolo, anche se redatta o completata successivamente. Per i titoli richiesti dal 3 giugno 2026 in avanti, invece, il riferimento diventa il D.M. 28 ottobre 2025, con tutto ciò che comporta sul calcolo della prestazione, sulle verifiche d’involucro (trasmittanze, ponti termici tabellati, controllo di muffe e condensazioni), sui requisiti impiantistici e sulle prescrizioni per la ricarica dei veicoli elettrici.

Sul piano testuale, la relazione tecnica di progetto trova la propria disciplina nell’articolo 8 del D.Lgs. n. 192/2005 (obbligo di deposito e contenuti dell’elaborato), cui rinvia espressamente anche l’Allegato 1 del decreto; il criterio della data del titolo discende dai principi generali che governano l'iter autorizzativo — in particolare dalla logica del tempus regit actum applicata al momento che cristallizza il quadro progettuale, ossia la richiesta del titolo edilizio — e non da una specifica norma transitoria del Requisiti Minimi. Non si tratta dunque di una novità introdotta dal decreto, ma del principio che da tempo assicura continuità normativa lungo il procedimento.

A questa lettura operativa è dedicato anche un recente approfondimento dell’ing. Annachiara Castagna, che ricostruisce la distinzione tra APE e Legge 10 negli stessi termini qui richiamati.

Un esempio pratico: quando i due riferimenti convivono

Il caso che meglio illustra la differenza è quello di un edificio con titolo richiesto poco prima dello spartiacque. Si pensi a una SCIA presentata il 15 maggio 2026: la relazione tecnica ex Legge n. 10/1991 può essere sviluppata, secondo la lettura operativa sopra richiamata, sulla base della disciplina previgente, perché a quella data si àncora la disciplina di progetto; l’APE finale, emesso a lavori conclusi — poniamo nel 2027 —, dovrà invece essere redatto con il nuovo decreto, perché certifica la prestazione alla data di emissione.

Sullo stesso edificio possono così coesistere una Legge 10 impostata con le vecchie regole e un APE redatto con le nuove. Non si tratta necessariamente di un'incongruenza, ma dell'esito di due documenti che rispondono a momenti e funzioni diversi.

Il terzo riferimento: gli obblighi sulle rinnovabili

C’è poi un terzo binario, che conferma come la “data che conta” dipenda dal documento. Gli obblighi aggiornati di integrazione delle fonti rinnovabili non derivano dal D.M. 28 ottobre 2025, ma dal D.Lgs. n. 5/2026, di recepimento della direttiva RED III. Per gli edifici, gli obblighi aggiornati si applicano ai titoli edilizi presentati dal 3 agosto 2026: stessa logica del titolo, dunque, ma scadenza diversa rispetto al Requisiti Minimi. Un motivo in più per tenere distinti, in agenda e in progetto, i tre piani.