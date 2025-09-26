mapei istituzionale
Requisiti di partecipazione: ANAC sulle certificazioni di qualità

Il parere dell'Autorità: le certificazioni di qualità non possono essere previste come requisito di ammissione a pena di esclusione

di Redazione tecnica - 26/09/2025

Una stazione appaltante può richiedere, oltre ai requisiti economici e tecnici previsti dal Codice, anche il possesso di più certificazioni di qualità come condizione necessaria per partecipare a una gara? In che misura questa scelta rispetta i principi del nuovo Codice dei contratti, fondato sulla tassatività delle cause di esclusione e sul favor partecipationis?

Questi interrogativi hanno trovato una risposta concreta nel parere di precontenzioso ANAC del 9 settembre 2025, n. 345, con cui l’Autorità Anticorruzione ha esaminato una gara sospesa in autotutela per presunta illegittimità della lex specialis.

Cause di esclusione: no alle certificazioni di qualità come requisiti di partecipazione

La vicenda nasce da una procedura di affidamento di servizi il cui disciplinare richiedeva:

  • un fatturato globale nei migliori tre anni degli ultimi cinque, pari al doppio dell’importo a base d’asta, come requisito economico-finanziario;
  • l’esecuzione, negli ultimi dieci anni, di servizi analoghi presso almeno tre enti territoriali;
  • il possesso di ben quattro certificazioni di qualità, previste a pena di esclusione.

Proprio quest’ultima clausola è stata contestata per la sua presunta incompatibilità con gli artt. 10 e 100 del Codice.

LAVORI PUBBLICI Codice Appalti Codice dei contratti ANAC Cause da esclusione Codice Appalti 2023 Principio del risultato

Documenti Allegati

INDICE

1
Requisiti di partecipazione: ANAC sulle certificazioni di qualità
2
Il quadro normativo
3
Le valutazioni di ANAC
4
Conclusioni
