Requisiti di partecipazione: ANAC sulle certificazioni di qualità
Il parere dell'Autorità: le certificazioni di qualità non possono essere previste come requisito di ammissione a pena di esclusione
Una stazione appaltante può richiedere, oltre ai requisiti economici e tecnici previsti dal Codice, anche il possesso di più certificazioni di qualità come condizione necessaria per partecipare a una gara? In che misura questa scelta rispetta i principi del nuovo Codice dei contratti, fondato sulla tassatività delle cause di esclusione e sul favor partecipationis?
Questi interrogativi hanno trovato una risposta concreta nel parere di precontenzioso ANAC del 9 settembre 2025, n. 345, con cui l’Autorità Anticorruzione ha esaminato una gara sospesa in autotutela per presunta illegittimità della lex specialis.
Cause di esclusione: no alle certificazioni di qualità come requisiti di partecipazione
La vicenda nasce da una procedura di affidamento di servizi il cui disciplinare richiedeva:
- un fatturato globale nei migliori tre anni degli ultimi cinque, pari al doppio dell’importo a base d’asta, come requisito economico-finanziario;
- l’esecuzione, negli ultimi dieci anni, di servizi analoghi presso almeno tre enti territoriali;
- il possesso di ben quattro certificazioni di qualità, previste a pena di esclusione.
Proprio quest’ultima clausola è stata contestata per la sua presunta incompatibilità con gli artt. 10 e 100 del Codice.
