Negli appalti pubblici, e in particolare negli appalti integrati, la verifica dei requisiti di progettazione rappresenta uno dei passaggi in cui si concentrano molte delle contestazioni sulla qualificazione dei progettisti indicati, sulla spendibilità delle esperienze maturate nel tempo e sul valore delle certificazioni prodotte a supporto dei requisiti tecnici.

Il problema emerge soprattutto quando l’attività progettuale non si è sviluppata in modo lineare, ma attraverso più soggetti, più fasi e più interventi, come accade spesso nei lavori complessi.

Per esempio qual è il ruolo della titolarità del progetto approvato? Oppure rileva la natura delle prestazioni effettivamente svolte e la loro coerenza con le categorie richieste dal capitolato? La stazione appaltante è tenuta a spingersi fino alla verifica puntuale dei rapporti contrattuali privati richiamati nelle certificazioni? E l’organizzazione dell’attività in forma societaria incide, di per sé, sulla possibilità di spendere requisiti professionali maturati nel tempo?

A queste domande ha dato risposta il TAR Lombardia con la sentenza 15 dicembre 2025, n. 4148, offrendo indicazioni utili sul modo in cui devono essere letti i requisiti di progettazione alla luce del Codice dei contratti pubblici.

Requisiti di progettazione negli appalti integrati: il caso esaminato dal TAR

La controversia trae origine da una procedura aperta, indetta ai sensi dell’art. 71 del d.lgs. n. 36/2023, per l’affidamento di un appalto integrato avente ad oggetto la progettazione esecutiva e la realizzazione di un intervento impiantistico complesso. Alla gara hanno partecipato più operatori economici, tra cui le società poi ricorrenti, che hanno contestato l’esito della procedura incentrando le proprie censure sul possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale dei progettisti indicati dall’aggiudicataria.

In particolare, il Capitolato di gara richiedeva l’aver eseguito, nei dieci anni antecedenti la pubblicazione del bando, servizi di architettura e ingegneria relativi alle categorie individuate, per un importo complessivo pari ad almeno una volta e mezza il valore stimato dei lavori della rispettiva categoria.

Nell’ottica delle ricorrenti, tale requisito non sarebbe stato correttamente dimostrato, poiché le prestazioni dichiarate a supporto della qualificazione sarebbero state svolte, in parte, da soggetti diversi rispetto ai progettisti indicati in gara.

La contestazione si concentrava, in particolare, sulla spendibilità di attività di progettazione definitiva ed esecutiva, dichiarate in relazione a un precedente intervento, sostenendo che tali prestazioni non potessero essere imputate ai progettisti indicati, in quanto riconducibili a un diverso assetto organizzativo e a rapporti contrattuali autonomi.

Da qui la tesi secondo cui la stazione appaltante avrebbe erroneamente valutato la documentazione prodotta, omettendo un adeguato controllo sulla reale riconducibilità delle esperienze dichiarate alle categorie richieste dal Capitolato.

Ulteriori profili di doglianza riguardavano:

l’utilizzabilità dei requisiti professionali maturati all’interno di una società di ingegneria alla luce dell’art. 66 del Codice dei contratti;

l’asserita mancanza di un’attestazione del “buon esito” delle prestazioni progettuali dichiarate.

È su questo intreccio tra qualificazione dei progettisti, spendibilità delle esperienze dichiarate e limiti dei controlli in capo alla stazione appaltante che il TAR Lombardia è stato chiamato a pronunciarsi, offrendo una lettura articolata delle regole del Codice e del modo in cui esse devono essere applicate nella fase di gara.