Quadro normativo di riferimento

Il tema dei requisiti per la progettazione si colloca all’interno della disciplina dettata dall’art. 66 del d.lgs. 36/2023, che individua i soggetti ammessi a svolgere servizi di architettura e ingegneria e ne definisce il perimetro operativo ai fini della qualificazione. La disposizione si inserisce nella logica complessiva del Codice, che supera approcci rigidamente formali e ancora la verifica dei requisiti alla effettiva capacità tecnica e professionale, piuttosto che alla veste giuridica prescelta dal concorrente.

L’art. 66 consente, infatti, di documentare i requisiti valorizzando le competenze maturate all’interno di società di ingegneria e società tra professionisti, purché le prestazioni siano riconducibili in modo sostanziale alla struttura organizzativa che partecipa alla gara.

In questa prospettiva va letta anche la previsione del comma 2, che non introduce un divieto all’utilizzo dei requisiti professionali, ma disciplina le modalità con cui tali requisiti possono essere dimostrati all’interno di un’organizzazione societaria, evitando che l’evoluzione dell’assetto organizzativo si traduca automaticamente in una perdita di capacità qualificante.

Accanto alla norma primaria, assumono rilievo gli Allegati al Codice, che svolgono una funzione di integrazione tecnica della disciplina:

L’ Allegato I.7 , nel definire contenuti e articolazione dei livelli di progettazione , consente di valutare le prestazioni dichiarate in base alla loro natura e al loro contenuto tecnico, anche quando l’attività progettuale non si è esaurita nella redazione di un progetto unitario, ma si è sviluppata attraverso fasi di rielaborazione, adeguamento o riprogettazione, tipiche degli interventi complessi. In questo senso, l’attenzione si sposta dal dato formale dell’approvazione del progetto alla sostanza delle attività effettivamente svolte;

Sul piano delle certificazioni, l'Allegato II.14 chiarisce invece il significato e la portata dell'attestazione di regolare esecuzione e del cosiddetto "buon esito", collocandole all'interno della struttura pubblicistica dell'appalto. Si tratta di attestazioni legate alla verifica di conformità dei servizi e ai profili contabili del contratto pubblico, che non possono essere automaticamente trasposte ai rapporti di natura privatistica, nei quali manca una fase di esecuzione governata da figure e strumenti tipici dell'appalto pubblico.

Nel loro insieme, queste disposizioni delineano un sistema nel quale la qualificazione per la progettazione non è affidata a criteri meramente nominalistici, ma richiede una verifica di coerenza tra prestazioni svolte e requisiti richiesti dalla lex specialis, valorizzando la sostanza tecnica delle attività dichiarate e riducendo il rischio di letture eccessivamente formalistiche.