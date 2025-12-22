L’analisi del TAR

Nel complesso, la sentenza restituisce una lettura sostanziale e coerente dei requisiti di progettazione, che valorizza le prestazioni effettivamente svolte e ridimensiona approcci formalistici non richiesti dalla disciplina di gara.

In primo luogo, il TAR ha specificato che la verifica dei requisiti di capacità tecnica e professionale deve essere condotta in coerenza con la lex specialis, evitando letture meramente formali. Il Capitolato, infatti, non richiedeva la progettazione “originaria” di uno specifico intervento, ma l’aver svolto servizi di architettura e ingegneria riconducibili alle categorie indicate.

Secondo il Collegio, «la qualificazione non va effettuata sulla base dei progetti approvati ma sulla natura delle opere svolte», dovendosi guardare alle prestazioni effettivamente rese alla luce delle definizioni normative della progettazione definitiva ed esecutiva. In questa prospettiva, anche attività di riprogettazione o rielaborazione tecnica possono essere legittimamente valorizzate, specie nei lavori complessi, nei quali la progettazione è fisiologicamente articolata tra più soggetti e più fasi. Ciò che conta, ribadisce il TAR, è il possesso dei requisiti richiesti dal bando.

In riferimento alle presunte false dichiarazioni rese dall’OE, il Collegio ha escluso che, in ambito di controlli in capo alla stazione appaltante, su di essa gravi un obbligo di verifica approfondita dei rapporti contrattuali privatistici richiamati nelle certificazioni. In modo netto, il TAR afferma che «la stazione appaltante non ha un potere di verifica nei confronti di soggetti che non hanno partecipato alla gara», potendo fare affidamento sulle dichiarazioni rese, ferma restando la responsabilità di chi le rilascia.

L’onere della prova resta in capo al ricorrente, che deve fornire una prova concreta e documentata.

Un ulteriore passaggio riguarda l’interpretazione dell’art. 66 del d.lgs. 36/2023: la norma non può essere utilizzata per negare la spendibilità dei requisiti professionali per il solo fatto che l’attività venga svolta in forma societaria. La disposizione è posta «a tutela dei progettisti dipendenti» e non può tradursi in una compressione dell’autonomia organizzativa dei professionisti. In questa chiave viene richiamato l’orientamento giurisprudenziale che distingue tra professionista dipendente e professionista socio, valorizzando, in quest’ultimo caso, la possibilità di imputare le referenze quando vi sia una effettiva integrazione nella struttura societaria.

Infine, in riferimento all’attestazione del “buon esito”, il TAR chiarisce che si tratta di una certificazione propria dei contratti pubblici, collegata alla verifica di conformità e alla struttura pubblicistica dell’appalto. Non può, quindi, essere automaticamente pretesa per rapporti di natura privatistica, nei quali manca una fase di esecuzione governata dagli strumenti tipici dell’appalto pubblico.