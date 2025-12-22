Blumatica Energy
Appalti integrati e requisiti di progettazione: il TAR sulla qualificazione dei progettisti

Nei lavori complessi conta la sostanza delle prestazioni e non la titolarità formale del progetto. Il TAR Lombardia chiarisce come leggere i requisiti di progettazione negli appalti integrati

di Redazione tecnica - 22/12/2025

Conclusioni

Il TAR Lombardia ha respinto il ricorso, confermando la legittimità dell’aggiudicazione e ritenendo infondate le censure relative ai requisiti di progettazione.

La sentenza ribadisce che la verifica dei requisiti deve essere condotta in coerenza con la lex specialis, valorizzando la natura delle prestazioni effettivamente svolte e non la titolarità formale di un progetto unitario. Quando il bando richiede servizi di architettura e ingegneria, rileva la riconducibilità delle attività dichiarate alle categorie richieste, anche se sviluppate in modo articolato.

Vengono inoltre chiariti i limiti dei controlli in capo alla stazione appaltante, che non è tenuta a verificare nel dettaglio i rapporti privatistici sottostanti alle certificazioni prodotte, in assenza di elementi concreti di inattendibilità. L’onere della prova resta in capo a chi contesta.

Infine, il TAR conferma una lettura non restrittiva dell’art. 66 del Codice, escludendo che l’organizzazione dell’attività in forma societaria comporti, di per sé, la perdita o l’inutilizzabilità dei requisiti professionali maturati. Una decisione che contribuisce a ricondurre il tema della qualificazione dei progettisti su un piano sostanziale e coerente con le regole di gara.

