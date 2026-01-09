L’anno si apre con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 7 gennaio 2026, n. 4, della Legge 7 gennaio 2026, n. 1, che modifica la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e introduce una delega al Governo in materia di funzioni della Corte dei conti e di responsabilità amministrativa e per danno erariale.

Il provvedimento contiene disposizioni immediatamente operative e norme di delega, con un ambito applicativo che incide direttamente sull’attività delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti chiamati alla gestione di risorse pubbliche.

Responsabilità amministrativa e attività della Corte dei Conti: tutte le novità in Gazzetta Ufficiale

Le modifiche riguardano, in particolare, la definizione della colpa grave, i limiti della responsabilità amministrativa, l’attività consultiva della Corte dei conti e i meccanismi di controllo e sanzione connessi all’attuazione del PNRR e del PNC.

La legge è composta da sei articoli, che intervengono su profili distinti ma strettamente connessi:

Art. 1 – Modifiche agli articoli 1 e 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, concernenti l’azione di responsabilità e il controllo della Corte dei conti

– Modifiche agli articoli 1 e 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, concernenti l’azione di responsabilità e il controllo della Corte dei conti Art. 2 – Attività consultiva della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica

– Attività consultiva della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica Art. 3 – Delega al Governo in materia di riorganizzazione e riordino delle funzioni della Corte dei conti

– Delega al Governo in materia di riorganizzazione e riordino delle funzioni della Corte dei conti Art. 4 – Disposizioni sanzionatorie per i responsabili dell’attuazione dei procedimenti connessi al PNRR-PNC

– Disposizioni sanzionatorie per i responsabili dell’attuazione dei procedimenti connessi al PNRR-PNC Art. 5 – Modifica all’articolo 19 della legge 3 aprile 1979, n. 103, in materia di responsabilità degli avvocati e procuratori dello Stato

– Modifica all’articolo 19 della legge 3 aprile 1979, n. 103, in materia di responsabilità degli avvocati e procuratori dello Stato Art. 6 – Disposizioni transitorie

Nel dettaglio, le disposizioni incidono sia sulla struttura della responsabilità amministrativa sia sulle modalità di intervento della Corte dei conti nei procedimenti di controllo, consultivi e sanzionatori.