Responsabilità amministrativa e funzioni della Corte dei Conti: la legge in Gazzetta Ufficiale

La legge n. 1/2026 riforma la responsabilità amministrativa: colpa grave, controllo preventivo, pareri della Corte dei conti e sanzioni PNRR-PNC

di Redazione tecnica - 09/01/2026

L’anno si apre con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 7 gennaio 2026, n. 4, della Legge 7 gennaio 2026, n. 1, che modifica la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e introduce una delega al Governo in materia di funzioni della Corte dei conti e di responsabilità amministrativa e per danno erariale.

Il provvedimento contiene disposizioni immediatamente operative e norme di delega, con un ambito applicativo che incide direttamente sull’attività delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti chiamati alla gestione di risorse pubbliche.

Responsabilità amministrativa e attività della Corte dei Conti: tutte le novità in Gazzetta Ufficiale

Le modifiche riguardano, in particolare, la definizione della colpa grave, i limiti della responsabilità amministrativa, l’attività consultiva della Corte dei conti e i meccanismi di controllo e sanzione connessi all’attuazione del PNRR e del PNC.

La legge è composta da sei articoli, che intervengono su profili distinti ma strettamente connessi:

  • Art. 1 – Modifiche agli articoli 1 e 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, concernenti l’azione di responsabilità e il controllo della Corte dei conti
  • Art. 2 – Attività consultiva della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica
  • Art. 3 – Delega al Governo in materia di riorganizzazione e riordino delle funzioni della Corte dei conti
  • Art. 4 – Disposizioni sanzionatorie per i responsabili dell’attuazione dei procedimenti connessi al PNRR-PNC
  • Art. 5 – Modifica all’articolo 19 della legge 3 aprile 1979, n. 103, in materia di responsabilità degli avvocati e procuratori dello Stato
  • Art. 6 – Disposizioni transitorie

Nel dettaglio, le disposizioni incidono sia sulla struttura della responsabilità amministrativa sia sulle modalità di intervento della Corte dei conti nei procedimenti di controllo, consultivi e sanzionatori.

INDICE

1
Responsabilità amministrativa e funzioni della Corte dei Conti: la legge in Gazzetta Ufficiale
2
Colpa grave: definizione, fattispecie, responsabilità e obblighi
3
Appalti pubblici e controllo preventivo
4
Pareri della Corte dei Conti: il silenzio è sempre significativo
5
Sanzioni per i responsabili dei procedimenti PNRR-PNC
6
L’impatto della legge sul sistema dei controlli e della responsabilità
