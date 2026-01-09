Colpa grave: definizione, fattispecie, responsabilità e obblighi

L’articolo 1 interviene sugli articoli 1 e 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, incidendo direttamente sui presupposti dell’azione di responsabilità amministrativa e sui riflessi del controllo preventivo della Corte dei conti.

La tipizzazione della colpa grave

Il primo profilo di rilievo riguarda la definizione di colpa grave, che viene esplicitata e circoscritta attraverso l’individuazione di fattispecie tipiche. Costituisce colpa grave la violazione manifesta delle norme di diritto applicabili, il travisamento del fatto, l’affermazione di fatti la cui esistenza è incontestabilmente esclusa dagli atti del procedimento o, al contrario, la negazione di fatti che dagli atti emergono in modo altrettanto incontrovertibile.

Ai fini della valutazione della violazione manifesta, la norma chiarisce che occorre tenere conto del grado di chiarezza e precisione delle disposizioni violate, nonché dell’inescusabilità e della gravità dell’inosservanza.

Non costituisce invece colpa grave la violazione o l’omissione determinata dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti.

La gravità della colpa è in ogni caso esclusa quando il fatto dannoso trae origine dall’emanazione di un atto vistato e registrato in sede di controllo preventivo di legittimità, ovvero dagli atti richiamati e allegati che ne costituiscono il presupposto logico e giuridico.

Responsabilità limitata al dolo in specifiche fattispecie

Il nuovo comma 1.1 dell’articolo 1 della legge n. 20/1994 limita la responsabilità ai soli casi di dolo in alcune ipotesi specifiche, tra cui:

la conclusione di accordi di conciliazione in sede giudiziale o di mediazione;

la definizione di procedimenti tributari mediante accertamento con adesione, mediazione, conciliazione giudiziale o transazione fiscale.

Quantificazione del danno e concorso dell’amministrazione

Viene precisato che, nella quantificazione del danno, la Corte dei conti deve tenere conto anche dell’eventuale concorso dell’amministrazione danneggiata nella produzione del danno stesso.

Il potere di riduzione rimane fermo e diventa obbligatorio nei casi espressamente previsti.

Presunzione di buona fede, limiti alla condanna e misure accessorie

La legge chiarisce che la buona fede dei titolari degli organi politici si presume, fino a prova contraria, quando gli atti adottati risultano proposti, vistati o sottoscritti dai responsabili degli uffici competenti, in assenza di pareri formali di segno contrario.

Inoltre il nuovo comma 1-octies impone alla Corte dei conti di esercitare il potere di riduzione del danno, salvo i casi di dolo o illecito arricchimento, entro limiti prefissati:

non oltre il 30% del pregiudizio accertato

in ogni caso, non oltre il doppio della retribuzione o del compenso percepito.

Nei casi più gravi può essere disposta la sospensione dalla gestione di risorse pubbliche per un periodo compreso tra sei mesi e tre anni.

Obbligo di copertura assicurativa

È infine introdotto il comma 4-bis che prevede l’obbligo, per chiunque assuma incarichi comportanti la gestione di risorse pubbliche, di stipulare una polizza assicurativa a copertura dei danni patrimoniali cagionati per colpa grave.