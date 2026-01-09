Appalti pubblici e controllo preventivo

Accanto alla ridefinizione dei presupposti della responsabilità amministrativa, l’articolo 1 della legge n. 1/2026 interviene in modo significativo anche sull’articolo 3 della legge n. 20/1994, ridefinendo l’ambito del controllo preventivo di legittimità in materia di contratti pubblici.

In primo luogo, viene aggiornato il riferimento ai contratti di appalto soggetti a controllo, superando il previgente richiamo alle soglie comunitarie espresse in ECU e introducendo un rinvio diretto alle soglie previste dall’articolo 14 del Codice dei contratti pubblici. Il controllo preventivo riguarda, quindi, i contratti di appalto di lavori, servizi e forniture di importo superiore alle soglie europee, secondo la disciplina vigente.

La norma introduce poi una disciplina specifica per i contratti pubblici connessi all’attuazione del PNRR e del PNC. In tali casi, il controllo preventivo di legittimità è svolto sui provvedimenti di aggiudicazione, anche provvisori, nonché sui provvedimenti conclusivi delle procedure di affidamento che non prevedono un’aggiudicazione formale.

Particolare rilievo assume la previsione secondo cui i termini del controllo hanno carattere perentorio. Decorso inutilmente il termine senza l’adozione di una deliberazione, l’atto si intende registrato a tutti gli effetti, inclusa l’esclusione della responsabilità per colpa grave prevista dall’articolo 1 della legge n. 20/1994. Il visto può essere ricusato esclusivamente con deliberazione motivata.

La disciplina viene estesa anche agli enti territoriali. Regioni, province autonome ed enti locali possono, con norma di legge o di statuto adottata previo parere delle sezioni riunite della Corte dei conti, sottoporre al controllo preventivo i provvedimenti di aggiudicazione, anche provvisori, e gli atti conclusivi delle procedure di affidamento relativi a contratti di lavori, servizi e forniture, nonché alle concessioni, finalizzati all’attuazione del PNRR e del PNC e di importo superiore alle soglie europee.

La stessa facoltà è riconosciuta agli altri soggetti pubblici attuatori del PNRR e del PNC, nel rispetto delle previsioni dei rispettivi ordinamenti. Per tutti gli atti sottoposti a tale regime si applicano le medesime disposizioni in materia di termini perentori, effetti della registrazione e rilievo ai fini dell’esclusione della responsabilità.