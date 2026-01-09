Blumatica Energy
Responsabilità amministrativa e funzioni della Corte dei Conti: la legge in Gazzetta Ufficiale

La legge n. 1/2026 riforma la responsabilità amministrativa: colpa grave, controllo preventivo, pareri della Corte dei conti e sanzioni PNRR-PNC

di Redazione tecnica - 09/01/2026

Pareri della Corte dei Conti: il silenzio è sempre significativo

L’articolo 2 disciplina in modo espresso l’attività consultiva della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica. I pareri possono essere richiesti dalle amministrazioni centrali e dagli altri organismi nazionali di diritto pubblico, nonché dagli enti territoriali, e possono riguardare anche questioni giuridiche applicabili a fattispecie concrete connesse all’attuazione del PNRR e del PNC.

Sono esclusi i pareri relativi ad atti già soggetti al controllo preventivo e quelli riferiti a fatti per i quali sia già stato notificato un invito a dedurre. Gli atti adottati in conformità ai pareri resi escludono in ogni caso la gravità della colpa.

Di particolare rilievo il comma 2, secondo cui il termine per l’espressione del parere è fissato in trenta giorni. Decorso tale termine senza parere espresso, questo va inteso:

  • conforme alla soluzione prospettata dall’amministrazione;
  • negativo se alcuna soluzione è stata prospettata.

Alle sezioni riunite è attribuita la funzione nomofilattica.

