Pareri della Corte dei Conti: il silenzio è sempre significativo

L’articolo 2 disciplina in modo espresso l’attività consultiva della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica. I pareri possono essere richiesti dalle amministrazioni centrali e dagli altri organismi nazionali di diritto pubblico, nonché dagli enti territoriali, e possono riguardare anche questioni giuridiche applicabili a fattispecie concrete connesse all’attuazione del PNRR e del PNC.

Sono esclusi i pareri relativi ad atti già soggetti al controllo preventivo e quelli riferiti a fatti per i quali sia già stato notificato un invito a dedurre. Gli atti adottati in conformità ai pareri resi escludono in ogni caso la gravità della colpa.

Di particolare rilievo il comma 2, secondo cui il termine per l’espressione del parere è fissato in trenta giorni. Decorso tale termine senza parere espresso, questo va inteso:

conforme alla soluzione prospettata dall’amministrazione;

negativo se alcuna soluzione è stata prospettata.

Alle sezioni riunite è attribuita la funzione nomofilattica.