Responsabilità amministrativa e funzioni della Corte dei Conti: la legge in Gazzetta Ufficiale
La legge n. 1/2026 riforma la responsabilità amministrativa: colpa grave, controllo preventivo, pareri della Corte dei conti e sanzioni PNRR-PNC
Pareri della Corte dei Conti: il silenzio è sempre significativo
L’articolo 2 disciplina in modo espresso l’attività consultiva della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica. I pareri possono essere richiesti dalle amministrazioni centrali e dagli altri organismi nazionali di diritto pubblico, nonché dagli enti territoriali, e possono riguardare anche questioni giuridiche applicabili a fattispecie concrete connesse all’attuazione del PNRR e del PNC.
Sono esclusi i pareri relativi ad atti già soggetti al controllo preventivo e quelli riferiti a fatti per i quali sia già stato notificato un invito a dedurre. Gli atti adottati in conformità ai pareri resi escludono in ogni caso la gravità della colpa.
Di particolare rilievo il comma 2, secondo cui il termine per l’espressione del parere è fissato in trenta giorni. Decorso tale termine senza parere espresso, questo va inteso:
- conforme alla soluzione prospettata dall’amministrazione;
- negativo se alcuna soluzione è stata prospettata.
Alle sezioni riunite è attribuita la funzione nomofilattica.
