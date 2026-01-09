deas Gestione completa successioni e volture catastali
Responsabilità amministrativa e funzioni della Corte dei Conti: la legge in Gazzetta Ufficiale

La legge n. 1/2026 riforma la responsabilità amministrativa: colpa grave, controllo preventivo, pareri della Corte dei conti e sanzioni PNRR-PNC

di Redazione tecnica - 09/01/2026

Sanzioni per i responsabili dei procedimenti PNRR-PNC

L’articolo 4 della legge introduce una disciplina sanzionatoria autonoma nei confronti dei responsabili dei procedimenti connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e al Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC), distinta dall’azione di responsabilità amministrativa per danno erariale.

La norma si applica nei casi in cui, per fatto imputabile al responsabile del procedimento, si verifichi un ritardo superiore al 10% rispetto al tempo stabilito per la conclusione del procedimento.

Il superamento di tale soglia costituisce il presupposto per l’irrogazione della sanzione, indipendentemente dall’accertamento di un danno erariale in senso stretto.

La sanzione è di natura pecuniaria ed è graduata in relazione alla gravità della colpa. L’importo può variare da un minimo di 150 euro fino a un massimo pari a due annualità del trattamento economico complessivo annuo lordo del soggetto responsabile.

Resta ferma la possibilità di esercitare l’azione di responsabilità ai sensi della legge n. 20/1994, qualora ne ricorrano i presupposti.

