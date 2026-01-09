L’impatto della legge sul sistema dei controlli e della responsabilità

Nel complesso, la legge n. 1/2026 interviene in modo sistematico sull’assetto della responsabilità amministrativa, ridefinendone i presupposti sostanziali e rafforzando il raccordo tra azione erariale, controllo preventivo e attività consultiva della Corte dei conti.

La tipizzazione della colpa grave e l’introduzione di parametri normativi più puntuali incidono direttamente sul giudizio di responsabilità, riducendo l’area delle valutazioni indeterminate e valorizzando il rispetto dei presìdi procedimentali.

Un elemento di particolare rilievo è rappresentato dalla valorizzazione del silenzio quale fattore giuridicamente significativo. Sia nell’ambito del controllo preventivo di legittimità sui contratti pubblici, sia nell’attività consultiva, il decorso del termine senza l’adozione di una deliberazione o l’espressione di un parere produce effetti espressamente disciplinati dal legislatore, determinando o meno la responsabilità delle amministrazioni.

Parallelamente, la disciplina speciale prevista per i procedimenti connessi al PNRR e al PNC introduce un ulteriore livello di responsabilizzazione, fondato sul rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti e affiancato a un autonomo apparato sanzionatorio. Il legislatore rafforza così il legame tra organizzazione amministrativa, gestione delle risorse e rispetto delle scadenze imposte dai programmi di finanziamento, attribuendo rilievo centrale alla dimensione temporale dell’azione amministrativa.

La delega al Governo contenuta nell’articolo 3 completa il quadro, prefigurando un riordino delle funzioni della Corte dei conti e un rafforzamento della funzione nomofilattica, con potenziali effetti sull’uniformità interpretativa e sulla stabilità del rapporto tra amministrazioni pubbliche e giurisdizione contabile.