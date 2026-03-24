La riforma della responsabilità amministrativa introdotta dalla legge 7 gennaio 2026, n. 1 incide in modo concreto sull’attività quotidiana di dirigenti e responsabili del procedimento. In questo articolo si analizzano le principali novità con taglio operativo, evidenziando come la tutela del funzionario si sposti dalla prudenza difensiva alla qualità del procedimento.

La riforma della responsabilità amministrativa introdotta con la legge 7 gennaio 2026, n. 1 segna un passaggio rilevante per l’attività quotidiana delle pubbliche amministrazioni, incidendo direttamente sul modo in cui dirigenti e responsabili del procedimento sono chiamati ad assumere decisioni.

Per anni, il principale problema operativo è stato rappresentato dall’incertezza legata alla nozione di colpa grave. L’impossibilità di prevedere con sufficiente precisione quando (e quanto) una scelta amministrativa potesse esporre a responsabilità ha contribuito ad alimentare un approccio prudenziale, spesso tradotto in rallentamenti, richieste istruttorie eccessive o, nei casi più critici, nella tendenza a rinviare decisioni complesse.

La riforma interviene su questo scenario con l’obiettivo di rendere questo rischio più prevedibile e, soprattutto, gestibile.

Responsabilità amministrativa: dalla paura della firma alla gestione del rischio

Il primo elemento di discontinuità è rappresentato dalla tipizzazione della colpa grave.

Ancorare la responsabilità a parametri normativi più definiti consente, almeno nelle intenzioni del legislatore, di ridurre l’area dell’incertezza. Tuttavia, per chi opera concretamente nella pubblica amministrazione, il punto non è tanto la definizione teorica della colpa grave, quanto la possibilità di dimostrare la correttezza della propria azione.

Ed è proprio su questo piano che la riforma produce i suoi effetti più rilevanti.

Il procedimento diventa lo strumento di tutela

La vera novità operativa è la centralità del procedimento.

La responsabilità non si gioca più esclusivamente sull’esito della decisione, ma sulla qualità del percorso che conduce a tale decisione. Istruttoria, pareri, verifiche e motivazione assumono un ruolo decisivo.

In concreto, questo significa che:

un procedimento ben costruito riduce il rischio di responsabilità;

la tracciabilità delle scelte diventa elemento essenziale;

la qualità dell’istruttoria diventa la prima forma di tutela del funzionario.

La protezione non deriva più dall’evitare la decisione, ma dal dimostrare di aver deciso correttamente.

Come costruire un procedimento “difensivamente solido”

Ciò implica, a livello operativo, che si impone un cambio di approccio nella costruzione del procedimento.

Non è più sufficiente rispettare formalmente le fasi previste dalla normativa, ma diventa essenziale dimostrare la coerenza complessiva del percorso decisionale. In concreto, questo significa che ogni passaggio dell’istruttoria deve essere non solo presente, ma anche giustificato e tracciabile.

Particolare rilievo assumono:

la chiarezza degli atti istruttori;

la coerenza tra presupposti di fatto e decisione finale;

la motivazione, che deve dare conto delle alternative valutate.

La qualità del procedimento non si misura nella quantità degli adempimenti, ma nella capacità di dimostrare che la decisione è stata il risultato di un percorso razionale e verificabile.

Il ruolo dei pareri: opportunità e rischio

Altro aspetto particolarmente rilevante è il peso crescente che la riforma attribuisce ai pareri tecnici, legali e contabili.

Se da una parte ciò consente di rafforzare la solidità del procedimento, dall’altra introduce il rischio concreto di moltiplicare i passaggi istruttori, finalizzati più alla tutela del funzionario che alla qualità della decisione.

Va quindi trovato un giusto equilibrio: il parere deve essere uno strumento di supporto, non un meccanismo di deresponsabilizzazione.

Più garanzie, ma anche più responsabilità organizzativa

La riforma non elimina la responsabilità, ma la trasforma. Per dirigenti e RUP, questo comporta un cambio di prospettiva: non si tratta più di evitare il rischio, ma di governarlo attraverso processi decisionali strutturati.

La responsabilità assume una dimensione sempre più organizzativa: non è più solo la singola decisione a essere rilevante, ma il modo in cui l’amministrazione costruisce i propri procedimenti.

Attenzione agli effetti distorsivi

Accanto agli aspetti positivi, non possono essere trascurati alcuni rischi.

Il rafforzamento del procedimento potrebbe tradursi in un aumento degli adempimenti e in un rallentamento dell’azione amministrativa. In altri termini, esiste il pericolo che la burocrazia difensiva non venga superata, ma semplicemente trasformata.

Allo stesso modo, l’eccessiva valorizzazione dei pareri potrebbe determinare una frammentazione del processo decisionale, con una diluizione delle responsabilità.

Cosa cambia davvero per RUP e dirigenti

Sul piano operativo, la riforma impone alcune scelte chiare.

Per esempio, diventa essenziale:

strutturare istruttorie complete e coerenti;

acquisire pareri realmente utili e pertinenti;

motivare in modo puntuale le decisioni;

garantire la tracciabilità dell’intero processo.

Non si tratta di fare “più carte”, ma di fare meglio il procedimento.

Errori da evitare nella pratica

Accanto agli aspetti innovativi, la riforma evidenzia anche alcuni rischi operativi.

Il primo è rappresentato dalla tendenza a moltiplicare i pareri come forma di tutela preventiva. Un eccesso di passaggi istruttori, infatti, non rafforza necessariamente la decisione, ma può rallentare il procedimento senza aggiungere reale valore.

Un secondo rischio è quello di utilizzare la formalizzazione del procedimento come strumento difensivo, perdendo di vista la finalità sostanziale dell’azione amministrativa.

Infine, va evitata la frammentazione delle responsabilità. Il ricorso a più livelli decisionali non può tradursi in una diluizione della responsabilità, che resta in capo al soggetto titolare del potere. La riforma richiede quindi un equilibrio caratterizzato non da più burocrazia, ma da procedimenti migliori.

Un cambio di approccio anche organizzativo

La riforma non incide soltanto sulla responsabilità del singolo funzionario, ma richiede un adattamento dell’organizzazione amministrativa nel suo complesso.

Diventa sempre più rilevante la capacità dell’ente di strutturare modelli procedimentali chiari, standardizzati e coerenti, in grado di supportare l’attività dei responsabili del procedimento. Proprio per questo, l’adozione di linee guida interne, schemi istruttori e modelli decisionali condivisi può rappresentare uno strumento efficace per ridurre il rischio e garantire maggiore uniformità nelle decisioni.

La responsabilità non va vista più solo a livello individuale, ma si inserisce in un contesto organizzativo che può contribuire in modo determinante alla qualità dell’azione amministrativa.

Conclusioni

La riforma della responsabilità amministrativa non introduce uno scudo, ma un diverso modo di intendere la responsabilità.

Per dirigenti e RUP, si configura un cambiamento profondo, in cui la tutela non passa più dalla prudenza difensiva, ma dalla qualità del procedimento.

La sfida, oggi, non è evitare la firma, ma saperla sostenere.

A cura di

Avv. Francesco Russo,

Avvocato cassazionista – Avvocatura interna ACER Campania