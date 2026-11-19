Il committente di un appalto non risponde automaticamente degli infortuni subiti dai dipendenti dell’impresa esecutrice, ma può essere chiamato a risponderne quando interviene direttamente nell’organizzazione delle lavorazioni, impartendo ordini, assegnando mansioni e stabilendo le modalità operative, fino a esercitare di fatto poteri che appartengono al datore di lavoro. In queste circostanze, la responsabilità non dipende dalla qualifica formale rivestita o dal contratto stipulato tra le imprese, ma dalle funzioni effettivamente svolte e dagli obblighi di sicurezza collegati ai poteri esercitati.

È il principio sul quale si è fondata la Corte di Cassazione nella sentenza del 13 novembre 2026, n. 40010, con cui ha confermato la responsabilità del rappresentante di una società committente per le gravissime lesioni riportate da un lavoratore durante la movimentazione di una lastra metallica. La Suprema Corte ha applicato l’art. 299 del D.Lgs. n. 81/2008, riconoscendo una posizione di garanzia datoriale di fatto anche se il rapporto tra le imprese era regolato da un contratto di appalto e non da un distacco, come erroneamente ritenuto dai giudici d’appello.

Infortunio sul lavoro nell'appalto: le responsabilità contestate al committente

L’infortunio oggetto del ricorso si era verificato all’interno di un’officina nella quale una società aveva affidato a un’impresa esterna alcune lavorazioni di saldatura e montaggio di carpenteria metallica, da eseguire presso la sede della committente utilizzando anche le attrezzature messe a disposizione da quest’ultima.

Durante le attività, il legale rappresentante della società committente aveva ordinato a due dipendenti dell’impresa appaltatrice di spostare una pesante lastra metallica per liberare una postazione di lavoro, indicando anche le modalità dell’operazione, da eseguire mediante un carroponte dotato di calamita magnetica. Nel corso della movimentazione, la lastra era caduta sul piede di uno dei lavoratori, provocando un trauma da schiacciamento talmente grave da rendere necessaria la successiva amputazione del piede e della gamba.

Il Tribunale aveva assolto sia la rappresentante dell’impresa appaltatrice sia il rappresentante della società committente, ritenendo che le testimonianze raccolte non consentissero di ricostruire con sufficiente certezza la dinamica dell’incidente e che la movimentazione di componenti metallici potesse rientrare tra le attività ordinariamente collegate alle mansioni del saldatore, anche alla luce della formazione ricevuta dai lavoratori.

La Corte d’Appello, dopo aver nuovamente ascoltato i due testimoni oculari, ha invece ritenuto provato che il committente avesse personalmente affidato ai lavoratori un’operazione estranea alla loro effettiva preparazione, prescrivendo l’impiego di un’attrezzatura rispetto alla quale non disponevano di una formazione adeguata, e ha quindi ribaltato l’assoluzione del rappresentante della società committente.

Il ricorso in Cassazione ha contestato soprattutto il fondamento giuridico della responsabilità riconosciuta in appello, sostenendo che la Corte territoriale avesse applicato erroneamente la disciplina del distacco, nonostante tra le due società fosse stato stipulato un contratto di appalto.

Appalto e distacco: come cambiano gli obblighi di sicurezza

Secondo il ricorrente, sarebbe stata errata l’applicazione dell’art. 30 del D.Lgs. n. 276/2003 e dell’art. 3, comma 6, del D.Lgs. n. 81/2008, richiamati dalla Corte d’Appello per individuare gli obblighi prevenzionistici dell’imputato sulla base della disciplina del distacco, che attribuisce al distaccatario gli obblighi di prevenzione e protezione, lasciando al datore di lavoro distaccante quelli relativi all’informazione e alla formazione sui rischi tipici generalmente connessi alle mansioni per le quali il lavoratore viene distaccato.

Tra le due società, tuttavia, era stato stipulato un contratto di appalto avente a oggetto lavorazioni di carpenteria e saldatura, per le quali l’impresa appaltatrice aveva dichiarato di possedere personale, mezzi e capacità organizzative adeguati, con la conseguenza che, secondo la difesa, la posizione del committente avrebbe dovuto essere valutata alla luce dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, relativo agli obblighi connessi all’affidamento di lavori, servizi e forniture a imprese appaltatrici o lavoratori autonomi.

La Cassazione ha condiviso questa tesi, riconoscendo che il rapporto tra le società era effettivamente riconducibile all’appalto e che la Corte territoriale aveva impropriamente applicato le disposizioni sul distacco, ma ha escluso che l’errore potesse determinare l’annullamento della condanna, perché gli accertamenti compiuti dai giudici di merito consentivano comunque di individuare una posizione di garanzia del committente fondata sui poteri che aveva personalmente esercitato durante l’esecuzione delle lavorazioni.

La qualificazione del rapporto contrattuale conserva quindi la propria funzione nell’individuazione degli obblighi di sicurezza, senza però esaurire la valutazione delle responsabilità quando il comportamento delle parti rivela l’esercizio di poteri organizzativi diversi da quelli formalmente attribuiti.

Ingerenza del committente: quando gli ordini ai lavoratori comportano responsabilità

La Cassazione ha ricordato che la responsabilità del committente non deriva automaticamente dalla stipulazione di un contratto di appalto e che non può essergli imposto un controllo continuo e capillare sull’organizzazione dell’impresa incaricata, dovendosi invece considerare le caratteristiche delle lavorazioni, le capacità organizzative dell’appaltatore, i criteri seguiti nella sua scelta, la riconoscibilità delle situazioni di pericolo e l’eventuale intervento diretto nell’esecuzione delle attività.

Nel caso esaminato, il rappresentante della società committente non si era limitato a richiedere il completamento di una prestazione o a mettere a disposizione gli spazi e le attrezzature dell’officina, ma aveva personalmente deciso di far spostare la lastra, individuato i lavoratori ai quali affidare il compito e stabilito che l’operazione dovesse essere eseguita mediante il carroponte e la calamita magnetica.

La Suprema Corte ha considerato questi comportamenti espressione di poteri organizzativi e direttivi normalmente appartenenti al datore di lavoro, escludendo che potessero essere ricondotti a una collaborazione occasionale con l’appaltatore, dal momento che il committente aveva determinato sia l’attività da eseguire sia le modalità della prestazione, intervenendo direttamente nella gestione del personale impiegato nell’appalto.

L’attribuzione di obblighi datoriali non discende quindi da qualsiasi indicazione fornita dal committente ai dipendenti dell’appaltatore, ma richiede una valutazione dei poteri effettivamente esercitati, del contenuto delle istruzioni e del nesso causale tra le decisioni adottate e il rischio che si è successivamente manifestato nell’infortunio.

Datore di lavoro di fatto: cosa prevede l'art. 299 del D.Lgs. n. 81/2008

L’art. 299 del D.Lgs. n. 81/2008 stabilisce che le posizioni di garanzia relative al datore di lavoro, al dirigente e al preposto gravano anche su chi, pur non essendo formalmente investito di tali funzioni, esercita i poteri giuridici riferiti a ciascuna di queste figure.

Il principio di effettività impedisce che l’individuazione dei soggetti responsabili della sicurezza si esaurisca nell’esame delle qualifiche formali, attribuendo valore alle funzioni realmente svolte e ai poteri esercitati nell’organizzazione del lavoro, con la conseguenza che chi dirige personalmente un’attività e ne determina le modalità operative può essere chiamato a rispondere della violazione degli obblighi prevenzionistici collegati a quelle decisioni.

I giudici hanno collegato questa impostazione anche al principio di personalità della responsabilità penale sancito dall’art. 27 della Costituzione, evidenziando come la responsabilità non possa essere attribuita sulla base della sola posizione rivestita, ma neppure esclusa quando un soggetto, pur privo di una specifica investitura, eserciti effettivamente poteri organizzativi e decisionali che gli consentono di governare una determinata situazione di rischio.

Applicando tale criterio alla vicenda, la Corte ha ritenuto che il rappresentante della società committente, avendo scelto i lavoratori, assegnato loro la movimentazione della lastra e prescritto le modalità dell’operazione, avesse esercitato poteri tipici del datore di lavoro, con il conseguente obbligo di verificare la formazione e l’informazione degli operatori rispetto ai rischi dell’attività affidata.

La posizione di garanzia è stata quindi ricondotta alla personale ingerenza del committente nell’esecuzione dei lavori, attraverso la quale aveva esercitato di fatto poteri datoriali nei confronti dei dipendenti dell’impresa appaltatrice, indipendentemente dalla qualificazione formale del rapporto tra le due società.

Formazione e sicurezza sul lavoro: i rischi delle mansioni non abituali

In riferimento alla valutazione della formazione ricevuta dai lavoratori, il ricorrente ha sostenuto che entrambi fossero preparati per le attività di carpenteria e saldatura e avessero maturato esperienza nell’ambiente di lavoro, mentre la movimentazione di componenti metallici avrebbe dovuto essere considerata una lavorazione normalmente collegata alle mansioni loro affidate.

Uno dei lavoratori aveva frequentato un corso di formazione per attività ad alto rischio, mentre il collega aveva dichiarato di aver già utilizzato un carroponte presso altre aziende, circostanze che, secondo il ricorrente, avrebbero dovuto escludere la carenza di preparazione individuata dai giudici d’appello.

La Corte ha respinto questa ricostruzione, distinguendo le mansioni che possono essere astrattamente ricondotte a una determinata attività professionale dalla preparazione effettivamente posseduta dal singolo lavoratore rispetto ai rischi della specifica operazione, poiché la possibilità che un saldatore debba movimentare componenti metallici non dimostra che sia adeguatamente preparato a spostare una lastra di grandi dimensioni mediante un carroponte e una calamita magnetica.

I giudici hanno valorizzato il fatto che il lavoratore infortunato non avesse mai movimentato una lastra di quelle dimensioni e non fosse formato sull’impiego del carroponte, mentre il collega, pur avendo già utilizzato quel tipo di attrezzatura, non aveva ricevuto una formazione specifica per il suo impiego.

Durante l’operazione, inoltre, il lavoratore infortunato era rimasto nell’area di movimentazione del carico mentre il collega aveva azionato il carroponte senza essersi preventivamente assicurato che la zona fosse libera, esponendolo al rischio di schiacciamento che si è poi verificato.

La formazione già posseduta e la precedente esperienza professionale non erano quindi sufficienti a dimostrare la capacità dei due lavoratori di gestire i rischi della movimentazione meccanica di carichi pesanti in presenza di altri operatori, indipendentemente dal fatto che tale attività potesse essere considerata funzionale alle ordinarie lavorazioni di carpenteria.

Appalto e responsabilità del committente: perché la Cassazione ha confermato la condanna

La Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la responsabilità del rappresentante della società committente e correggendo, ai sensi dell’art. 619, comma 1, del codice di procedura penale, il fondamento giuridico della motivazione adottata dalla Corte d’Appello, che aveva erroneamente applicato la disciplina del distacco anziché quella dell’appalto.

La correzione non ha richiesto una diversa ricostruzione dell’infortunio, perché i fatti già accertati hanno consentito di individuare nell’esercizio dei poteri datoriali di fatto la fonte degli obblighi prevenzionistici violati dal committente.

Negli appalti, il contratto definisce i rapporti tra committente e impresa esecutrice e contribuisce a individuare le rispettive responsabilità, ma non esclude gli obblighi che possono derivare dall’esercizio effettivo di poteri organizzativi e direttivi, soprattutto quando questi vengono utilizzati per affidare ai lavoratori operazioni che presentano rischi specifici.

Anche nei cantieri temporanei o mobili, pur nell’ambito della disciplina speciale prevista dal Titolo IV del D.Lgs. n. 81/2008, il principio di effettività impone di considerare i comportamenti realmente tenuti dai soggetti coinvolti, senza fermarsi alle qualifiche formali e alle attribuzioni previste dal contratto.

Nel caso esaminato, il committente è stato ritenuto responsabile non perché fosse tenuto a controllare costantemente le attività dell’impresa appaltatrice, ma perché aveva personalmente disposto una lavorazione pericolosa, ne aveva stabilito le modalità operative e aveva affidato il compito a personale privo della preparazione necessaria per gestirne i rischi, esercitando così poteri che appartenevano all’organizzazione datoriale dell’appaltatore.