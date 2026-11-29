Nei cantieri in cui operano più imprese, l’utilizzo comune di mezzi e attrezzature risponde spesso a esigenze organizzative nate nel corso dell’esecuzione dei lavori e che possono comportare variazioni rispetto alle modalità operative originariamente programmate.

Ma fino a che punto queste scelte rientrano nell’autonomia organizzativa delle imprese esecutrici e quando, invece, assumono rilevanza nell’ambito degli obblighi del coordinatore per l’esecuzione dei lavori? La questione interessa non soltanto i limiti della funzione di alta vigilanza del CSE, ma anche la gestione dei rischi interferenziali e l’adeguamento del piano di sicurezza e coordinamento all’evoluzione delle attività di cantiere.

Responsabilità del CSE e uso comune delle attrezzature: interviene la Cassazione

A fornire un interessante contributo sull’argomento è la Corte di Cassazione con la sentenza n. 40168 del 13 novembre 2026, con cui la quarta sezione penale ha confermato la responsabilità di un coordinatore per l’esecuzione dei lavori per le lesioni riportate da un lavoratore a seguito di una folgorazione durante la movimentazione di materiali in prossimità di una linea elettrica aerea.

La pronuncia offre importanti indicazioni sull’utilizzo comune delle attrezzature tra imprese e sulla prevedibilità dei rischi derivanti da scelte operative non contemplate nella pianificazione iniziale.

L’infortunio si era verificato durante i lavori presso un impianto di depurazione, dove era prevista l’installazione di alcune pompe di drenaggio in prossimità di una linea elettrica a media tensione, il cui conduttore più basso si trovava a 15 metri dal suolo.

Per movimentare i travetti in legno necessari alla realizzazione dei basamenti delle pompe era stata utilizzata un’autogrù semovente telescopica, noleggiata da un’altra impresa per l’esecuzione di differenti lavorazioni.

Durante la discesa del carico, un lavoratore aveva toccato la catena di ancoraggio per stabilizzarlo, venendo investito da una scarica elettrica. Secondo i tecnici dell’ATS, il braccio dell’autogrù si sarebbe avvicinato eccessivamente alla linea elettrica, generando un arco elettrico.

Il CSE era stato chiamato a rispondere delle lesioni personali gravi in cooperazione colposa con il manovratore dell’autogrù e il preposto dell’impresa esecutrice, nei confronti dei quali si era proceduto separatamente.

La difesa del coordinatore aveva però evidenziato come il piano operativo di sicurezza (POS) dell’impresa prevedesse l’utilizzo di un sollevatore telescopico e non dell’autogrù. Sebbene fosse a conoscenza del previsto impiego di quest’ultima in cantiere per altre lavorazioni, il professionista non sarebbe stato informato della decisione dell’impresa di utilizzarla per movimentare i travetti, né del suo posizionamento in prossimità della linea elettrica.

Lavori in prossimità di linee elettriche aeree: gli obblighi dell’art. 117

Sia in primo grado che in appello, i giudici avevano rilevato l’assenza di misure volte a prevenire l’interferenza tra le lavorazioni e la linea elettrica sovrastante il cantiere, richiamando l’art. 117 del d.Lgs. n. 81/2008.

La disposizione prevede che, quando occorre effettuare lavori in prossimità di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette o non sufficientemente protette, ferme restando le disposizioni dell’art. 83 e le norme di buona tecnica, debba essere adottata almeno una delle seguenti precauzioni:

mettere fuori tensione e in sicurezza le parti attive per tutta la durata dei lavori;

e in sicurezza le parti attive per tutta la durata dei lavori; posizionare ostacoli rigidi che impediscano l’avvicinamento alle parti attive;

che impediscano l’avvicinamento alle parti attive; tenere in permanenza persone, macchine operatrici, apparecchi di sollevamento, ponteggi e ogni altra attrezzatura a distanza di sicurezza.

La distanza deve essere tale da evitare contatti diretti o scariche pericolose per le persone, tenendo conto del tipo di lavoro, delle attrezzature utilizzate e delle tensioni presenti, e non deve essere inferiore ai limiti di cui all’Allegato IX o a quelli risultanti dall’applicazione delle pertinenti norme tecniche.

Non va dimenticato, inoltre, che il punto 2.2.1, lettera a), dell’Allegato XV al D.Lgs. n. 81/2008 richiama espressamente la presenza di linee aeree e condutture sotterranee tra gli elementi da considerare nell’analisi delle caratteristiche dell’area di cantiere.

In questo ambito rileva la posizione del CSE, al quale non spettava certamente controllare ogni manovra dell’autogrù, ma definire, nell’ambito dei propri obblighi di coordinamento, le misure necessarie a evitare che l’impiego dei mezzi di sollevamento interferisse con la linea elettrica.

Alta vigilanza del CSE: obblighi e limiti del controllo sulle lavorazioni

Nel respingere le argomentazioni della difesa, la Cassazione ha ricordato che il CSE è titolare di una posizione di garanzia che si affianca, senza sovrapporsi, a quella degli altri soggetti destinatari degli obblighi prevenzionistici.

Dalle attribuzioni previste dall’art. 92 del D.Lgs. n. 81/2008, la giurisprudenza fa discendere una funzione di alta vigilanza sulla generale configurazione delle lavorazioni che comportano rischi interferenziali, distinta dal controllo puntuale e continuo delle singole attività, demandato al datore di lavoro, al dirigente e al preposto.

L’attività del coordinatore riguarda principalmente la verifica dell’applicazione delle disposizioni del piano di sicurezza e coordinamento (PSC), dell’idoneità dei POS e della loro coerenza con il PSC, il coordinamento delle imprese e l’adeguamento della pianificazione all’evoluzione dei lavori. Resta fermo, ai sensi del comma 1, lettera f), l’obbligo di sospendere le singole lavorazioni in presenza di un pericolo grave e imminente direttamente riscontrato, indipendentemente dalla natura interferenziale del rischio.

Il fatto che l’infortunio si sia verificato durante una singola operazione non è dunque sufficiente a escludere la responsabilità del coordinatore, se il rischio da cui è derivato l’evento rientrava tra quelli che il professionista avrebbe dovuto gestire.

Uso comune delle attrezzature tra imprese: le misure di coordinamento nel PSC

Proprio in relazione alla scelta dell’impresa di utilizzare l’autogrù la Cassazione ha specificato che «Il prestito e l'utilizzazione comune di mezzi e strumenti di lavoro tra imprese operanti nel medesimo ambito cantieristico costituiscono evenienze del tutto prevedibili, connaturate alla stessa organizzazione delle attività di cantiere, e suscettibili di determinare rischi interferenziali che richiedono una specifica regolamentazione».

Del resto, l’utilizzo comune delle attrezzature è espressamente contemplato dall’Allegato XV al D.Lgs. n. 81/2008:

il punto 2.1.2, lettera f), include tra i contenuti minimi del PSC le misure di coordinamento relative all’uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva;

il punto 2.3.4 prevede che tali misure siano definite analizzandone l’utilizzo comune da parte di più imprese e lavoratori autonomi;

il punto 2.3.5 affida al CSE il compito di integrare il PSC con i nominativi delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi tenuti ad attuare quanto previsto dai punti 2.2.4 e 2.3.4 e, previa consultazione degli interessati, di indicare la relativa cronologia di attuazione e le modalità di verifica.

Ferme restando le responsabilità dei datori di lavoro in relazione all’idoneità e all’utilizzo in sicurezza delle attrezzature, non è quindi sufficiente che le imprese si accordino tra loro sull’impiego di un mezzo quando da tale scelta possono derivare rischi interferenziali non adeguatamente gestiti.

Variazioni delle modalità operative: quando risponde il CSE?

Secondo la Corte, la circostanza che l’impresa avesse originariamente previsto l’utilizzo di un sollevatore telescopico non rendeva imprevedibile il successivo ricorso all’autogrù, trattandosi di un mezzo più efficiente e già disponibile in cantiere, per il quale il coordinatore non aveva stabilito specifici divieti o prescrizioni d’uso.

Neppure l’errore commesso dai giudici di merito nell’identificazione del mezzo raffigurato nelle fotografie prodotte durante il processo è stato ritenuto decisivo. Poco rilevava, infatti, che l’autogrù fosse giunta in cantiere soltanto la mattina dell’infortunio, dal momento che il coordinatore era già a conoscenza del suo previsto impiego.

Quanto alla possibilità che l’autonoma decisione dell’impresa avesse interrotto il nesso causale ai sensi dell’art. 41, comma 2, del codice penale, i giudici hanno osservato che tale condotta si era inserita proprio nell’ambito del rischio interferenziale che le misure cautelari omesse avrebbero dovuto governare. Né il comportamento del lavoratore e dei preposti poteva considerarsi imprevedibile ed esorbitante rispetto alle lavorazioni in corso.

La Cassazione ha quindi confermato la responsabilità penale del CSE, annullando senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili, a seguito dell’intervenuta revoca della costituzione di parte civile per l’integrale risarcimento del danno.

Nei cantieri in cui più imprese possono utilizzare le medesime attrezzature, è opportuno disciplinarne nel PSC le condizioni di impiego e le modalità di comunicazione delle variazioni operative che possono incidere sulla sicurezza delle lavorazioni interferenti.

Si torna, quindi, al rapporto tra autonomia organizzativa delle imprese e obblighi di coordinamento: se la scelta delle modalità esecutive compete alle imprese, spetta al CSE, nell’ambito delle proprie attribuzioni, valutare se tali scelte possano generare rischi interferenziali e verificare l’adeguatezza delle misure previste nel PSC.

La distinzione da tenere presente è quella tra prevedibilità delle singole scelte operative e prevedibilità dei rischi: non è necessario che il coordinatore conosca in anticipo ogni decisione delle imprese, ma che tenga conto dei rischi riconoscibili in relazione alle caratteristiche dell’area, alle attrezzature disponibili e all’organizzazione del cantiere.