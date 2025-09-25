Le responsabilità del CTU: tra giustizia e conseguenze personali

Negli ultimi anni, in particolare durante e dopo la stagione del Superbonus, il settore delle costruzioni ha vissuto (e sta vivendo) un periodo di grande fermento normativo. Le continue modifiche alle regole fiscali e tecniche, unite a procedure burocratiche complesse e spesso contraddittorie, hanno determinato un forte aumento dei contenziosi.

La figura del CTU

I cantieri, che un tempo erano luoghi di lavoro per maestranze e direttori dei lavori, sono diventati sempre più spesso teatro di scontri legali, popolati da avvocati e consulenti. In questo scenario la figura del consulente tecnico d’ufficio (CTU) assume un’importanza decisiva, soprattutto quando in gioco ci sono i bonus fiscali e la possibilità di perderli, con conseguenze economiche rilevanti.

Per affrontare controversie complesse il giudice si affida, infatti, a professionisti iscritti negli albi dei tribunali: ingegneri, architetti e geometri chiamati a svolgere il ruolo di ausiliari della giustizia. È un incarico che non si può prendere alla leggera, perché richiede non solo competenze tecniche solide, ma anche la consapevolezza delle responsabilità che ne derivano. Ogni consulenza porta con sé un peso giuridico che può estendersi dall’ambito disciplinare a quello civile e penale, con effetti che spesso incidono profondamente sulla vita professionale e personale del tecnico.

Il ruolo del CTU, dunque, non può essere un “di più” nell’attività professionale del tecnico: impone rigore, equilibrio e la consapevolezza che le valutazioni rese possono produrre conseguenze destinate a protrarsi ben oltre la durata del processo.

Un esempio chiarisce bene la portata del problema. Una causa civile nata da un inadempimento contrattuale legato al Superbonus può vedere il suo esito fortemente influenzato dalle valutazioni del CTU. Tuttavia, non è detto che la vicenda si chiuda con la sentenza civile: la stessa pratica potrebbe riemergere anni dopo in un procedimento tributario, ad esempio in seguito a una verifica dell’Agenzia delle Entrate. In tali circostanze, eventuali errori nelle conclusioni del consulente rischiano non solo di aver inciso sulla decisione del giudice, ma anche di riemergere a distanza di tempo con conseguenze gravi per il CTU che le ha redatte.