Chi firma la CILA come direttore dei lavori risponde dei difetti dell’opera, anche se il contratto gli assegna un altro ruolo? E la perizia disposta dal giudice prima della causa è utilizzabile contro chi era assente? E chi paga i difetti, l’impresa o il professionista?

La risposta arriva dal Tribunale di Siracusa con la sentenza n. 1616 del 17 agosto 2026, che trova il baricentro della responsabilità del direttore dei lavori in un gesto spesso archiviato come adempimento, la firma sulla CILA, perché chi si qualifica direttore dei lavori davanti al Comune non può disconoscere quel ruolo davanti al committente. Il professionista che una società di progettazione ha indicato al cliente come tecnico deputato alla direzione del cantiere, se non ha vigilato, può così ritrovarsi a rispondere in prima persona dei difetti lasciati dall’impresa e a pagarne il ripristino per l’intero, in solido con essa. Non lo proteggono né la qualifica di direttore tecnico scritta nel contratto né il fatto che l’incarico sia stato sottoscritto dalla sola società.

Rifugiarsi dietro l’organigramma della società, insomma, non basta. La distinzione tra direttore tecnico e direttore dei lavori conserva il suo senso nei rapporti interni, ma non regge davanti al cliente, che si è rivolto alla società proprio per avere un professionista iscritto all’albo a sorvegliare i lavori.

Né serve essere rimasti fuori dall’accertamento tecnico preventivo promosso contro la sola impresa, perché il giudice può valutare la perizia del consulente, una volta acquisita alla causa, nei confronti di tutte le parti; e neppure la revoca anticipata dell’incarico salva il direttore dei lavori che non sa dimostrare, carte alla mano, di aver vigilato mentre i difetti prendevano forma.

Lavori interni con CILA e difetti in cantiere: la vicenda

La vicenda trae origine da un incarico affidato nel 2021 da due coniugi a una società di progettazione, comprensivo della CILA e della direzione dei lavori per interventi interni di manutenzione con diversa distribuzione degli spazi. Il contratto indicava un architetto come direttore tecnico della società, ma nella CILA presentata al Comune, firmata digitalmente dallo stesso professionista, l’architetto risultava «incaricato anche come direttore dei lavori».

Affidati i lavori a un’impresa, i committenti hanno segnalato in corso d’opera una serie di vizi, dalle soglie in marmo posate male ai difetti dei serramenti, e nel settembre 2022 hanno comunicato la risoluzione dei rapporti a cantiere ancora aperto. L’accertamento tecnico preventivo promosso contro la sola impresa ha poi accertato l’errata esecuzione dei lavori e stimato i ripristini in 9.700 euro oltre IVA.

Nella causa di merito i committenti hanno chiesto la condanna in solido dell’impresa e dell’architetto, senza convenire in giudizio la società di progettazione. L’impresa, senza contestare i difetti, li ha attribuiti alla mancata vigilanza del direttore dei lavori, chiedendo di esserne esonerata o, in subordine, di risponderne per metà. L’architetto, costituitosi a pochi giorni dall’udienza, ha sostenuto di essere stato soltanto il direttore tecnico della società, ha contestato una perizia formata senza di lui e ha imputato ai committenti l’interruzione della direzione dei lavori.

CILA, garanzia dell’appaltatore e ATP: il quadro normativo di riferimento

Il perimetro normativo della vicenda è segnato anzitutto dalla CILA, la comunicazione di inizio lavori asseverata che l’art. 6-bis del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) riserva agli interventi che non rientrano né nell’edilizia libera né tra quelli soggetti a permesso di costruire o a SCIA, come i lavori interni che non interessano le parti strutturali. La norma chiede che la comunicazione sia asseverata da un tecnico abilitato e indichi l’impresa esecutrice, un passaggio su cui LavoriPubblici.it si è già soffermato analizzando le responsabilità del tecnico che assevera la CILA e del direttore dei lavori.

Sul versante civilistico, l’art. 1667 c.c. pone a carico dell’appaltatore la garanzia per le difformità e i vizi dell’opera. Sullo sfondo restano due norme che toccano il rapporto tra il professionista e la società per cui opera. La prima è l’art. 1228 c.c., per cui il debitore che si avvale dell’opera di terzi risponde anche dei loro fatti. La seconda è l’art. 2462 c.c., per cui delle obbligazioni di una società a responsabilità limitata risponde soltanto la società con il suo patrimonio.

Sul piano processuale, l’accertamento tecnico preventivo consente di far accertare da un consulente nominato dal giudice lo stato dei luoghi, i vizi e il costo dei ripristini prima della causa di merito. Le memorie dell’art. 171-ter c.p.c. fissano invece i termini entro cui le parti indicano le prove e producono i documenti.

Direttore tecnico o direttore dei lavori, chi risponde dei vizi: i principi del Tribunale

Su questo sfondo, il Tribunale parte dalla firma. Nella CILA e negli altri atti presentati al Comune l’architetto figura come direttore dei lavori, e chi assume quel ruolo davanti all’amministrazione non può rinnegarlo quando il committente gli chiede conto del suo operato.

Il professionista sosteneva di essere soltanto il direttore tecnico, figura interna alla società, e su questo, oltre che sugli artt. 1228 e 2462 c.c., costruiva la responsabilità esclusiva della società. Per il giudice è una tesi suggestiva ma smentita dai documenti. Una società di progettazione dirige i lavori attraverso i professionisti che firmano gli atti e sorvegliano il cantiere, e la distinzione tra i due ruoli vale nei rapporti interni, non verso il cliente. Del resto, osserva il Tribunale, il professionista non ha nemmeno chiamato in causa la società che, a suo dire, avrebbe dovuto rispondere al posto suo.

La costituzione tardiva non gli impedisce di contestare il proprio ruolo, che è una mera difesa, ma gli costa la perizia di parte, esclusa dal fascicolo. Resta invece utilizzabile, come prova atipica, la perizia dell’accertamento tecnico preventivo. Secondo un recente orientamento della Cassazione, il giudice può valutarla nei confronti di tutte le parti, anche di chi non vi ha partecipato, e le critiche generiche del professionista non bastano a smentirla.

L’impresa deve eseguire l’opera a regola d’arte a prescindere dai controlli del direttore dei lavori. Anche di fronte a istruzioni errate del progettista o del committente, può liberarsi soltanto provando di aver espresso il proprio dissenso e di essere stata ridotta a mero esecutore (c.d. nudus minister), prova che qui manca per vizi tutti esecutivi.

Il direttore dei lavori, dal canto suo, non garantisce il risultato, ma deve vigilare con la diligenza qualificata del tecnico. Questo significa controllare l’esecuzione rispetto al progetto e alle regole della tecnica, dare istruzioni all’impresa e avvisare il committente delle anomalie, con visite periodiche in ogni fase.

Qui il Tribunale rileva la sua totale assenza. Difetti come la porta blindata fuori piombo o le soglie posate male si vedono mentre si lavora, e il professionista non ha dimostrato né segnalazioni, né ordini di servizio, né un giornale di cantiere. Per il giudice questo silenzio equivale alla prova dell’inadempimento.

Né lo salva la revoca anticipata dell’incarico, perché la vigilanza va esercitata per tutta la durata dei lavori e i difetti erano già stati prodotti. Impresa e direttore dei lavori hanno concorso allo stesso danno e ne rispondono in solido per l’intero.

Giornale di cantiere e ordini di servizio: cosa deve documentare il direttore dei lavori

Guardata con gli occhi del tecnico, la sentenza consegna due avvertenze. La prima riguarda la firma. L’art. 6-bis del Testo Unico Edilizia non menziona il direttore dei lavori, ed è l’indicazione nella CILA, sottoscritta dal tecnico, a fare di lui il referente del committente, qualunque sia l’assetto interno della società per cui opera.

La seconda riguarda la prova. In un cantiere di finiture soglie, infissi, rivestimenti e controsoffitti si chiudono una fase dopo l’altra. La vigilanza lascia traccia solo se viene scritta, con verbali di sopralluogo, ordini di servizio e comunicazioni al committente, redatti prima che ogni lavorazione venga coperta dalla successiva. È la linea che la Cassazione segue da tempo, come LavoriPubblici.it ha raccontato commentando la sentenza n. 8213/2026 sull’obbligo del direttore dei lavori di dimostrare i controlli svolti in cantiere e la pronuncia sulla responsabilità per omessi controlli e mancata informazione del committente.

Anche se la pronuncia non lo affronta, la firma pesa pure sul piano pubblicistico. Per gli interventi soggetti a permesso di costruire, l’art. 29 del d.P.R. n. 380/2001 rende il direttore dei lavori corresponsabile della conformità delle opere al permesso. Ne è esonerato solo se contesta la violazione agli altri soggetti e la segnala motivatamente al Comune, e, nei casi di totale difformità o variazione essenziale, se rinuncia all’incarico.

La sentenza, che riguarda un intervento in CILA e il solo rapporto con il committente, non dice invece come il danno vada ripartito tra impresa e direttore dei lavori.

Responsabilità solidale di impresa e direttore dei lavori: le conclusioni operative

In conclusione, il Tribunale ha respinto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva e ha condannato in solido impresa e architetto al pagamento dei 9.700 euro oltre IVA stimati dal consulente e al rimborso dei costi dell’accertamento tecnico preventivo.

La postura che la sentenza impone è netta, perché una qualifica firmata davanti al Comune non si ritira in tribunale. Per le società di progettazione la conseguenza operativa è far coincidere, fin dal contratto, il professionista indicato al cliente con quello che firma i titoli e dirige il cantiere.

La pronuncia è di primo grado, ma si muove nel solco di una giurisprudenza di legittimità che lega la responsabilità solidale del direttore dei lavori all’omessa vigilanza anche quando i difetti nascono da carenze esecutive. Alla fine il cantiere ricorda chi c’era e chi no, e a parlare sono le carte che il direttore dei lavori ha scritto, o che non ha mai scritto.

Responsabilità del direttore dei lavori: le domande più frequenti

Il direttore tecnico di una società di progettazione può rispondere personalmente dei vizi dei lavori?

Sì, se ha assunto il ruolo di direttore dei lavori firmando la CILA e non dimostra di aver vigilato sull’esecuzione. Secondo il Tribunale di Siracusa (sentenza n. 1616/2026), in questo caso risponde verso il committente in solido con l’impresa, perché la distinzione tra direttore tecnico e direttore dei lavori rileva nei rapporti interni alla società, non nei confronti del cliente.

La perizia dell’accertamento tecnico preventivo è utilizzabile contro chi non vi ha partecipato?

Sì, se è ritualmente acquisita al giudizio di merito. Il giudice la può valutare liberamente, come prova atipica, nei confronti di tutte le parti, che possono contestarla con prove contrarie o chiedendo una consulenza tecnica, nel rispetto delle preclusioni processuali.

L’impresa può scaricare sul direttore dei lavori la responsabilità per i difetti?

No, perché l’appaltatore risponde in proprio dell’esecuzione a regola d’arte. Si libera solo provando di aver eseguito istruzioni errate del progettista o del committente dopo aver manifestato il proprio dissenso, ridotto a mero esecutore (c.d. nudus minister). L’omessa vigilanza del direttore dei lavori può fondare una sua corresponsabilità, ma non esonera l’impresa, e verso il committente rispondono entrambi in solido per l’intero.