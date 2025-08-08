Direttore dei lavori e vizi edilizi: i limiti della responsabilità secondo la Cassazione

Può il direttore dei lavori essere chiamato a rispondere dei danni da infiltrazioni? Quali sono i presupposti per la sua esclusione dalla responsabilità civile?

Direttore dei lavori e vizi dell’opera: la Cassazione chiarisce i confini della responsabilità in caso di infiltrazioni

Nel sistema dei controlli tecnici dell’attività edilizia, la figura del direttore dei lavori riveste un ruolo centrale, soprattutto nella fase esecutiva dell’intervento. Ma cosa accade quando, a lavori conclusi, emergono difetti dell’opera? E fino a che punto il direttore può essere ritenuto responsabile? Sul tema è intervenuta la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 19502 del 15 luglio 2025, fornendo chiarimenti rilevanti, in particolare con riferimento a danni da infiltrazioni successivi al rifacimento di un lastrico solare.

La vicenda nasce da un’azione giudiziaria avviata da un condomino dell’ultimo piano, che denunciava infiltrazioni provenienti dal lastrico solare sovrastante. Sul lastrico erano stati recentemente eseguiti lavori di rifacimento dell’impermeabilizzazione da parte di un’impresa edile incaricata dal condominio. L’attore ha citato in giudizio non solo l’impresa e il condominio, ma anche il direttore dei lavori, chiedendo il risarcimento del danno e la rimozione dei vizi. Il Tribunale, tuttavia, ha rigettato la domanda nei confronti del direttore, ritenendo insussistenti gli elementi necessari a configurarne la responsabilità. Poiché tale parte della sentenza non è stata impugnata, è passata in giudicato.