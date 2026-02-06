Quando i difetti di un’opera possono dirsi davvero “gravi” ai sensi dell’art. 1669 c.c.? E fino a che punto la responsabilità per tali difetti può estendersi oltre l’impresa esecutrice, coinvolgendo anche il progettista e il direttore dei lavori? La progettazione corretta sulla carta o una direzione lavori non continuativa sono sufficienti per andare esenti da responsabilità? E cosa accade quando i vizi riguardano opere interrate, come box e autorimesse, destinate a un uso non abitativo?

A queste questioni risponde in modo netto la Corte di Cassazione con la sentenza n. 1996 del 29 gennaio 2026, che fornisce delle indicazioni di particolare interesse per chi opera nella progettazione e nella direzione dei lavori.

Infiltrazioni nelle autorimesse interrate: il caso esaminato dalla Cassazione

La vicenda riguarda la realizzazione di autorimesse interrate che, nel tempo, avevano manifestato infiltrazioni diffuse, umidità persistente, fessurazioni delle superfici e gravi carenze nelle opere di impermeabilizzazione.

Il condominio proprietario ha, quindi, agito nei confronti:

dell’impresa costruttrice;

del progettista, che aveva svolto anche le funzioni di direttore dei lavori,

chiedendone la condanna solidale al risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 1669 c.c.

In primo grado, il Tribunale ha rigettato la domanda, ritenendo che i difetti riscontrati non raggiungessero la soglia della “gravità” richiesta dalla norma. Ma la Corte d’appello ha ribaltato la decisione, qualificando i vizi come gravi difetti, in quanto idonei a compromettere la funzionalità complessiva dell’opera, e ha affermato responsabilità solidale dell’impresa e del progettista-direttore dei lavori.

Da qui il ricorso in Cassazione da parte del tecnico che ha contestato:

la qualificazione dei difetti come “gravi”;

l’estensione della responsabilità anche al progettista e al direttore dei lavori;

il mancato recepimento delle conclusioni della consulenza tecnica d’ufficio.

Art. 1669 c.c. e gravi difetti dell’opera: il perimetro della responsabilità tecnica

Per comprendere la decisione della Corte di Cassazione è necessario circoscrivere il quadro normativo di riferimento che si colloca nel solco di un orientamento ormai consolidato.

Entrando nel dettaglio, l’art. 1669 del Codice Civile disciplina la responsabilità per rovina, pericolo di rovina e gravi difetti di edifici e di altre opere immobili destinate a lunga durata, entro dieci anni dal compimento.

Secondo la giurisprudenza:

la norma ha natura speciale e una funzione che trascende il mero rapporto contrattuale;

e una funzione che trascende il mero rapporto contrattuale; per “gravi difetti” non si intendono solo quelli che incidono sulla stabilità, ma anche quelli che compromettono in modo apprezzabile il normale godimento dell’opera ;

; la responsabilità può estendersi, oltre all’appaltatore, anche a progettista e direttore dei lavori, quando il danno sia riconducibile alle loro scelte tecniche o alle omissioni di controllo.

È proprio su questo punto che la pronuncia della Cassazione assume particolare rilievo.

Responsabilità solidale di impresa, progettista e direttore dei lavori: i principi degli ermellini

Gli ermellini hanno ritenuto infondato il ricorso e hanno confermato integralmente la decisione della Corte d’appello. In particolare, i giudici di Cassazione hanno ribadito che:

i gravi difetti ex art. 1669 c.c. sussistono anche quando l’opera rimanga utilizzabile, purché le alterazioni ne compromettano in modo significativo la funzionalità complessiva;

ex art. 1669 c.c. sussistono anche quando l’opera rimanga utilizzabile, purché le alterazioni ne compromettano in modo significativo la funzionalità complessiva; infiltrazioni e fenomeni di umidità , se diffusi e persistenti, rientrano a pieno titolo nella nozione di gravi difetti;

, se diffusi e persistenti, rientrano a pieno titolo nella nozione di gravi difetti; la valutazione della gravità dei vizi costituisce apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, non sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione congrua.

Ma il passaggio centrale riguarda la posizione del progettista e del direttore dei lavori.

Secondo gli ermellini, nelle opere interrate, anche se destinate a uso non abitativo, la corretta progettazione e realizzazione delle impermeabilizzazioni rappresenta un elemento essenziale dell’opera. In presenza di carenze progettuali o di una vigilanza inadeguata in fase esecutiva, la responsabilità può estendersi in via solidale anche al progettista e al direttore dei lavori, per quanto a ciascuno imputabile.

Impermeabilizzazioni e opere interrate: perché la Cassazione estende la responsabilità anche al direttore dei lavori

La Cassazione non introduce nuovi obblighi, ma rafforza un principio già noto: progettazione e direzione lavori non sono ruoli formali, ma funzioni tecniche sostanziali, che incidono direttamente sulla qualità e sulla durabilità dell’opera.

Il progettista risponde quando le scelte progettuali risultano inadeguate rispetto alle caratteristiche dell’opera e alle condizioni del contesto. Mentre il direttore dei lavori risponde quando omette di vigilare su lavorazioni decisive, come quelle relative all’impermeabilizzazione, anche se non direttamente strutturali.

Non assume rilievo decisivo il fatto che l’opera non sia destinata ad abitazione. Ciò che conta è che si tratti di un’opera immobiliare destinata a durare nel tempo e che debba essere realizzata secondo la migliore tecnica disponibile.

Indicazioni operative per progettisti e direttori dei lavori

La sentenza si colloca in continuità con una giurisprudenza ormai consolidata e conferma che:

nelle opere interrate, le impermeabilizzazioni non possono essere considerate un aspetto secondario;

il direttore dei lavori deve esercitare un controllo effettivo sulle fasi esecutive che incidono sulla durabilità dell’opera;

l’uso non abitativo dell’opera non riduce la soglia di tutela dell’art. 1669 c.c.;

quando errori progettuali e carenze di direzione lavori concorrono con difetti esecutivi, la responsabilità solidale diventa inevitabile.

In conclusione: ricorso rigettato e conferma della responsabilità del progettista e del direttore dei lavori.

Una decisione che ribadisce, senza ambiguità, come queste figure restino centrali e ad alta esposizione di responsabilità, soprattutto nelle opere tecnicamente complesse.