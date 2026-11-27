Un direttore dei lavori può essere ritenuto responsabile dei vizi di un’opera anche quando questi derivano da una modifica al progetto richiesta espressamente dal committente? E quali sono gli obblighi del professionista quando ritiene che la variante possa pregiudicare la buona riuscita dell’intervento?

A queste domande ha risposto la Corte di Cassazione con l’ordinanza del 15 novembre 2026, n. 29169, relativa a una controversia nella quale un direttore dei lavori era stato condannato al risarcimento dei danni derivanti, tra l’altro, dalla realizzazione di una copertura diversa da quella originariamente progettata, su richiesta dello stesso committente.

La pronuncia ha fornito ai giudici l’occasione per tornare sui contenuti dell’attività di alta sorveglianza e, in particolare, sul dovere del direttore dei lavori di valutare la fattibilità tecnica delle varianti, informare il committente dei rischi che ne possono derivare e manifestare formalmente il proprio dissenso rispetto a scelte palesemente errate o dannose.

Responsabilità del direttore dei lavori per i vizi dell’opera: il caso della Cassazione

All’origine della controversia vi era la richiesta di un committente di ottenere la risoluzione del contratto di appalto e il risarcimento dei danni per alcuni vizi strutturali e architettonici delle opere realizzate, dei quali riteneva responsabili sia l’impresa appaltatrice sia il geometra incaricato della progettazione e della direzione dei lavori.

Sebbene la consulenza tecnica d’ufficio non avesse evidenziato errori nel progetto originario, erano state riscontrate diverse difformità e carenze nella realizzazione delle opere, tra cui:

l’insufficiente pendenza delle falde della copertura, con conseguenti infiltrazioni di umidità nelle strutture portanti e interessamento delle orditure in legno;

le altezze interne di alcuni vani inferiori a quelle regolamentari;

l’errata esecuzione del massetto di uno dei locali;

la posa inadeguata delle staffe delle armature dei pilastri.

La realizzazione di un tetto a capanna in luogo di quello a falde sfalsate previsto dal progetto era stata richiesta dallo stesso committente, circostanza sulla quale il geometra aveva fondato parte della propria difesa, sostenendo di aver regolarmente svolto l’attività di alta sorveglianza delle opere e richiamando, peraltro, l’avvenuto collaudo delle strutture.

Il Tribunale ha dichiarato inammissibili le domande nei confronti dell’impresa per la presenza di una clausola arbitrale nel contratto di appalto e ha condannato il direttore dei lavori al risarcimento dei danni, quantificati in 22.000 euro, oltre interessi.

In secondo grado, la Corte d’appello ha confermato la responsabilità del professionista, riducendo l’importo del risarcimento, e ha respinto la domanda di manleva nei confronti della compagnia assicurativa, avendo ritenuto inoperante la polizza stipulata dal geometra.

Clausola arbitrale nel contratto di appalto: vale anche per il direttore dei lavori?

Tra le questioni sollevate dal direttore dei lavori nel ricorso vi era quella dell’applicabilità nei suoi confronti della clausola compromissoria contenuta nel contratto di appalto, anche in considerazione del fatto che il committente aveva inizialmente avviato una procedura arbitrale che, tuttavia, non era mai giunta alla costituzione del collegio per il mancato accordo sulla nomina del terzo arbitro.

Salvo diversa volontà delle parti, una clausola compromissoria riferita genericamente alle controversie nascenti da un contratto comprende soltanto quelle che trovano in esso il proprio fondamento giuridico. Nel caso del direttore dei lavori, come hanno evidenziato i giudici di legittimità, la responsabilità contestata dal committente derivava dal rapporto di prestazione d’opera professionale, distinto da quello instaurato con l’impresa attraverso il contratto di appalto.

Né poteva valere come adesione alla clausola arbitrale l’eventuale sottoscrizione da parte del geometra di una pagina del contratto nella quale erano state riportate la descrizione e la valutazione economica di alcune lavorazioni aggiuntive.

Alta sorveglianza del direttore dei lavori: obblighi di vigilanza e diligenza professionale

Nell’esaminare le contestazioni del ricorrente, la Suprema Corte ha richiamato diversi precedenti giurisprudenziali sulla natura dell’incarico di direzione dei lavori e sulle competenze che il professionista deve possedere per esercitare il controllo sull’operato dell’impresa, astenendosi dall’accettare l’incarico qualora ne sia privo e delimitando fin dall’origine le prestazioni che si impegna a svolgere.

Quella del direttore dei lavori è un’obbligazione di mezzi, per la quale trova applicazione l’art. 1176, secondo comma, c.c., che impone di valutare la diligenza nell’adempimento delle obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività professionale con riguardo alla natura dell’attività esercitata.

Il direttore dei lavori non è quindi tenuto a essere presente quotidianamente in cantiere durante lo svolgimento delle singole operazioni elementari, ma deve organizzare le proprie visite e mantenere i contatti con i referenti tecnici dell’impresa in funzione delle diverse fasi di realizzazione delle opere, verificando anche la rispondenza dei materiali impiegati e il rispetto delle regole dell’arte.

Il professionista deve vigilare affinché le opere siano eseguite in conformità al progetto, al capitolato, alle prescrizioni contrattuali e alle regole della buona tecnica, potendo altrimenti rispondere dei difetti insieme all’appaltatore, salvo che si tratti di vizi progettuali rispetto ai quali non abbia ricevuto uno specifico incarico di controllo.

La sorveglianza deve essere esercitata durante tutto il corso dei lavori, in modo da prevenire l’insorgenza dei vizi costruttivi. Tra gli obblighi del professionista rientrano infatti quello di impartire all’impresa le disposizioni necessarie alla corretta esecuzione delle lavorazioni, di verificarne l’osservanza e di riferire al committente prima che le difformità diventino definitive.

Nel caso esaminato, sia l’errata esecuzione del massetto, posto all’altezza della soglia del portoncino, sia l’inadeguata posa delle staffe delle armature dei pilastri erano difetti che il geometra avrebbe potuto rilevare durante i lavori, intervenendo per impedirne la realizzazione o chiedendo all’impresa di rifare le lavorazioni.

Varianti ordinate dal committente: quando il direttore dei lavori deve esprimere il proprio dissenso

L’art. 1661 c.c. riconosce al committente, entro determinati limiti, la facoltà di apportare variazioni al progetto. Resta però da stabilire quali siano gli obblighi del direttore dei lavori quando la modifica richiesta può pregiudicare la buona riuscita dell’intervento.

La responsabilità del professionista per l’omessa sorveglianza non può essere esclusa a priori per il solo fatto che i difetti siano riconducibili a una variante voluta dal committente, soprattutto quando quest’ultimo è inconsapevole dei rischi della propria scelta, come è avvenuto nel caso della modifica della copertura.

I giudici hanno precisato che, qualora il committente ordini una variante che presenti criticità tecniche o dalla quale possano derivare vizi strutturali, il direttore dei lavori ha l’obbligo di:

valutare la fattibilità tecnica della variante richiesta;

informare tempestivamente il committente dei rischi, dei potenziali vizi e dei pericoli che potrebbero derivarne;

manifestare formalmente il proprio dissenso quando le istruzioni ricevute siano palesemente errate o dannose.

In ragione delle proprie competenze, il direttore dei lavori ha infatti una posizione di garanzia nei confronti del committente e il potere-dovere di intervenire affinché l’opera sia realizzata a regola d’arte. Il professionista che omette questa attività di consulenza e informazione viene meno alla diligenza richiesta dall’art. 1176, secondo comma, c.c. e risponde dei danni che ne derivano.

Nel corso del giudizio il geometra aveva sostenuto di aver informato il committente, senza però fornire alcuna prova dell’avvenuta comunicazione dei rischi. Aveva invece affermato che il tetto, anche nella diversa configurazione realizzata, sarebbe stato conforme agli strumenti urbanistici e avrebbe potuto essere regolarizzato attraverso una richiesta di variante.

Anche ammettendo la possibilità di regolarizzare l’opera sotto il profilo urbanistico-edilizio, sarebbe comunque rimasto il problema dell’insufficiente pendenza delle falde, che impediva il corretto smaltimento delle acque meteoriche e aveva provocato infiltrazioni di umidità nelle strutture portanti.

Al direttore dei lavori è stato quindi contestato di aver consentito la realizzazione di una copertura diversa da quella progettata senza aver avvertito il committente delle conseguenze che tale modifica avrebbe potuto avere sulla funzionalità dell’opera.

Vizi costruttivi e risarcimento del danno: la responsabilità solidale con l’appaltatore

L’inadempimento degli obblighi professionali del direttore dei lavori, fonte di responsabilità contrattuale ai sensi dell’art. 1218 c.c., può concorrere con l’inadempimento dell’appaltatore quando entrambi abbiano contribuito alla produzione del medesimo danno.

Qualora i vizi si siano verificati senza che il direttore dei lavori abbia effettuato una segnalazione causalmente idonea a prevenirli, il professionista ne risponde in solido con l’appaltatore.

Il committente può quindi chiedere l’intero risarcimento anche a uno solo dei soggetti corresponsabili, mentre la ripartizione delle rispettive colpe interessa i rapporti interni tra questi ultimi. Il geometra aveva contestato la mancata graduazione delle responsabilità senza però aver proposto una domanda di regresso nei confronti dell’impresa, volendo piuttosto ottenere una riduzione dell’importo da corrispondere al committente.

Restava poi da stabilire se, essendo stato il proprietario a richiedere la modifica della copertura, fosse corretto includere nel risarcimento anche le somme necessarie per demolire il tetto a capanna e ricostruire quello a falde sfalsate previsto dal progetto originario.

Secondo il ricorrente, sarebbe stato sufficiente riconoscere al committente i costi necessari per migliorare l’impermeabilizzazione della copertura esistente.

I giudici hanno respinto anche questa contestazione, ricordando che il contratto di appalto non era stato dichiarato risolto e che il committente non aveva mai chiesto la restituzione del corrispettivo versato.

Dalla consulenza tecnica d’ufficio era inoltre emerso che, per le caratteristiche dell’edificio, i problemi legati alla scarsa pendenza delle falde dipendevano dalla scelta stessa della tipologia di copertura adottata in variante e non dalle modalità con le quali era stata realizzata.

Il riconoscimento delle somme necessarie al ripristino della soluzione originariamente progettata non ha quindi violato il principio di regolarità causale di cui all’art. 1223 c.c.

Il principio di diritto e le implicazioni per i direttori dei lavori

Il ricorso è stato quindi rigettato, confermando il principio di diritto secondo cui "in tema di appalto, la responsabilità del direttore dei lavori per omissione del dovere di sorveglianza non può essere aprioristicamente esclusa sol perché i vizi siano derivati dalle opere ordinate in variante dal committente, in quanto costituisce specifico obbligo del direttore dei lavori dare pronto avviso all’appaltante dei difetti che possono scaturire dalla variante disposta".

Nella pratica professionale, soprattutto negli appalti privati, molte richieste di modifica al progetto vengono formulate direttamente in cantiere, talvolta in presenza dell’impresa e dello stesso direttore dei lavori, senza che rimanga traccia delle valutazioni tecniche che hanno accompagnato la decisione.

Anche quando il professionista dispone di una richiesta scritta del committente, potrebbe quindi trovarsi nella difficoltà di dimostrare, a distanza di anni, di averlo adeguatamente informato dei problemi che sarebbero potuti derivare dalla variante.

Da qui l’utilità di riportare nei verbali di cantiere, negli ordini di servizio e nelle comunicazioni al committente le ragioni tecniche per le quali si ritiene sconsigliabile una determinata modifica, soprattutto quando interessa elementi strutturali o lavorazioni dalle quali dipende la funzionalità dell’edificio.

La documentazione dell’attività professionale non esaurisce, peraltro, gli obblighi del direttore dei lavori, che rimane tenuto a intervenire durante l’esecuzione delle opere, impartendo all’impresa le disposizioni necessarie e verificando che siano rispettate.