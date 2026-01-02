Blumatica Energy
La responsabilità penale dei professionisti tecnici nelle pratiche Superbonus

Uno studio della Fondazione Inarcassa inquadra la condotta del professionista come possibile presupposto tecnico-giuridico della truffa aggravata ai danni dello Stato

02/01/2026

La difficoltà difensiva e la lettura ex post dell’atteggiamento soggettivo

Lo studio evidenzia come la principale criticità per il professionista emerga sul piano difensivo. A distanza di anni dalla redazione dell’asseverazione, quando si aprono le indagini penali, la ricostruzione dell’atteggiamento mentale del tecnico avviene ex post, sulla base degli elementi oggettivi e delle circostanze del caso concreto. In questo contesto, la linea di demarcazione tra colpa grave e dolo eventuale rischia di essere tracciata dall’accusa sulla base di presunzioni, valorizzando l’oggettiva gravità delle omissioni o delle inesattezze riscontrate.

È lo stesso autore dello studio a sottolineare come, in tali situazioni, “difendersi non è facile”, proprio perché il pubblico ministero è chiamato a ricostruire la consapevolezza del professionista a distanza di tempo, potendo ravvisare un’ipotesi di dolo eventuale là dove il tecnico riteneva di aver operato, seppur erroneamente, in buona fede. Da qui l’indicazione, particolarmente rilevante sul piano operativo, di adottare condotte di massima trasparenza e tracciabilità delle valutazioni tecniche, documentando le scelte, le fonti normative e le motivazioni poste a base dell’asseverazione.

