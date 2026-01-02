La responsabilità penale dei professionisti tecnici nelle pratiche Superbonus

Un esempio concreto e il tema dell’autotutela oggi, prima dei controlli

Il tema assume contorni ancora più concreti se si considera l’ipotesi, tutt’altro che remota, di un professionista che abbia rilasciato un’asseverazione rivelatasi errata. Come chiarisce lo studio della Fondazione Inarcassa, l’errore in sé non integra automaticamente un reato, poiché la responsabilità penale richiede il dolo. Tuttavia, il pubblico ministero potrebbe inquadrare quella stessa condotta come dolo eventuale, sostenendo che il tecnico, pur rappresentandosi il rischio dell’errore e delle sue conseguenze, abbia accettato tale rischio. È proprio su questo passaggio che, come osserva il magistrato autore dello studio, la difesa diventa particolarmente complessa.

“Il suggerimento che resta sempre valido, per evitare che una mera negligenza o imperizia possa sfociare nel dolo eventuale, è quindi quello di documentare e motivare ogni scelta operativa, fornendo adeguata giustificazione tecnica e normativa. La trasparenza e la tracciabilità delle valutazioni rappresentano la migliore forma di autotutela per escludere la responsabilità penale”.

In tale scenario, il suggerimento contenuto nello studio assume un valore strategico. La raccomandazione è quella di documentare ogni scelta operativa, motivare le valutazioni tecniche e conservare traccia di ogni scambio di corrispondenza, comprese email e messaggi, nei quali siano chiaramente rappresentate le ragioni delle decisioni adottate.

A ciò può aggiungersi, oggi, un’ulteriore riflessione. Poiché molti controlli avverranno a distanza di anni, se il professionista si trova ancora in una fase temporalmente vicina alle asseverazioni rilasciate e si avvede di possibili criticità, può avere senso valutare forme di autotutela anticipata. Ciò può tradursi, ove ancora consentito, in integrazioni della pratica edilizia, chiarimenti documentali o aggiornamenti motivati che rendano più solida e comprensibile la ricostruzione tecnica dell’intervento. Non si tratta di correggere ex post il passato, ma di ridurre oggi il rischio che domani una condotta colposa venga letta, retrospettivamente, come accettazione consapevole del rischio penale.