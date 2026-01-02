La responsabilità penale dei professionisti tecnici nelle pratiche Superbonus

La sentenza Cassazione penale n. 45868/2024 come snodo interpretativo

Un ruolo centrale, nell’impostazione ricostruttiva proposta dallo studio della Fondazione Inarcassa, è attribuito alla sentenza della Corte di Cassazione penale n. 45868 del 2024, che può essere considerata una vera e propria pietra miliare nell’evoluzione della giurisprudenza in materia di bonus edilizi e responsabilità dei professionisti tecnici. Come evidenziato nella tabella riepilogativa dello studio, la pronuncia afferma che la truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche si consuma già con la creazione del credito d’imposta fittizio, senza che sia necessario attendere l’effettiva riscossione o compensazione dello stesso: “la truffa si consuma già con la creazione del credito fittizio”.

Secondo la Corte, l’inserimento fraudolento dei dati nella piattaforma dell’Agenzia delle Entrate e la conseguente nascita del credito inesistente nel cassetto fiscale determinano già un danno patrimoniale per l’Erario, in quanto lo Stato è costretto a riconoscere un credito che non avrebbe mai dovuto sorgere. In questo schema, la documentazione non veritiera, e in particolare le attestazioni e asseverazioni tecniche infedeli, costituiscono l’artificio base del reato. Lo studio sottolinea come, in tale contesto, il tecnico assuma il ruolo di “autore necessario”, poiché il suo apporto professionale rappresenta il presupposto indefettibile per la generazione del credito stesso: “La documentazione non veritiera (attestazioni e asseverazioni) è l’artificio base del reato; il tecnico concorre come autore necessario”.

Per una disamina completa delle questioni trattate si rinvia alla lettura del testo integrale in allegato.

A cura di Ing. Cristian Angeli

Esperto in contenziosi edilizi e agevolazioni fiscali

www.cristianangeli.it