Revoca dell’aggiudicazione in fase di esecuzione: come impugnarla?

In quali casi una stazione appaltante può revocare un’aggiudicazione già efficace? E quale giudice è competente a valutare la legittimità del provvedimento di revoca quando l’esecuzione del contratto è già iniziata, anche senza la stipula formale?

A rispondere sul delicato tema della qualificazione giuridica del provvedimento con cui la stazione appaltante revoca l’aggiudicazione per inadempimento dell’operatore economico è la sentenza del TAR Campania del 28 luglio 2025, n. 5624, affrontando una questione che coinvolge direttamente il riparto di giurisdizione tra giudice amministrativo e giudice ordinario.

Revoca dell'aggiudicazione: cosa fare se l'appalto è già in esecuzione?

La vicenda riguarda l’affidamento di un servizio per il quale l’aggiudicataria aveva avviato l’esecuzione anticipata del contratto, come consentito dal Codice dei contratti, ma aveva successivamente comunicato l’impossibilità di proseguire l’attività per sopravvenuti interventi urgenti di manutenzione straordinaria all’impianto.

La stazione appaltante ha quindi:

revocato l’aggiudicazione;

affidato il servizio al secondo classificato;

avviato segnalazione all’ANAC;

chiesto i danni corrispondenti alla differenza di prezzo tra le due offerte.

Ne è scaturita l’impugnazione al TAR da parte dell'OE, contestando la legittimità della revoca, ma che il giudice amministrativo ha ritenuto inammissibile per difetto di giurisdizione.