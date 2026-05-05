Una gara può essere revocata dopo la formazione della graduatoria ma prima dell’aggiudicazione? Lo ius superveniens, anche se temporaneo, è sufficiente a giustificare il ritiro della procedura? Il concorrente primo classificato può vantare un affidamento tutelabile o un diritto all’indennizzo?

Si tratta di interrogativi ricorrenti nella prassi applicativa, ai quali il Consiglio di Stato ha offerto una risposta con la sentenza 23 aprile 2026, n. 3181, collocandosi nel solco di un orientamento ormai consolidato, ma introducendo al contempo alcune puntualizzazioni di rilievo.

Revoca della gara prima dell’aggiudicazione: il caso esaminato dal Consiglio di Stato

La vicenda traeva origine da una procedura di gara indetta da una stazione appaltante per la fornitura e manutenzione di apparati di screening bagagli a mano conformi allo standard EDS-CB C3, in attuazione della normativa europea di settore.

Completate le operazioni valutative e formata la graduatoria — con un operatore economico collocato al primo posto — l’amministrazione adottava un provvedimento di revoca dell’intera procedura, senza riconoscimento di indennizzo. La decisione veniva motivata con l’entrata in vigore, nelle more della conclusione della gara, di un regolamento europeo che, in via cautelativa, aveva temporaneamente limitato l’utilizzo dei macchinari oggetto dell’appalto.

Secondo la stazione appaltante, tale sopravvenienza incideva sulle caratteristiche tecniche e sull’utilità complessiva del progetto, rendendolo non più coerente — sotto il profilo economico, organizzativo e temporale — con l’interesse pubblico perseguito.

Il giudice amministrativo di primo grado aveva respinto il ricorso proposto dal concorrente primo classificato. Il Consiglio di Stato, con la decisione in commento, ha confermato integralmente tale esito.

Revoca della gara e ius superveniens: i nodi giuridici affrontati

Motivazione della revoca prima dell’aggiudicazione: quando è attenuata

Il primo profilo riguarda l’adeguatezza della motivazione del provvedimento di revoca.

La tesi del ricorrente si fondava sull’asserita genericità del riferimento alla sopravvenienza normativa e sulla mancanza di un’esplicitazione puntuale dell’interesse pubblico sopravvenuto, non essendo stato precisato quale modifica concreta essa imponesse al progetto posto a base di gara.

Il Consiglio di Stato ha respinto tale impostazione, valorizzando due elementi concorrenti. Per un verso, il principio — ormai consolidato nella giurisprudenza amministrativa — secondo cui l’onere motivazionale della revoca si attenua in ragione dello stadio procedimentale raggiunto: prima dell’aggiudicazione definitiva non è configurabile un affidamento tutelabile del concorrente, con la conseguenza che non è necessaria una comparazione esplicita tra interesse pubblico e interesse privato.

Per altro verso, il provvedimento di revoca — letto in combinazione con gli atti del procedimento e con le osservazioni formulate in sede procedimentale — risultava sorretto da una motivazione complessivamente intelligibile, avendo l’amministrazione chiarito le ragioni per cui la sopravvenienza normativa incideva sulle caratteristiche tecniche del progetto, perché la temporaneità della misura non consentisse di ignorarla e perché non fosse praticabile una mera sospensione della procedura.

In questa prospettiva, la motivazione deve essere valutata nella sua dimensione sostanziale, anche mediante tecniche di integrazione per relationem, rilevando l’intelligibilità complessiva delle ragioni dell’atto piuttosto che la loro concentrazione formale nel provvedimento finale.

Ius superveniens e presupposizione: quando la sopravvenienza giustifica la revoca della gara

Il punto centrale della decisione concerne il ruolo dello ius superveniens quale presupposto giustificativo della revoca.

La difesa del ricorrente sosteneva che la sopravvenienza normativa non incidesse in modo significativo sull’oggetto dell’appalto, evidenziando come i principali vantaggi tecnologici dei sistemi previsti rimanessero invariati anche a seguito dell’entrata in vigore della nuova disciplina.

Il Consiglio di Stato affronta la questione con un passaggio di particolare interesse sistematico. Ricorrendo — con le necessarie cautele correlate alla natura pubblicistica della fase precontrattuale — alla nozione civilistica di presupposizione, il Collegio osserva che la possibilità di utilizzare pienamente le funzionalità dei macchinari costituiva, al momento dell’indizione della gara, un presupposto oggettivo e verosimilmente comune dell’operazione economica.

Con lo ius superveniens, tale presupposto risultava inciso nelle more delle verifiche tecniche, con la conseguenza — non irragionevole — di una riduzione dell’utilità attesa e dell’emersione di elementi di incertezza in ordine all’evoluzione tecnica del progetto. Da questa premessa discende la legittimità della scelta amministrativa di riesaminare l’interesse pubblico originario e di interrompere la procedura, in vista di una sua possibile ridefinizione.

L’argomentazione è peraltro rafforzata dalla considerazione che la stessa parte ricorrente aveva ammesso la necessità di almeno un aggiornamento dei sistemi all’esito delle verifiche regolamentari: circostanza che il Collegio ritiene sufficiente a corroborare la ragionevolezza della scelta revocatoria, a prescindere dall’entità delle modifiche che avrebbero potuto rendersi necessarie.

In questa prospettiva, non assume rilievo decisivo la natura temporanea della sopravvenienza, rilevando piuttosto la sua incidenza concreta sull’assetto di interessi sotteso alla procedura.

Revoca della gara dopo apertura delle offerte: effetti sulla concorrenza

Un ulteriore profilo riguarda la possibilità di disporre la revoca dopo l’apertura delle offerte e i possibili riflessi sulla concorrenza.

Il ricorrente contestava che la revoca fosse intervenuta dopo l’apertura delle offerte, evidenziando il rischio di una distorsione concorrenziale: i concorrenti avrebbero potuto rimodulare le proprie offerte in sede di nuova procedura, avendo acquisito conoscenza degli elementi competitivi altrui.

Il Consiglio di Stato respinge la censura articolando la propria valutazione su due piani. Sul piano fattuale, osserva che la disclosure aveva riguardato la sola offerta economica — e non quella tecnica — poiché l’aggiudicazione non era ancora intervenuta; inoltre, l’asimmetria informativa prospettata risultava solo apparente, atteso che anche il concorrente primo classificato, conoscendo le offerte degli altri operatori, avrebbe potuto a sua volta rimodulare la propria proposta in una eventuale nuova gara.

Sul piano giuridico, il Collegio ribadisce che prima dell’aggiudicazione definitiva non sussiste alcun affidamento meritevole di tutela, con la conseguenza che non è richiesta alcuna comparazione tra interesse pubblico e interesse privato dei concorrenti.

La decisione si inserisce nel solco di un orientamento consolidato secondo cui il potere di revoca può essere esercitato anche in una fase avanzata della procedura, purché sorretto da un interesse pubblico concreto e adeguatamente esplicitato.

Indennizzo ex art. 21-quinquies Legge n. 241/1990: quando non spetta

Il tema dell’indennizzo viene affrontato dal Consiglio di Stato in termini particolarmente netti.

L’ultimo motivo riguardava il diniego di indennizzo, fondato sull’assunto che la revoca della procedura dovesse comportare un automatismo compensativo. Il Collegio respinge tale impostazione con argomenti incisivi.

L’indennizzo previsto dall’art. 21-quinquies, comma 2, della Legge n. 241/1990 è strutturalmente fondato sulla sottrazione legittima di un’utilità già acquisita al patrimonio del soggetto. Prima dell’aggiudicazione definitiva, tuttavia, nessuna utilità di questo tipo è configurabile in capo ai concorrenti: la sola presentazione dell’offerta, e anche la collocazione in graduatoria, non generano posizioni di affidamento qualificato meritevoli di tutela compensativa.

In questa prospettiva, il Collegio esclude che possa configurarsi un automatismo indennitario, rilevando come orientamenti di segno diverso si collochino in contesti fattuali peculiari e non sovrapponibili, nei quali risultano presenti elementi ulteriori idonei a incidere sulla posizione del concorrente.

Il Consiglio di Stato distingue poi con nettezza l’indennizzo dalla responsabilità precontrattuale: il primo presuppone la definitività dell’utilità acquisita; la seconda attiene invece allo stato di avanzamento della procedura e alla eventuale violazione, da parte dell’amministrazione, dei canoni di correttezza e buona fede nella conduzione della trattativa.

Si tratta di istituti distinti, con presupposti autonomi e non fungibili.

Revoca della gara e tutela dei concorrenti: indicazioni dalla sentenza n. 3181/2026

La sentenza n. 3181/2026 offre un contributo di sistema su un tema classicamente problematico: il confine tra il potere di autotutela della stazione appaltante e le posizioni dei concorrenti che hanno investito nella partecipazione alla gara.

Dalla decisione emergono tre indicazioni che possono orientare la prassi delle stazioni appaltanti e la difesa dei concorrenti esclusi.

La prima: la revoca ante aggiudicazione è soggetta a un onere motivazionale fisiologicamente attenuato rispetto alla revoca dell'aggiudicazione definitiva. Non è necessaria la ponderazione esplicita tra interesse pubblico e interesse privato, purché le ragioni di pubblico interesse siano chiaramente esplicitate e ricollegabili a un mutamento della situazione di fatto o di diritto.

La seconda: lo ius superveniens — anche di carattere temporaneo e reversibile — può integrare un valido presupposto giustificativo della revoca, quando incide sull'assetto di interessi che la procedura era destinata a soddisfare. La temporaneità della sopravvenienza non impone la sospensione della procedura anziché la revoca: è una scelta rimessa alla valutazione discrezionale della stazione appaltante, non sindacabile nel merito purché non irrazionale.

La terza: l'indennizzo ex art. 21-quinquies è riservato alle ipotesi di revoca di atti definitivamente attributivi di vantaggi. Prima dell'aggiudicazione definitiva, l'unico rimedio astrattamente percorribile è quello della responsabilità precontrattuale, che richiede però la prova della colpa dell'amministrazione e di un affidamento ragionevole nella stipulazione del contratto — presupposti distinti e più esigenti rispetto alla mera partecipazione alla gara.