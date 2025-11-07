In quali casi la stazione appaltante può revocare la proposta di aggiudicazione senza attivare il complesso meccanismo dell’autotutela? Cosa succede quando la stazione appaltante decide di fare un passo indietro prima dell’aggiudicazione definitiva? Serve una motivazione rafforzata, come nel caso di un atto di autotutela, oppure basta un semplice provvedimento di ritiro?

Revoca della proposta di aggiudicazione e accordo quadro: la sentenza del TAR Campania

Sono interrogativi che trovano risposta nella sentenza n. 1762 del 30 ottobre 2025 con cui il TAR Campania chiarisce la natura e i limiti della revoca della proposta di aggiudicazione.

Tutto nasce da una procedura negoziata indetta per l’affidamento di un accordo quadro triennale (2025-2027) relativo ai lavori di manutenzione straordinaria delle strade provinciali di un ambito territoriale. Dopo la predisposizione della proposta di aggiudicazione in favore dell’operatore economico primo classificato, la Provincia ha deciso di revocare l’atto, richiamando l’art. 21-quinquies della Legge n. 241/1990 e avviando una nuova gara, con fondi differenti e un diverso periodo di riferimento.

L’impresa esclusa ha impugnato il provvedimento, sostenendo che:

la revoca fosse immotivata e illogica;

mancasse la comunicazione di avvio del procedimento;

la nuova gara riguardasse le stesse strade e lo stesso importo;

fosse ormai maturato un affidamento legittimo sulla proposta di aggiudicazione.

Per comprendere appieno il ragionamento seguito dal TAR, è utile ricostruire il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, dal quale emerge con chiarezza che la revoca della proposta di aggiudicazione non può essere assimilata a un vero e proprio esercizio del potere di autotutela.