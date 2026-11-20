I costi della manodopera devono essere esclusi dalla base sulla quale calcolare il ribasso d’asta? Una stazione appaltante può sottrarre integralmente il costo del personale al confronto economico tra i concorrenti? E quali conseguenze derivano da un disciplinare che limita il ribasso a una quota residuale dell’importo contrattuale?

L’interpretazione dell’art. 41, comma 14, del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici) ha dato origine a orientamenti differenti sulla determinazione dell’importo soggetto a ribasso, soprattutto per la difficoltà di conciliare lo scorporo dei costi della manodopera previsto dalla disposizione con la possibilità, riconosciuta agli operatori economici, di dimostrare che la riduzione del prezzo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

La distinzione tra queste due componenti è stata esaminata dall’Autorità Nazionale Anticorruzione nella delibera n. 452 del 10 novembre 2026, relativa a una procedura nella quale la stazione appaltante aveva escluso integralmente la manodopera dalla base di calcolo del ribasso percentuale, lasciando alla competizione economica appena l’1,96% dell’importo contrattuale.

ANAC ha ritenuto illegittima questa impostazione perché non conforme all’interpretazione dell’art. 41, comma 14, sostenuta dall’Autorità e dal Consiglio di Stato, secondo cui i costi della manodopera, pur dovendo essere indicati separatamente, continuano a far parte dell’importo sul quale calcolare il ribasso percentuale, e ha inoltre contestato la mancata motivazione della deroga al Bando Tipo n. 1/2023, indicando nell’annullamento in autotutela e nella riedizione della procedura il rimedio per superare le irregolarità riscontrate.

Manodopera esclusa dal ribasso: il caso esaminato da ANAC

La controversia è nata da una procedura aperta per l’affidamento di servizi di assistenza domiciliare, nella quale il costo del personale rappresentava la componente largamente prevalente dell’importo contrattuale, tanto che, a fronte di una base di gara pari a 780.881,16 euro, la stazione appaltante aveva individuato 765.569,76 euro quali costi della manodopera non soggetti a ribasso, lasciando soltanto 15.311,40 euro alla competizione economica.

Il bando e il disciplinare avevano previsto che il ribasso unico percentuale dovesse essere applicato esclusivamente a quest’ultima quota, mentre il costo della manodopera sarebbe rimasto invariato nella determinazione del corrispettivo contrattuale, secondo un’impostazione che aveva portato l’aggiudicatario a offrire un ribasso del 50%, corrispondente a una riduzione effettiva di appena 7.655,70 euro rispetto all’importo iniziale.

Nell’offerta economica, tuttavia, lo stesso operatore aveva dichiarato costi della manodopera pari a 745.614,72 euro, inferiori di 19.955,04 euro rispetto alla stima dell’amministrazione, senza che tale differenza fosse stata considerata nella determinazione dell’importo di aggiudicazione, fissato in 773.225,46 euro sommando alla quota residua dopo il ribasso l’intero costo della manodopera originariamente previsto.

La disciplina di gara aveva quindi imposto ai concorrenti di formulare il ribasso su una parte minima dell’importo contrattuale, pur richiedendo l’indicazione separata dei costi del personale, senza prevedere un meccanismo economico che consentisse di tener conto dell’eventuale differenza tra la manodopera stimata dall’amministrazione e quella dichiarata dall’operatore.

Da questa impostazione è nata l’istanza di precontenzioso, con la quale è stata contestata la legittimità delle clausole che escludevano i costi della manodopera dalla base di calcolo del ribasso percentuale.

Costi della manodopera e ribasso d’asta: cosa prevede l’art. 41, comma 14

L’art. 41, comma 14, del D.Lgs. n. 36/2023 prevede che, nei contratti di lavori e servizi, la stazione appaltante individui nei documenti di gara i costi della manodopera, determinati secondo i criteri del precedente comma 13, stabilendo inoltre che tali costi, insieme a quelli della sicurezza, siano scorporati dall’importo assoggettato al ribasso, ferma restando la possibilità per l’operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

La formulazione della disposizione ha dato origine a due orientamenti interpretativi, che differiscono soprattutto per il significato attribuito allo scorporo e per le modalità attraverso le quali la possibile riduzione del costo della manodopera può trovare espressione nell’offerta economica.

Secondo la lettura cosiddetta escludente, il ribasso percentuale deve essere applicato all’importo posto a base di gara al netto dei costi della manodopera, che possono essere ridotti soltanto attraverso un meccanismo indiretto; è l’impostazione seguita dalla stazione appaltante nella procedura esaminata, sostenuta anche attraverso il richiamo all’esigenza di tutelare i trattamenti retributivi dei lavoratori.

L’orientamento inclusivo, condiviso da ANAC e dalle pronunce del Consiglio di Stato richiamate nella delibera, considera invece i costi della manodopera parte dell’importo complessivo sul quale calcolare il ribasso percentuale, ferma restando l’esclusione degli oneri della sicurezza, attribuendo alla loro separata indicazione la funzione di consentire alla stazione appaltante di verificare la composizione dell’offerta e la sostenibilità dei costi dichiarati.

Seguendo questa interpretazione, l’operatore economico può mantenere invariato il costo della manodopera stimato dall’amministrazione, concentrando le economie sulle altre voci dell’appalto, oppure indicare un importo inferiore, purché sia in grado di giustificarlo attraverso una più efficiente organizzazione aziendale o altri elementi legittimi, nel rispetto dei minimi salariali.

Ribassabilità della manodopera: l’orientamento del Consiglio di Stato

Nel motivare il proprio orientamento, ANAC ha richiamato la sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, 15 luglio 2026, n. 5732, che ha escluso che l’art. 41, comma 14, abbia introdotto un regime di non ribassabilità assoluta dei costi della manodopera, riprendendo i principi già affermati dalla stessa Sezione con la sentenza n. 9255/2024.

Quest’ultima pronuncia ha riconosciuto la possibilità per l’operatore economico di intervenire anche sul costo del personale, a condizione che la riduzione sia giustificata da una più efficiente organizzazione aziendale e che siano rispettati i minimi salariali, secondo una lettura coordinata degli artt. 41, 108 e 110 del Codice che le successive sentenze n. 3611/2025 e n. 5712/2025 hanno ulteriormente sviluppato, riconducendo la separata indicazione della manodopera a esigenze di trasparenza e di tutela dei lavoratori.

ANAC ha richiamato anche la sentenza n. 8225/2025, con la quale il Consiglio di Stato ha precisato che il ribasso percentuale deve essere calcolato sull’intero importo posto a base d’asta, comprensivo dei costi della manodopera, mentre la loro indicazione separata consente al concorrente di manifestare se intenda ridurre anche quella componente oppure mantenere il costo stimato dall’amministrazione.

Quando l’impresa dichiara un costo del personale identico a quello individuato dalla stazione appaltante, manifesta infatti la volontà di non intervenire su tale voce, pur avendo formulato il ribasso percentuale sull’intera base di gara, con la conseguenza che la modalità di calcolo della percentuale offerta non deve essere confusa con la distribuzione delle economie sulle singole componenti del prezzo.

Il quadro giurisprudenziale non è stato sempre uniforme, come dimostrano le pronunce favorevoli alla lettura escludente richiamate nella stessa delibera, ma ANAC ha confermato la propria adesione all’orientamento inclusivo, ritenendo incompatibile con tale interpretazione la scelta di limitare il ribasso percentuale alla sola quota residuale dell’importo contrattuale.

Bando Tipo ANAC: quando le deroghe devono essere motivate

La valutazione dell’Autorità ha riguardato anche la conformità della documentazione di gara al Bando Tipo ANAC n. 1/2023, aggiornato con la delibera n. 148 del 1° aprile 2026, che prevede l’inclusione dei costi della manodopera stimati dalla stazione appaltante nell’importo a base di gara e il calcolo del ribasso percentuale sull’importo comprensivo di tali costi.

Nella procedura esaminata, invece, il bando e il disciplinare avevano imposto ai concorrenti di applicare il ribasso esclusivamente alla componente diversa dalla manodopera, senza che la decisione a contrarre contenesse una motivazione della scelta difforme dal modello ANAC, come richiesto dall’art. 83, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023, secondo cui le stazioni appaltanti redigono i bandi in conformità ai bandi tipo adottati dall’Autorità e motivano espressamente le eventuali deroghe.

La decisione a contrarre si era limitata a richiamare l’art. 41, comma 14, prevedendo lo scorporo della manodopera dall’importo assoggettato al ribasso e riconoscendo formalmente la possibilità per l’operatore di dimostrare che un eventuale ribasso complessivo derivasse da una più efficiente organizzazione aziendale, mentre il disciplinare non conteneva alcun riferimento alla possibilità di intervenire sui costi del personale, pur richiedendone l’indicazione separata nell’offerta economica.

ANAC ha quindi rilevato che la documentazione non rispettava l’impostazione del Bando Tipo e che la decisione a contrarre non motivava la scelta dell’amministrazione di discostarsene, senza tuttavia affermare che una motivazione più articolata avrebbe reso legittimo il meccanismo economico contestato, la cui compatibilità con il Codice deve essere comunque verificata indipendentemente dall’adempimento dell’obbligo previsto dall’art. 83, comma 3.

Errore nel calcolo del ribasso: perché non basta rettificare le offerte

Tra le questioni esaminate da ANAC vi è stata anche la possibilità di correggere le offerte già presentate, ricalcolando le percentuali di ribasso sull’importo comprensivo dei costi della manodopera, secondo una soluzione prospettata nel procedimento che avrebbe mantenuto invariati il prezzo complessivo e il costo del personale dichiarati dai concorrenti.

L’Autorità ha escluso questa possibilità perché il vizio non riguardava una semplice operazione aritmetica, ma le condizioni economiche sulle quali gli operatori avevano costruito le proprie offerte, avendo partecipato a una procedura nella quale il disciplinare imponeva di applicare il ribasso soltanto a una quota residuale dell’importo contrattuale.

Una successiva modifica della base di calcolo avrebbe quindi attribuito alle offerte un significato diverso da quello derivante dalle regole originarie, senza consentire di ricostruire le scelte che ciascun concorrente avrebbe compiuto se avesse conosciuto fin dall’inizio un diverso meccanismo di formulazione del prezzo, con conseguenze sulla parità di trattamento.

ANAC ha respinto anche l’eccezione relativa alla mancata prova di resistenza da parte dell’operatore istante, richiamando la giurisprudenza secondo cui, quando la contestazione mira all’annullamento dell’intera procedura, non è necessario dimostrare che l’eliminazione del vizio avrebbe determinato l’aggiudicazione in favore del ricorrente, essendo sufficiente l’interesse a partecipare a una nuova gara disciplinata da regole conformi alla normativa.

La decisione di ANAC: Annullamento in autotutela e riedizione della gara

ANAC ha quindi ritenuto necessaria la riedizione della procedura, previo annullamento in autotutela degli atti di gara, affinché la stazione appaltante provveda a definire correttamente l’importo sul quale calcolare il ribasso percentuale, escludendo la possibilità di rimediare all’errore attraverso una successiva rettifica delle offerte.

La predisposizione della documentazione di gara richiede particolare attenzione quando la manodopera rappresenta la parte prevalente dell’importo contrattuale, poiché la scelta di sottrarla integralmente alla base del ribasso può compromettere il confronto economico tra i concorrenti. Una volta presentate le offerte, infatti, non è possibile ricostruire le condizioni alle quali gli operatori avrebbero partecipato se il disciplinare avesse previsto un diverso meccanismo di calcolo, con la conseguenza che l’errore nella determinazione della base di gara può rendere necessaria la rinnovazione dell’intera procedura.