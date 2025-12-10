Conclusioni

L'appello è stato quindi respinto, confermando l’annullamento dell’aggiudicazione. Il TAR ha dunque agito correttamente nel ritenere invalida un’offerta costruita su una base di calcolo diversa da quella prevista dalla legge di gara.

Per gli operatori economici e per le stazioni appaltanti emergono alcuni punti saldi:

il ribasso percentuale va sempre applicato all’importo complessivo a base di gara, comprensivo dei costi della manodopera;

l’indicazione separata della manodopera non altera la base ribassabile, ma serve a garantire trasparenza e verificabilità dei costi del personale;

una diversa impostazione dell’offerta la rende indeterminata, impedendo la comparazione competitiva e conducendo all’esclusione o all’annullamento dell’aggiudicazione;

le clausole di non ribassabilità della manodopera nei documenti di gara vanno lette in coerenza con la norma: esse riguardano la fase giustificativa, non la base del ribasso.

Occhio quindi a errori applicativi, sia da parte delle Amministrazioni nella valutazione delle offerte, che da parte dei concorrenti nella costruzione delle offerte, tenendo conto anche del fatto che il ribasso sulla manodopera è consentito, purché in fase di verifica si dimostri che esso deriva da una migliore organizzazione e che si rispettino i minimi salariali e le normative in materia.