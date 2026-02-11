I professionisti possono adesso ricongiungere i contributi versati alla Gestione separata INPS e alle Casse professionali, sia in entrata che in uscita.

La conferma arriva con la pubblicazione della Circolare INPS del 9 febbraio 2026, n. 15, nella quale si chiarisce che chi presenta domanda di ricongiunzione a partire da tale data può costruire la propria pensione unificando la contribuzione secondo due alternative

la ricongiunzione in entrata verso la Gestione separata;

verso la Gestione separata; oppure la ricongiunzione in uscita, con trasferimento dei contributi INPS verso la Cassa professionale di iscrizione.

Ricongiunzione contributiva tra Gestione separata e Casse professionali: i chiarimenti della circolare INPS

La circolare recepisce un orientamento giurisprudenziale consolidato e riconosce la piena applicabilità della legge n. 45/1990 anche ai rapporti tra Gestione separata ed enti di previdenza obbligatoria privatizzati di cui ai d.lgs. n. 509/1994 e n. 103/1996.

Si tratta di un’importante novità, che consente di ricomporre posizioni previdenziali frammentate tra regimi diversi, superando un’impostazione amministrativa che, per lungo tempo, aveva escluso la Gestione separata dall’ambito applicativo degli ordinari istituti di ricongiunzione.

Nel documento, l’INPS ricostruisce preliminarmente la peculiare configurazione della Gestione separata: una forma di previdenza obbligatoria, non assimilabile ai fondi sostitutivi dell’AGO né alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, integralmente fondata sul metodo contributivo.

Proprio questa caratteristica aveva storicamente giustificato l’esclusione dall’istituto della ricongiunzione. Un’impostazione che oggi viene superata, chiarendo che le differenze nei criteri di calcolo delle prestazioni non possono, di per sé, comprimere un diritto riconosciuto dall’ordinamento, se non nei limiti imposti dalla struttura stessa del sistema contributivo.

Le due opzioni: ricongiunzione in entrata o in uscita

La circolare n. 15/2026 chiarisce che la ricongiunzione tra Gestione separata e Casse professionali può avvenire in entrambe le direzioni.

La distinzione tra ricongiunzione in entrata e in uscita non è meramente formale, poiché incide:

sul regime di valutazione dei periodi contributivi;

dei periodi contributivi; sui criteri di determinazione dell’onere ;

; sugli effetti finanziari e previdenziali della ricongiunzione.

In primo luogo, resta ferma la ricongiunzione in uscita dalla Gestione separata, ossia il trasferimento dei contributi maturati presso l’INPS verso la Cassa professionale di iscrizione.

In questa ipotesi, la Gestione separata assume il ruolo di gestione di provenienza, mentre la Cassa diventa gestione accentrante. Ai fini della determinazione dell’importo da trasferire e delle modalità di accredito, trovano applicazione i criteri ordinari previsti dalla legge n. 45/1990, secondo le disposizioni amministrative già emanate in materia.

La vera novità sistematica riguarda, tuttavia, la ricongiunzione in entrata verso la Gestione separata. Con la circolare, l’INPS riconosce espressamente la possibilità di trasferire nella Gestione separata i contributi versati presso le Casse professionali, purché siano rispettati i limiti derivanti dalla natura integralmente contributiva di tale gestione. In questo caso, la Gestione separata diventa gestione accentrante e tutti i periodi ricongiunti vengono valutati secondo il sistema di calcolo contributivo.

Ricongiunzione in entrata verso la Gestione separata: quando è ammessa e quando no

La ricongiunzione in entrata verso la Gestione separata non può essere utilizzata per estendere retroattivamente l’ambito di operatività della Gestione separata a periodi anteriori alla sua istituzione.

Essa è ammessa solo se ricorrono tutte le seguenti condizioni:

la domanda deve riguardare l’ intera contribuzione disponibile presso le altre forme previdenziali;

presso le altre forme previdenziali; non sono ammesse ricongiunzioni parziali o selettive;

o selettive; restano esclusi i periodi contributivi già pensionati ;

; non devono essere presenti periodi contributivi anteriori al 1° aprile 1996 presso la Cassa di provenienza.

Quest’ultimo limite è decisivo. In presenza anche di un solo periodo antecedente a tale data, la ricongiunzione in entrata verso la Gestione separata non è consentita, poiché comporterebbe un’estensione non ammessa dell’obbligo contributivo.

La ratio è coerente con l’impianto normativo: tutti i periodi ricongiunti nella Gestione separata devono essere valutati esclusivamente con il sistema contributivo, senza eccezioni legate alla storia assicurativa pregressa.

Ricongiunzione in entrata: onerosità e criteri di calcolo dell’onere

La circolare chiarisce che la ricongiunzione in entrata verso la Gestione separata è sempre onerosa. L’onere è integralmente posto a carico dell’interessato ed è determinato secondo criteri coerenti con il sistema contributivo, escludendo il ricorso alla riserva matematica prevista per i regimi retributivi.

Per i periodi ricongiunti nella Gestione separata, l’onere è calcolato applicando il calcolo a percentuale, previsto dall’art. 2, comma 5, del d.lgs. n. 184/1997, richiamato dalla disciplina applicabile alle operazioni di ricongiunzione.

Un aspetto rilevante riguarda gli effetti finanziari della ricongiunzione: la rivalutazione del montante contributivo decorre dalla data di presentazione della domanda, e non dalla collocazione temporale originaria dei periodi trasferiti. Si tratta di una conseguenza diretta del sistema contributivo, che distingue nettamente tra effetti giuridici ed effetti patrimoniali.

Ambito di applicazione e operatività delle nuove disposizioni

Le indicazioni fornite con la circolare sono immediatamente operative. In particolare, la disciplina sulla ricongiunzione tra Gestione separata e Casse professionali si applica:

alle domande di ricongiunzione presentate a decorrere dal 9 febbraio 2026 ;

presentate a decorrere dal ; alle domande e ai ricorsi pendenti alla medesima data e non ancora definiti.

La circolare fornisce così un quadro applicativo unitario e coerente, chiarendo in modo puntuale ambito, limiti ed effetti della ricongiunzione e allineando l’azione amministrativa ai principi già affermati in sede giurisprudenziale.