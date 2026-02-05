Nel contenzioso sugli appalti, l’ordine di esame dei ricorsi è davvero solo una questione formale? Un ricorso incidentale può chiudere il processo senza che il giudice entri nel merito dell’esclusione dalla gara? E quando, anche dopo l’aggiudicazione a un altro operatore, il concorrente mantiene un interesse a far riesaminare la procedura?

Sono domande tutt’altro che marginali, perché da queste dipende se il concorrente può ottenere una tutela effettiva oppure se il giudizio si arresta su un piano puramente processuale, evenienza tutt’altro che rara nel contenzioso sugli appalti pubblici.

È su questo terreno che si colloca la sentenza del Consiglio di Stato n. 9472 del 2025, che chiarisce l’ordine corretto di esame dei ricorsi e richiama il giudice di primo grado al dovere di entrare nel merito delle censure quando l’interesse del ricorrente non può dirsi venuto meno.

Una pronuncia che ha un rilievo pratico evidente, perché incide direttamente sulle strategie processuali degli operatori economici e sulle modalità con cui le stazioni appaltanti gestiscono le fasi più delicate del contenzioso di gara.

Ricorso principale e ricorso incidentale: il caso esaminato dal Consiglio di Stato

La controversia nasce nell’ambito di una procedura di gara per l’affidamento di un servizio pubblico, alla quale avevano partecipato più operatori economici.

All’esito della valutazione delle offerte, un operatore si era collocato al secondo posto della graduatoria provvisoria. A seguito dell’esclusione del primo classificato, la stazione appaltante aveva proceduto allo scorrimento della graduatoria e avviato nei confronti del secondo operatore la verifica dei requisiti, in vista dell’aggiudicazione.

All’esito di tale verifica, tuttavia, l’amministrazione disponeva l’esclusione anche del secondo classificato, ritenendo non soddisfatti alcuni requisiti di partecipazione. Le contestazioni riguardavano, in particolare, profili emersi in relazione ai rapporti attraverso i quali l’operatore aveva acquisito requisiti tecnico-professionali da altri soggetti, con riferimento sia alla regolarità contributiva, attestata dal DURC, del soggetto cedente, sia alla sussistenza di carichi pendenti in capo a determinati soggetti rilevanti ai fini della gara.

Il provvedimento di esclusione veniva impugnato dinanzi al giudice amministrativo.

Nelle more del giudizio, la stazione appaltante procedeva all’aggiudicazione della gara al terzo classificato, che stipulava il contratto e avviava l’esecuzione. Contro tale aggiudicazione venivano, quindi, proposti motivi aggiunti.

Poco prima dell’udienza di discussione, l’operatore aggiudicatario proponeva ricorso incidentale, contestando il punteggio attribuito all’offerta tecnica del ricorrente principale. Il TAR, esaminando prioritariamente il ricorso incidentale e accogliendolo, dichiarava improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso principale e i motivi aggiunti.

Da qui il ricorso al Consiglio di Stato, con il quale si contestava che il TAR avesse dichiarato improcedibile il ricorso principale dando priorità a un ricorso incidentale privo di natura escludente, omettendo così l’esame nel merito delle censure sull’esclusione, in violazione dei principi sul corretto ordine di esame dei ricorsi e sull’interesse residuo del concorrente.

Ricorso principale, ricorso incidentale e interesse strumentale: il quadro normativo di riferimento

Per comprendere la decisione del Consiglio di Stato è necessario richiamare alcuni principi consolidati del processo amministrativo in materia di appalti pubblici, che diventano decisivi quando il giudice deve stabilire l’ordine di esame tra ricorso principale e ricorso incidentale.

In particolare, la disciplina processuale impone di distinguere tra ricorsi incidentali aventi natura realmente escludente e ricorsi che, invece, incidono su profili successivi, come la valutazione dell’offerta o l’attribuzione dei punteggi. Su questo punto, la giurisprudenza ha progressivamente superato approcci automatici, affermando la necessità di verificare in concreto la portata delle censure proposte.

È poi centrale il principio dell’interesse legittimo strumentale, in forza del quale il concorrente mantiene interesse alla decisione anche quando non miri direttamente all’aggiudicazione, ma alla possibile rinnovazione della procedura, con conseguente obbligo per il giudice di pronunciarsi sul merito delle censure ove tale interesse non sia venuto meno.

In questo quadro si colloca l’art. 105, comma 1, del codice del processo amministrativo, che impone al Consiglio di Stato di rimettere la causa al giudice di primo grado quando dichiara la nullità della sentenza, anche nei casi in cui il TAR abbia erroneamente dichiarato improcedibile il ricorso, omettendo integralmente l’esame del merito.

Ordine corretto di esame dei ricorsi: i principi affermati dal Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato ha ritenuto fondato il motivo di appello con cui veniva contestato l’errore del giudice di primo grado nell’ordine di esame dei ricorsi.

Il Collegio ha chiarito, in primo luogo, che l’accoglimento del ricorso incidentale non determina automaticamente l’improcedibilità del ricorso principale, poiché quest’ultimo conserva un interesse legittimo strumentale, anche alla sola rinnovazione della procedura di gara.

Ne consegue che il giudice deve esaminare prioritariamente il ricorso principale, dal momento che la sua eventuale infondatezza può rendere improcedibile il ricorso incidentale, mentre l’eventuale fondatezza di quest’ultimo non è di per sé idonea a paralizzare il giudizio, con evidente riflesso in termini di economia processuale.

Nel caso concreto, inoltre, il Consiglio di Stato ha evidenziato come il ricorso incidentale non avesse natura escludente, poiché non incideva sui requisiti di partecipazione o sulla legittimazione alla gara, ma si limitava a contestare il punteggio attribuito all’offerta tecnica del ricorrente principale.

Ricorso incidentale non escludente e improcedibilità: l’errore del giudice di primo grado

Nel motivare la decisione, il Consiglio di Stato chiarisce alcuni profili di particolare rilievo sul rapporto tra ricorso principale e ricorso incidentale nel contenzioso in materia di appalti pubblici.

In primo luogo, il Collegio ribadisce che l’accoglimento del ricorso incidentale, anche quando questo abbia natura escludente, non comporta automaticamente l’improcedibilità del ricorso principale. Quest’ultimo conserva, infatti, un interesse legittimo strumentale, quantomeno alla rinnovazione della procedura di gara, anche nel caso in cui vi siano altri operatori economici estranei al giudizio.

Da ciò discende che il giudice deve esaminare prioritariamente il ricorso principale: solo la sua eventuale infondatezza può giustificare la dichiarazione di improcedibilità del ricorso incidentale, con un evidente effetto di economia processuale. L’inverso, invece, non è consentito.

Nel caso concreto, l’errore del giudice di primo grado è risultato ancora più evidente perché il ricorso incidentale non aveva natura escludente, ma era meramente condizionato, incidendo esclusivamente sulla valutazione dell’offerta tecnica e sull’attribuzione del relativo punteggio. In una simile ipotesi, l’esame del ricorso incidentale può avvenire solo dopo, e solo a seguito, dell’eventuale accoglimento del ricorso principale.

Ordine di esame dei ricorsi e tutela effettiva: indicazioni operative per stazioni appaltanti e operatori

La decisione del Consiglio di Stato si inserisce in un filone giurisprudenziale ormai chiaro, ma ancora non sempre correttamente applicato nella pratica: l’ordine di esame dei ricorsi non è una questione formale, né una scelta rimessa alla discrezionalità del giudice, ma incide direttamente sull’effettività della tutela.

In particolare, il ricorso incidentale non può essere utilizzato come una scorciatoia processuale per evitare l’esame delle censure principali, soprattutto quando non ha natura escludente e si limita a incidere su profili successivi, come la valutazione dell’offerta tecnica. In queste ipotesi, l’interesse del concorrente a ottenere una decisione sul merito dell’esclusione non viene meno, nemmeno a fronte dell’aggiudicazione a un altro operatore.