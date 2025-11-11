Prosegue con numeri da record la ricostruzione privata nelle Marche dopo il sisma del 2016/2017.

Secondo i dati aggiornati della Struttura Commissariale, sono stati superati i 5 miliardi di euro di contributi erogati per interventi su abitazioni e attività produttive, con oltre 8.000 cantieri già conclusi e 6.500 attualmente in corso.

Un traguardo che testimonia come il sistema, dopo anni di lentezze e difficoltà, abbia trovato una propria stabilità amministrativa e operativa.

Dalla fase di avvio all’accelerazione: tre anni decisivi

Se al 31 ottobre 2022, la spesa liquidata ammontava a 1,67 miliardi di euro, in tre anni, i contributi sono più che triplicati, raggiungendo i 5 miliardi complessivi: oltre 3,3 miliardi di euro sono stati liquidati solo nel triennio 2023–2025, pari al 66% del totale.

Il dato riflette un cambio di passo significativo, determinato da una gestione più snella delle pratiche, dall’ampliamento del personale tecnico e dall’uso di piattaforme digitali per il monitoraggio in tempo reale degli interventi.

Da questo punto di vista, il 2025 si profila come l’anno record per la ricostruzione privata e produttiva: ad oggi sono già stati erogati oltre un miliardo di euro e, secondo le stime, entro la fine dell’anno la cifra salirà a 1,27 miliardi.

Dopo una fase iniziale più contenuta, è stato un crescendo: dai 282 milioni di euro liquidati nel 2020, il 2023 si è chiuso con circa 969 milioni, il 2024 con più di 1,1 miliardi e il 2025 è destinato a segnare un nuovo record, a conferma di un trend positivo e ormai strutturato.

«Questi numeri raccontano l’impegno concreto di un intero sistema composto da cittadini, professionisti, imprese, uffici regionali e struttura commissariale»- ha dichiarato il Commissario straordinario Guido Castelli .

La Struttura Commissariale sottolinea come il superamento dei 5 miliardi testimoni proprio la capacità delle strutture operative di trasformare la semplificazione normativa in risultati reali.

Anche il Presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, ha rimarcato l’importanza del coordinamento tra Governo, Regione e Struttura Commissariale, sottolineando che la sinergia istituzionale è oggi uno dei principali fattori di successo: «Insieme stiamo garantendo qualità, tempi certi e sostegno reale alle comunità colpite dal sisma».