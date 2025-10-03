blumatica software sicurezza cantieri
blumatica corso formativo fondamenti bim
systab consolidamento fondazioni pali resine
SAIE La Fiera delle Costruzioni progettazione, edilizia, impianti

Riduzioni garanzia definitiva negli Accordi Quadro: nuovo parere del MIT

Il MIT chiarisce l’applicabilità delle riduzioni ex artt. 106 e 117 del Codice dei contratti anche alla garanzia principale dell’Accordo Quadro

Entra nel nuovo canale WhatsApp di LavoriPubblici.it!
di Redazione tecnica - 03/10/2025

In un Accordo Quadro, le riduzioni previste dall’art. 106, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti) si applicano solo alle garanzie definitive dei contratti attuativi oppure anche alla garanzia principale dell’Accordo Quadro? La garanzia dell’Accordo Quadro resta “fissa” al 2% oppure può anch’essa essere ridotta? Come si coordinano tali riduzioni con l’eventuale maggiorazione per ribasso di cui all’art. 117, comma 2, del Codice?

Riduzioni garanzia definitiva negli Accordi Quadro: il parere del MIT

La gestione delle garanzie negli Accordi Quadro è uno degli aspetti più complessi per le stazioni appaltanti. Il Codice dei contratti distingue infatti tra:

  • garanzia dell’Accordo Quadro;
  • garanzie dei singoli contratti attuativi;

fissando valori massimi e regole di maggiorazione. Restava tuttavia un dubbio interpretativo: le riduzioni riconosciute agli operatori economici dal citato art. 106, comma 8, trovano applicazione anche sulla garanzia dell’Accordo Quadro o sono limitate ai soli attuativi?

Ha risposto a questa domanda il Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) che, con il parere n. 3712 del 2 ottobre 2025, ha chiarito la questione ricordando preliminarmente che l’art. 117, comma 1, individua due tipologie di garanzia: quella relativa all’Accordo Quadro, fissata entro il limite massimo del 2% dell’importo complessivo, e quelle dei contratti attuativi, che possono essere stabilite anche in misura inferiore al 10% del loro valore.

Il comma 3 dello stesso articolo dispone che alla garanzia definitiva si applichino le riduzioni previste dall’art. 106, comma 8, senza operare alcuna distinzione tra Accordo Quadro e attuativi. Ciò significa che la garanzia dell’Accordo Quadro non va considerata “fissa”, ma riducibile in presenza dei requisiti richiesti dal Codice (PMI, certificazioni di qualità, fideiussioni digitali, marchi e certificazioni specifiche).

In altre parole, le riduzioni si applicano sia alla garanzia principale dell’Accordo Quadro sia alle garanzie dei singoli contratti attuativi, a condizione che gli operatori dimostrino i requisiti previsti.

© Riproduzione riservata
Tag:
LAVORI PUBBLICI MIT Codice Appalti 2023 Accordo Quadro

Documenti Allegati

INDICE

1
Riduzioni garanzia definitiva negli Accordi Quadro: nuovo parere del MIT
2
Quadro normativo di riferimento
3
Analisi tecnica
4
Conclusioni operative
assorup congresso nazionale 2025

IL NOTIZIOMETRO

1
ENERGIA - 30/09/2025
Conto Termico 3.0: gli interventi ammessi per i privati nel residenziale
2
EDILIZIA - 24/09/2025
Agibilità e altezza interna dei locali: il TAR Lombardia sulle deroghe del Salva Casa
3
EDILIZIA - 29/09/2025
Sanatoria edilizia e doppia conformità: la Cassazione sui limiti dell’art. 36 del Testo Unico Edilizia
4
EDILIZIA - 01/10/2025
Compravendita immobiliare, vizi ed abusi edilizi: le conseguenze per il venditore
5
FISCO E TASSE - 27/09/2025
Conto Termico 3.0: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto MASE
6
LAVORI PUBBLICI - 30/09/2025
Principio di rotazione: il TAR sulle deroghe al divieto di riaffidamento all'OE uscente