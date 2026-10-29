Agente immobiliare: perché la formazione è necessaria

L’intermediazione immobiliare accompagna decisioni che incidono sul patrimonio e sulla vita delle persone. Acquistare un’abitazione significa impegnare risparmi, assumere obblighi e, spesso, sottoscrivere un finanziamento pluriennale. Una valutazione superficiale può produrre conseguenze difficili da correggere.

Il valore dell’agente consiste nella capacità di raccogliere informazioni, riconoscere criticità e rendere comprensibili le condizioni dell’operazione. La formazione è quindi una componente della tutela del cliente e della credibilità professionale. La questione riguarda anche i clienti: verificare documenti, spiegare problemi e seguire una trattativa richiede tempo. Un’organizzazione che premia soltanto il numero e la velocità delle vendite rischia di penalizzare proprio il lavoro necessario a garantire un servizio serio.

La capacità commerciale rimane importante, ma deve poggiare su conoscenze economiche, giuridiche e tecniche. La conclusione dell’affare deve essere il risultato di un percorso informato, non l’obiettivo da perseguire indipendentemente dai problemi emersi.

L’agenzia deve essere scelta perché offre competenza, fa risparmiare tempo e aiuta a evitare errori, non perché la burocrazia rende difficile farne a meno. Lo Stato deve rendere più semplice anche acquistare e vendere direttamente, facilitando l’accesso ai documenti e chiarendo le procedure, senza eliminare le verifiche tecniche e notarili necessarie. Una buona riforma deve qualificare gli agenti e lasciare ai cittadini la libertà di rivolgersi a loro quando il servizio è davvero utile.

Una professione diventata più complessa

Per fare l’agente immobiliare oggi non basta saper vendere. Bisogna comprendere i documenti dell’immobile, motivare una valutazione, leggere un attestato energetico e spiegare gli impegni economici e contrattuali di un acquisto. Chi non possiede queste competenze può esporre il cliente a errori costosi.

La preparazione richiesta deve crescere insieme alle responsabilità. Nel settore bancario, per molte posizioni, la laurea ha progressivamente affiancato o sostituito il diploma nelle richieste di assunzione. Anche nell’intermediazione immobiliare è arrivato il momento di alzare il livello della formazione iniziale.

Per i nuovi ingressi è necessario un percorso universitario specifico, seguito da pratica supervisionata e da un esame abilitante rigoroso con esame svolto in presenza per un maggiore controllo e trasparenza. Si potrebbe valutare anche un numero programmato di accessi, basato su dati aggiornati sul fabbisogno professionale, per evitare un eccesso di offerta senza creare rendite per chi è già sul mercato. Chi è già abilitato conserva la propria qualifica e deve aggiornarsi. L’esperienza merita riconoscimento, ma non giustifica il mantenimento di requisiti insufficienti per i futuri professionisti.

Che cosa propone la riforma

Il disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza 2026, A.C. 3120, prevede un percorso universitario alternativo alle modalità di accesso esistenti. Nel testo presentato, i titoli verrebbero individuati con decreto ministeriale e rimarrebbe un esame volto ad accertare le competenze.

La proposta non introduce dunque una laurea obbligatoria per tutti: è ancora all’esame parlamentare e affianca il canale universitario agli altri percorsi (Camera dei deputati - Scheda del progetto di legge A.C. 3120).

Una laurea economica offrirebbe basi importanti per comprendere prezzi, investimenti, finanziamenti e mercati. Dovrebbe però essere integrata da contenuti immobiliari specifici.

Per eventuali percorsi non universitari mantenuti nella fase transitoria, servirebbero prove rigorose, capaci di verificare conoscenze equivalenti. La proposta riguarda i nuovi ingressi: chi è già regolarmente abilitato dovrebbe conservare il riconoscimento della propria qualificazione, accompagnato dall’aggiornamento professionale.

Questo rappresenta un ottimo punto di partenza. Tuttavia, sarebbe auspicabile che il percorso universitario diventasse progressivamente il riferimento ordinario per i futuri agenti immobiliari.

Le università possono sviluppare un’offerta mirata

Gli atenei potrebbero costruire percorsi interdisciplinari utilizzando competenze già presenti nei dipartimenti economici, giuridici e tecnici. Laboratori su fascicoli anonimizzati, sopralluoghi ed esercitazioni estimative renderebbero operativa la preparazione.

La collaborazione con professionisti e Camere di commercio dovrebbe collegare teoria e pratica, mantenendo criteri di valutazione indipendenti.

Il rischio da evitare è creare un titolo costoso ma poco utile. Servono accessibilità, diritto allo studio e risultati verificabili. Una riforma qualificante deve migliorare la preparazione senza trasformarsi in una barriera economica sproporzionata.

Qualificazione e condizioni di lavoro devono procedere insieme

Chiedere agli agenti immobiliari più preparazione è importante ma lo è anche garantire condizioni di lavoro corrette. La crescita delle grandi catene immobiliari pone problemi che la categoria deve affrontare apertamente. Marchi, pubblicità e piattaforme possono aiutare gli agenti, ma la forza della rete può anche creare uno squilibrio nei rapporti con i singoli collaboratori: chi decide le percentuali, chi sostiene le spese e quanto resta a chi acquisisce il cliente e segue la trattativa?

Il problema diventa serio quando il collaboratore sostiene costi e rischi della partita IVA, ma dispone di poca autonomia e scarso potere di negoziare il compenso. Non è accettabile chiedere responsabilità da professionista autonomo e imporre, nei fatti, vincoli da dipendente senza le relative tutele.

Servono contratti trasparenti, rappresentanza dei collaboratori e controlli sulle condizioni effettive di lavoro. Le associazioni di categoria devono tutelare anche chi lavora dentro le reti, non soltanto chi le dirige. La crescita delle catene deve migliorare il servizio e l’organizzazione, senza comprimere il valore del lavoro degli agenti.

La partita IVA non deve servire a trattare una persona come un dipendente senza riconoscerle le relative tutele. Il rischio è scaricare sul lavoratore costi e incertezze, mantenendo il controllo tipico di un datore di lavoro. Chi lavora effettivamente come dipendente deve ricevere l’inquadramento e le tutele corrispondenti, comprese ferie retribuite, trattamento della malattia e contribuzione prevista.

Servono maggiori controlli sulle condizioni concrete di lavoro e forti sanzioni quando vengono accertate irregolarità. Le associazioni di categoria dovrebbero impegnarsi anche su questo fronte: difendere la professionalità significa tutelare chi la esercita.

Compensi e tutele richiedono trasparenza

Il marchio può offrire pubblicità, strumenti digitali e clienti, ma in cambio trattiene una parte delle provvigioni o richiede quote e altri pagamenti. Bisogna chiarire quanto resta all’agente che svolge il lavoro e quali servizi riceve in cambio delle somme versate.

Se un agente trova il cliente, acquisisce l’immobile e segue la trattativa, lasciargli soltanto il 20% della provvigione non dovrebbe essere ammissibile. La rete deve spiegare quali servizi e costi sostenga per trattenere il restante 80%. Il valore del marchio non può diventare un pretesto per comprimere il compenso di chi procura e svolge il lavoro, sostenendo anche i costi della propria partita IVA.

La proposta è che le rappresentanze dei collaboratori e delle agenzie negozino una quota minima a tutela dell’agente, distinguendo chi acquisisce il cliente, chi segue l’acquirente e chi conclude l’operazione. Il principio è chiaro: il compenso deve riconoscere il contributo effettivo dell’agente, non soltanto la forza contrattuale della rete.

Abusivismo, controlli e responsabilità delle agenzie

La qualificazione perde valore se le attività riservate vengono affidate a persone prive dei requisiti. Le sanzioni amministrative previste vanno da 7.500 a 15.000 euro per l’esercizio senza requisiti e la restituzione delle provvigioni percepite. Tuttavia, il fenomeno dell’abusivismo è ancora fortemente diffuso e poco sanzionato.

Va distinto il supporto amministrativo dall’attività concretamente mediatoria. Visite e comunicazioni sull’immobile andrebbero effettuate solo dai mediatori abilitati. Per farlo servono controlli regolari, sanzioni effettive e responsabilizzazione delle agenzie. Formazione, tutela del lavoro e contrasto all’abusivismo sono parti della stessa riforma: rendere riconoscibile il valore di chi opera con competenza e correttezza.

Una riforma che premi chi lavora bene

La formazione universitaria può rafforzare la professione, ma da sola non basta. Servono controlli contro l’abusivismo, aggiornamento effettivo e condizioni contrattuali che riconoscano il lavoro degli agenti, anche all’interno delle grandi catene. Non si può chiedere più preparazione lasciando spazio a chi esercita senza requisiti o scarica costi e rischi sui collaboratori.

L’obiettivo non è moltiplicare gli intermediari né proteggere quelli già presenti: è rendere riconoscibile e conveniente un servizio competente. Parallelamente, lo Stato deve semplificare il percorso di chi sceglie di acquistare o vendere senza agenzia, mantenendo le verifiche necessarie. La riforma avrà successo se premierà i professionisti seri e permetterà ai cittadini di scegliere sulla base della qualità, dei costi e dell’utilità del servizio.

A cura di Luigi Capoani

docente di Economia internazionale e sviluppo economico all’Università Ca’ Foscari Venezia,

agente immobiliare abilitato, studioso delle dinamiche del mercato immobiliare

e presidente dell’European Youth Think Tank