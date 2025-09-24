Riforma del Codice dei Beni culturali: sì alle semplificazioni, ma servono Soprintendenze più forti

La riforma del Codice dei beni culturali, oggi in discussione alla Camera dopo l’approvazione al Senato della legge delega, apre un nuovo fronte nel percorso di semplificazione che ha già interessato edilizia e opere strutturali.

La volontà è quella di alleggerire le procedure per interventi minori e di scarso impatto, riducendo il ricorso al parere vincolante delle Soprintendenze. Un obiettivo che incontra il pieno favore degli architetti siciliani, pur con alcune riserve operative che rimandano alla necessità di rendere effettivo e concreto il processo di riforma.

Riforma Codice dei Beni Culturali: l’apprezzamento degli architetti

«Finalmente il processo di semplificazione si estende anche al settore dei beni culturali» – afferma Rino La Mendola, presidente dell’Ordine degli architetti di Agrigento – richiamando l’importanza di escludere dal parere vincolante della Soprintendenza gli interventi di scarso impatto, come tettoie, pergolati, modeste modifiche a coperture, infissi e impianti tecnologici.

Si tratta di un passo avanti che recepisce una richiesta da tempo sollevata dagli ordini professionali: le misure per la semplificazione edilizia, per essere efficaci, devono estendersi anche agli ambiti di competenza delle Soprintendenze.

Interventi di scarso impatto e silenzio assenso: i nodi da sciogliere

Secondo gli architetti agrigentini, il passaggio parlamentare alla Camera dovrà perfezionare l’elenco degli interventi di scarso impatto esclusi dal parere vincolante, ma soprattutto affrontare il tema del silenzio assenso.

“ Siamo convinti che, in occasione del passaggio alla Camera - aggiunge il Presidente degli architetti - sarebbe opportuno perfezionare l’elenco degli interventi di scarso impatto da non assoggettare al parere vincolante delle Soprintendenze e rivalutare soprattutto l’introduzione del silenzio assenso, al fine di allineare la normativa dei Beni culturali ad altre normative di settore, garantendo un’ulteriore accelerazione dell’istruttoria delle pratiche delle nostre Soprintendenze, che dovrebbero però essere potenziate”.

Potenziare le Soprintendenze: la condizione per rendere effettiva la riforma

Allineare la normativa dei beni culturali a quella di altri settori significherebbe introdurre tempi certi per la definizione delle pratiche, evitando che i ritardi diventino la regola. Una misura che, però, non può prescindere dal rafforzamento delle stesse Soprintendenze, oggi gravate da carichi di lavoro eccessivi e da organici sottodimensionati.

Come sottolinea La Mendola, i ritardi non derivano soltanto dall’assenza di termini perentori, ma anche dalla forte contrazione del personale tecnico: “Molto spesso, infatti, i ritardi sono causati, non solo dalla mancanza di termini perentori fissati dalle norme vigenti, ma anche da una notevole contrazione del personale, certamente sottodimensionato in relazione alle tante competenze in capo a queste importanti aree del dipartimento Beni Culturali. Riteniamo fondamentale, dunque, l’introduzione di tempi certi per l’istruttoria delle pratiche e dell’istituto del silenzio-assenso ma, contestualmente, siamo consapevoli della necessità e dell’urgenza di dotare le Soprintendenze di nuovo personale competente in materia di Beni Culturali”.

Il richiamo è al Piano integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027 della Regione Siciliana, che ha previsto l’assunzione di 1.348 dipendenti: gli architetti auspicano che una parte significativa di queste nuove risorse venga destinata ai beni culturali.

Solo in questo modo l’introduzione di tempi certi e del silenzio assenso potrà tradursi in una vera semplificazione, capace di garantire efficienza amministrativa e, al tempo stesso, tutela del patrimonio.

Verso il nuovo Codice dei beni culturali

Il mondo professionale si prepara a seguire l’iter della legge delega e la successiva redazione del decreto legislativo. L’Ordine di Agrigento annuncia il proprio impegno, insieme al Coordinamento degli Ordini del Sud e alla Consulta degli Ordini siciliani, per formulare proposte di emendamento in grado di rendere la riforma realmente incisiva.

L’obiettivo è un Codice dei beni culturali che sappia contemperare esigenze di tutela e necessità di semplificazione, evitando che la burocrazia diventi ostacolo all’attività professionale e agli interventi di riqualificazione del territorio.