Riforma del condominio: tutte le novità della proposta di legge Gardini
Amministratori, revisore condominiale, rendiconti e sicurezza: le principali modifiche alla disciplina del condominio contenute nella proposta A.C. 2692
Rendiconto condominiale: addio al “bilancio semplificato”
La riscrittura dell’art. 1130-bis c.c. segna un vero cambio di paradigma. Il rendiconto condominiale viene strutturato come un insieme organico di documenti contabili, comprendente:
- registro di contabilità redatto per criterio di cassa;
- conto economico dei costi e dei ricavi;
- conto finanziario riepilogativo;
- situazione patrimoniale;
- stato di ripartizione dei costi con evidenza dei conguagli;
- nota sintetica esplicativa della gestione.
Viene inoltre chiarita la competenza temporale delle spese ordinarie e straordinarie, per ridurre le incertezze interpretative che, negli anni, hanno alimentato impugnazioni fondate più su ambiguità formali che su reali irregolarità.
Questo nuovo assetto comporterà maggiori oneri organizzativi ed economici, soprattutto per i piccoli condomìni, ma rientra nell’impostazione complessiva della riforma, incentrata su una maggiore standardizzazione dei processi.
