Blumatica Energy
systab consolidamento fondazioni
systab consolidamento fondazioni

Riforma del condominio: tutte le novità della proposta di legge Gardini

Amministratori, revisore condominiale, rendiconti e sicurezza: le principali modifiche alla disciplina del condominio contenute nella proposta A.C. 2692

Entra nel nuovo canale WhatsApp di LavoriPubblici.it!
di Redazione tecnica - 19/12/2025

Pagamenti tracciati e recupero crediti morosi

Sul piano finanziario, la proposta rafforza l’obbligo di utilizzo esclusivo del conto corrente condominiale per tutti i pagamenti, eliminando definitivamente il ricorso al contante.

Ancora più rilevante è la modifica della disciplina del recupero dei crediti. I creditori del condominio potranno agire direttamente sulle somme depositate sul conto corrente condominiale, senza dover previamente escutere i soli condomini morosi. Solo in caso di incapienza sarà possibile rivalersi anche sui condomini in regola con i pagamenti, che conserveranno comunque il diritto di regresso.

Si tratta di uno dei passaggi più contestati al momento, perché in questo modo si redistribuisce il rischio dell’inadempimento, incidendo anche sulla posizione dei condomini virtuosi.

© Riproduzione riservata
Tag:
CONDOMINIO Condominio Amministratore di condominio

Documenti Allegati

INDICE

1
Riforma del condominio: tutte le novità della proposta di legge Gardini
2
Amministratori di condominio: formazione e qualificazione
3
Revisore condominiale obbligatorio oltre i 20 partecipanti
4
Rendiconto condominiale: addio al “bilancio semplificato”
5
Pagamenti tracciati e recupero crediti morosi
6
Conclusioni
xella Isolare senza cappotto

IL NOTIZIOMETRO

1
LAVORI PUBBLICI - Ultima ora
Affidamento diretto sotto soglia: la teoria dei tre affidamenti
2
FISCO E TASSE - 31/12/2025
Manovra 2026, in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 199/2025 di Bilancio
3
SICUREZZA - 05/01/2026
Patente e badge digitale nei cantieri: in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 198/2025
4
SICUREZZA - 06/01/2026
Badge di cantiere: disciplina, obblighi e tempistiche di attuazione del sistema digitale
5
FISCO E TASSE - 02/01/2026
Bonus edilizi 2026: tutte le agevolazioni fiscali per la casa dopo la Manovra
6
FISCO E TASSE - 30/12/2025
Bonus casa, ecobonus, sismabonus e bonus mobili confermati per il 2026