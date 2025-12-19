Riforma del condominio: tutte le novità della proposta di legge Gardini
Amministratori, revisore condominiale, rendiconti e sicurezza: le principali modifiche alla disciplina del condominio contenute nella proposta A.C. 2692
Pagamenti tracciati e recupero crediti morosi
Sul piano finanziario, la proposta rafforza l’obbligo di utilizzo esclusivo del conto corrente condominiale per tutti i pagamenti, eliminando definitivamente il ricorso al contante.
Ancora più rilevante è la modifica della disciplina del recupero dei crediti. I creditori del condominio potranno agire direttamente sulle somme depositate sul conto corrente condominiale, senza dover previamente escutere i soli condomini morosi. Solo in caso di incapienza sarà possibile rivalersi anche sui condomini in regola con i pagamenti, che conserveranno comunque il diritto di regresso.
Si tratta di uno dei passaggi più contestati al momento, perché in questo modo si redistribuisce il rischio dell’inadempimento, incidendo anche sulla posizione dei condomini virtuosi.
