Blumatica Energy
grafill editoria tecnica
sed edilizia espositori

Riforma del condominio: tutte le novità della proposta di legge Gardini

Amministratori, revisore condominiale, rendiconti e sicurezza: le principali modifiche alla disciplina del condominio contenute nella proposta A.C. 2692

Entra nel nuovo canale WhatsApp di LavoriPubblici.it!
di Redazione tecnica - 19/12/2025

Conclusioni

Con la pubblicazione del testo, la proposta di legge entra ora nella fase del dibattito parlamentare. Per stessa ammissione dei proponenti, si tratta di un impianto aperto a correttivi, anche attraverso il coinvolgimento di professionisti e associazioni di categoria.

Resta però evidente che la riforma, per struttura e impostazione, favorisce specifici settori: formazione professionale, revisione contabile, certificazioni, sicurezza sul lavoro.

In questo quadro, l’ipotesi - solo evocata - di una futura detraibilità delle spese condominiali ordinarie appare più come una misura compensativa che come una scelta strutturale, difficilmente sostenibile nel contesto finanziario attuale.

Proprio per queste ragioni, la fase parlamentare sarà decisiva, soprattutto per verificare se e in che misura le esigenze operative degli amministratori e dei professionisti del settore troveranno un reale spazio nel processo di revisione del testo.

© Riproduzione riservata
Tag:
CONDOMINIO Condominio Amministratore di condominio

Documenti Allegati

INDICE

1
Riforma del condominio: tutte le novità della proposta di legge Gardini
2
Amministratori di condominio: formazione e qualificazione
3
Revisore condominiale obbligatorio oltre i 20 partecipanti
4
Rendiconto condominiale: addio al “bilancio semplificato”
5
Pagamenti tracciati e recupero crediti morosi
6
Conclusioni
xella Isolare senza cappotto

IL NOTIZIOMETRO

1
LAVORI PUBBLICI - Ultima ora
Affidamento diretto sotto soglia: la teoria dei tre affidamenti
2
FISCO E TASSE - 31/12/2025
Manovra 2026, in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 199/2025 di Bilancio
3
SICUREZZA - 05/01/2026
Patente e badge digitale nei cantieri: in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 198/2025
4
SICUREZZA - 06/01/2026
Badge di cantiere: disciplina, obblighi e tempistiche di attuazione del sistema digitale
5
FISCO E TASSE - 02/01/2026
Bonus edilizi 2026: tutte le agevolazioni fiscali per la casa dopo la Manovra
6
FISCO E TASSE - 30/12/2025
Bonus casa, ecobonus, sismabonus e bonus mobili confermati per il 2026