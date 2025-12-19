Conclusioni

Con la pubblicazione del testo, la proposta di legge entra ora nella fase del dibattito parlamentare. Per stessa ammissione dei proponenti, si tratta di un impianto aperto a correttivi, anche attraverso il coinvolgimento di professionisti e associazioni di categoria.

Resta però evidente che la riforma, per struttura e impostazione, favorisce specifici settori: formazione professionale, revisione contabile, certificazioni, sicurezza sul lavoro.

In questo quadro, l’ipotesi - solo evocata - di una futura detraibilità delle spese condominiali ordinarie appare più come una misura compensativa che come una scelta strutturale, difficilmente sostenibile nel contesto finanziario attuale.

Proprio per queste ragioni, la fase parlamentare sarà decisiva, soprattutto per verificare se e in che misura le esigenze operative degli amministratori e dei professionisti del settore troveranno un reale spazio nel processo di revisione del testo.