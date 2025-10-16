Riforma Testo Unico Edilizia: le indicazioni di ANCE

Un’occasione storica per ridefinire il rapporto tra edilizia, urbanistica e sostenibilità, sebbene il rischio di un intervento meramente compilativo è ancora elevato.

È questa, in sintesi la posizione espressa da ANCE nel corso dell’audizione davanti alla VIII Commissione Ambiente della Camera, sui disegni di legge n. 535/C e n. 2332/C, che conferiscono al Governo la delega per il riordino e l’aggiornamento della disciplina edilizia.

Riforma della disciplina edilizia: le osservazioni dell’ANCE sui DDL 535/C e 2332/C

L’Associazione ha sottolineato come l’attuale Testo Unico dell’Edilizia, introdotto nel 2001 per razionalizzare una normativa complessa, sia stato negli anni oggetto di oltre trenta modifiche, spesso scoordinate e introdotte per via emergenziale.

L’effetto è stato quello di generare incertezza interpretativa, disomogeneità applicativa tra Comuni e Regioni e un eccessivo appesantimento procedurale.

Per l’Associazione, l’obiettivo è superare la stratificazione normativa e ricondurre in un testo unico aggiornato e semplificato le disposizioni oggi contenute nel D.P.R. 380/2001, nella legge urbanistica n. 1150/1942, nel D.P.R. 31/2017 e in numerosi provvedimenti speciali in materia ambientale, antisismica ed energetica.

La delega prevista dai DDL 535/C e 2332/C deve diventare lo strumento per ricomporre l’intero sistema edilizio, individuando con chiarezza i principi fondamentali di competenza statale e lasciando alle Regioni margini di disciplina secondaria coerenti e coordinati.

Particolare attenzione dovrà essere riservata al coordinamento con la normativa urbanistica, ancora oggi ancorata alla legge del 1942, e con la disciplina paesaggistica e ambientale di cui al D.Lgs. 42/2004 e al D.P.R. 31/2017, la cui frammentazione costituisce una delle principali cause di ritardo nei procedimenti.

Vediamo nel dettaglio l'analisi dell'Associazione sulle proposte di DDL.