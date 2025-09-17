Mentre a livello nazionale il Parlamento continua a discutere – senza approdare a un testo unitario – diversi disegni di legge sulla rigenerazione urbana, la Regione Campania ha approvato il Regolamento attuativo della legge regionale n. 5/2024, con cui si chiude il processo di riforma delle norme del Governo del Territorio, iniziato con l’approvazione della L.R. n. 13/2022.

Rigenerazione urbana: la Regione Campania approva il nuovo regolamento sul governo del territorio

Un passaggio che conferma come, in materia di governo del territorio, la competenza regionale, nell’attesa della legge nazionale, stia producendo un quadro normativo sempre più articolato, con il rischio di un sistema eterogeneo e frammentato.

Ed è così che in Campania, dopo la legge regionale n. 16/2004 (Norme sul governo del territorio) e la successiva legge regionale n. 13/2022 (Rigenerazione urbana), la legge n. 5/2024 ha ridisegnato gli strumenti urbanistici in chiave di sostenibilità e semplificazione.

Il nuovo Regolamento rappresenta il tassello finale di questa evoluzione, fornendo agli enti locali linee operative precise e ai professionisti strumenti coerenti con gli obiettivi di rigenerazione urbana e contenimento del consumo di suolo.

In particolare vengono definiti: