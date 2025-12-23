Può un edificio originariamente abusivo accedere agli interventi di rigenerazione urbana? È sufficiente un titolo in sanatoria? E, soprattutto, che differenza c’è – se c’è – tra un titolo “rilasciato”, uno “assentito” e uno “conseguito”?

Rigenerazione urbana: la proposta nel ddl di Bilancio 2026

Sono interrogativi tutt’altro che teorici, perché la modifica introdotta dall’art. 9-bis del ddl di Bilancio 2026 interviene su un passaggio chiave della disciplina statale della rigenerazione urbana, toccando temi che da anni alimentano incertezza applicativa e contenzioso.

L’art. 5, commi 9 e 10, del D.L. n. 70/2011 rappresenta da tempo il riferimento statale per le politiche di rigenerazione urbana, poi declinate dalle legislazioni regionali. La norma consente interventi incisivi sul patrimonio edilizio esistente – demolizione e ricostruzione, premialità volumetriche, modifiche di sagoma e, in alcuni casi, mutamenti di destinazione d’uso – ma pone un limite chiaro: sono esclusi gli edifici abusivi.

L’esclusione, però, non è assoluta. La stessa disposizione ammette gli edifici per i quali sia stato rilasciato un titolo abilitativo edilizio in sanatoria. Una formula che, sul piano giuridico, non presenta particolari ambiguità: un titolo in sanatoria è un titolo edilizio a tutti gli effetti, idoneo a legittimare l’immobile.

La vera novità non sta tanto in questa previsione, quanto nella specificazione aggiuntiva introdotta oggi dal ddl di Bilancio 2026. Dopo le parole “in sanatoria”, il legislatore inserisce infatti l’inciso “anche ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269”.

Una precisazione che, in astratto, potrebbe apparire ridondante. I titoli rilasciati nell’ambito dei tre condoni edilizi sono già titoli edilizi veri e propri, e come tali pienamente idonei a fondare lo stato legittimo dell’immobile. Non vi sarebbe, quindi, bisogno di richiamarli espressamente.

Eppure, questa ridondanza non è casuale.