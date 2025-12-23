Una ridondanza “difensiva” alla luce della giurisprudenza

Sul tema, la giurisprudenza amministrativa non è sempre stata lineare. In più occasioni si sono registrate letture restrittive, soprattutto nei casi in cui i procedimenti di condono non si siano conclusi con un provvedimento espresso o presentino lacune documentali. In questi casi, il titolo in sanatoria è stato talvolta trattato come una legittimazione “debole”, con effetti limitati rispetto a quelli di un titolo ordinario.

È in questo contesto che la scelta del legislatore diventa comprensibile. La specificazione contenuta nel ddl di Bilancio 2026 sembra rispondere all’esigenza di chiudere preventivamente spazi interpretativi, chiarendo che i titoli “perfezionati” nell’ambito dei tre condoni edilizi non possono essere considerati titoli di serie B ai fini della rigenerazione urbana.

Non si tratta di ampliare l’ambito applicativo della norma, ma di blindarne l’interpretazione.