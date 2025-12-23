“Rilasciato”, “assentito”, “conseguito”: quando le parole fanno la differenza

Questo chiarimento si inserisce in un quadro più ampio, che riguarda il modo in cui il legislatore utilizza il lessico dei titoli edilizi. Il confronto con il Salva Casa è, da questo punto di vista, illuminante.

Nel comma 1-bis dell’art. 9-bis del d.P.R. n. 380/2001 – nella versione post Legge n. 105/2024 di conversione del D.L. n. 69/2024 (Salva Casa) – il legislatore aveva fatto riferimento al titolo “rilasciato o assentito”. Una formula che ha generato più problemi di quanti ne abbia risolti.

Il motivo è semplice: un titolo edilizio non è mai “assentito”. L’assenso è categoria propria degli atti endoprocedimentali – pareri, nulla osta, autorizzazioni settoriali – non del titolo edilizio in quanto tale. Un permesso di costruire è rilasciato oppure si forma per silenzio (silenzio-assenso). Una SCIA si forma per effetto della legge. Parlare di titolo “assentito” non individua una fattispecie giuridica riconoscibile e finisce per svuotare il concetto di contenuto tecnico.

Con la legge di Bilancio 2026, il legislatore cambia registro e parla di titolo “rilasciato o conseguito”. La differenza non è solo terminologica. “Conseguito” è un termine che ha un significato giuridico preciso: individua un titolo che si perfeziona anche in assenza di un provvedimento espresso, attraverso una fattispecie normativamente tipizzata.

È il caso dei condoni edilizi, ma anche, più in generale, di tutte le ipotesi in cui la legittimazione dell’intervento deriva dal decorso del tempo, dal pagamento dell’oblazione o dalla mancata adozione di un diniego.