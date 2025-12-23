Blumatica Energy
Rigenerazione urbana e condoni edilizi: cosa cambia con il “titolo conseguito” nel ddl Bilancio 2026

La modifica all’art. 5 del D.L. 70/2011 e il richiamo ai tre condoni. Dal “rilasciato o assentito” del Salva Casa al “rilasciato o conseguito”: effetti e letture operative

di Gianluca Oreto - 23/12/2025

Stato legittimo, sanatorie e rigenerazione urbana: il punto vero

Il richiamo ai titoli rilasciati o conseguiti in sanatoria si inserisce, del resto, in un sistema che già conosce una nozione ampia e strutturata di legittimazione edilizia. L’art. 9-bis, comma 1-bis, del d.P.R. n. 380/2001 non costruisce categorie gerarchiche di titoli, ma individua il titolo che ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa, quale che sia il procedimento attraverso cui tale effetto si è prodotto.

In questa logica, la distinzione tra titoli ordinari e titoli in sanatoria perde rilievo sul piano concettuale. Ciò che conta non è il “come”, ma il “se”: se l’immobile risulti o meno legittimato dall’ordinamento. E sotto questo profilo, i procedimenti di sanatoria – ordinari o straordinari – producono un effetto pienamente legittimante, non diverso, nella sua sostanza, da quello derivante da un titolo rilasciato in via ordinaria.

La precisazione introdotta dal ddl di Bilancio 2026 va quindi letta per ciò che è: non una deroga, non un’estensione, ma un chiarimento interpretativo rivolto a un ambito, quello della rigenerazione urbana, nel quale le incertezze applicative hanno spesso generato letture restrittive non sempre coerenti con l’impianto del Testo Unico Edilizia.

